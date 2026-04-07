Новини
Бизнес »
Страните от ОПЕК+ ще компенсират 3,797 милиона барела на ден излишък от производство на петрол

Страните от ОПЕК+ ще компенсират 3,797 милиона барела на ден излишък от производство на петрол

7 Април, 2026 14:21 799 3

  • опек+-
  • барел-
  • петрол-
  • производство

Това ще е до юли

Страните от ОПЕК+ ще компенсират 3,797 милиона барела на ден излишък от производство на петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Според новия график, страните от ОПЕК+ ще компенсират месечно между 789 000 и 1,214 милиона барела на ден от излишното производство на петрол от март до юни 2026 г., като Казахстан ще се равнява на по-голямата част (619 000 до 879 000 барела на ден). Това следва от актуализирани планове за компенсации, получени от Секретариата на ОПЕК от Ирак, Обединените арабски емирства, Казахстан и Оман.

Според графика, компенсацията е трябвало да бъде 1,214 милиона барела на ден през март, 789 000 барела на ден през април, 895 000 барела на ден през май и 899 000 барела на ден през юни.

Според документите на ОПЕК, само Казахстан е длъжен да компенсира предварително признатото си излишно производство през април.

По този начин, до юли 2026 г. страните от ОПЕК+, които доброволно намаляват производството, трябва да компенсират 3,797 милиона барела на ден от излишното производство.

Таванът на производството на петрол на страните от ОПЕК+ от Г-8 през април, като се вземе предвид новият компенсационен график, ще се увеличи с 632 000 барела на ден в сравнение с март.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХА ХА ХА

    3 3 Отговор
    Хубаво за Казахстан, ама гръбнака на ОПЕК+ са
    Венецуела, Ирак, Иран, Кувейт и Саудитска Арабия ...
    А какво правим, като Иран ги размаже утре
    след евентуалната провокация на рижавото тръмпанзе ...

    14:25 07.04.2026

  • 2 Да....

    0 0 Отговор
    Едни разумни
    Казахстан не са се изказали за конфликта..

    14:25 07.04.2026

  • 3 еврейски далавери

    3 1 Отговор
    лошото е, че и в Русия дърпат конците тея юдосатани

    14:26 07.04.2026