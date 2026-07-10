Съветът на ЕС одобри отпускането на до 10 милиарда евро финансиране за Унгария

Съветът на ЕС одобри изменения план за възстановяване и устойчивост на Унгария, който ще отключи до 10 милиарда евро европейско финансиране за страната. Това беше обявено в изявление на унгарската мисия към ЕС през X.
„Съветът на ЕС одобри изменения план за възстановяване и устойчивост на Унгария, който ще проправи пътя за до 10 милиарда евро европейско финансиране“, се казва в изявлението на мисията.
В отделно изявление Съветът на ЕС уточни, че този план ще осигури на Унгария 6,5 милиарда евро безвъзмездни средства и 3,5 милиарда евро преференциални заеми.
Първата версия на този план, разработена от правителството на Виктор Орбан, беше ефективно отхвърлена от Европейската комисия.
Плановете за възстановяване и устойчивост на страните от ЕС са целенасочени искания за инвестиции от извънбюджетните фондове на ЕС, насочени към възстановяване от COVID-19. За да получат финансиране, те трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия и Съвета.
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1 усс.ран русофил
17:59 10.07.2026