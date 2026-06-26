„Калашников“ представи оборудване за работа на голяма надморска височина в Индия

Концернът „Калашников“ представи специализирано оборудване за екстремни условия на голяма надморска височина и личен филтър за вода на международно изложение в Индия.

Максим Караваев, директор „Развитие на бизнеса“ на концерна в Индия, заяви, че нуждите на индийските въоръжени сили и въоръжена полиция се вземат предвид при разработването и популяризирането на тези продукти. „Внимателно обмисляме нуждите на индийските въоръжени сили и въоръжена полиция. Суровите условия на голяма надморска височина, всичко над 5000 метра, се характеризират с поривисти ветрове, ниски нива на кислород и температури до минус 50-60 градуса по Целзий“, отбеляза Караваев. „Разполагаме със специализирани обувки за употреба при температури до минус 60 градуса по Целзий. Използват се специални материали и тъкани. Това е доказано и ефективно решение“, каза представител на компанията.

Освен това, компанията представи оборудване за комфорт на военнослужещите по време на продължителни периоди на терен и на позиции на голяма надморска височина. Според Караваев, въпросът за качеството на питейната вода остава един от най-належащите проблеми в Индия. „Един от най-модерните ни продукти е специализиран личен воден филтър с релеви мембрани. Той филтрира до 20 000 литра вода“, каза той. Компактният филтър премахва нефтопродукти, химически замърсители, тежки метали, бактерии и патогени от водата.

Уникална характеристика на устройството е вграденият механизъм за наблюдение на живота на филтъра. „Когато капацитетът му за филтриране намалее, той спира да филтрира водата. Когато вече не е безопасен за употреба, автоматично показва, че се нуждае от почистване“, обясни Караваев.

Концерн „Калашников“ представи своите високотехнологични продукти за първи път на 10-тото специализирано изложение за стрелково оръжие, борба с тероризма, съвременни военни технологии и електронни отбранителни системи, India Homeland Security Expo, в Ню Делхи. Ключова част от руската експозиция беше линията му от безпилотни летателни системи. В допълнение към компактните хеликоптери „Каракурт“ и „Голиат“, на показ беше и всесезонният разузнавателен самолет за голяма височина, известен в Индия като „Гаруда“.