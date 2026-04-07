Страните от ОПЕК+ ще компенсират 3,797 милиона барела на ден излишък от производство на петрол

Според новия график, страните от ОПЕК+ ще компенсират месечно между 789 000 и 1,214 милиона барела на ден от излишното производство на петрол от март до юни 2026 г., като Казахстан ще се равнява на по-голямата част (619 000 до 879 000 барела на ден). Това следва от актуализирани планове за компенсации, получени от Секретариата на ОПЕК от Ирак, Обединените арабски емирства, Казахстан и Оман.

Според графика, компенсацията е трябвало да бъде 1,214 милиона барела на ден през март, 789 000 барела на ден през април, 895 000 барела на ден през май и 899 000 барела на ден през юни.

Според документите на ОПЕК, само Казахстан е длъжен да компенсира предварително признатото си излишно производство през април.

По този начин, до юли 2026 г. страните от ОПЕК+, които доброволно намаляват производството, трябва да компенсират 3,797 милиона барела на ден от излишното производство.

Таванът на производството на петрол на страните от ОПЕК+ от Г-8 през април, като се вземе предвид новият компенсационен график, ще се увеличи с 632 000 барела на ден в сравнение с март.