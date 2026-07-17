Къде пътуват българите през 2026 г. и защо точно тези дестинации са толкова популярни

Все повече българи избират почивка извън страната през 2026 г., но решенията им се влияят най-вече от цената, удобния транспорт и добрите туристически оферти. Разглеждаме кои държави привличат най-много пътуващи, какво показват официалните данни и кои тенденции определят избора на туристите тази година.

Данните показват, че интересът към пътуванията извън страната остава стабилен въпреки променящите се цени и икономическата среда. Все повече българи планират ваканциите си предварително, сравняват различни оферти и избират дестинации, които съчетават удобен транспорт, разумни разходи и разнообразни възможности за почивка.

Пътуванията на българите в чужбина продължават да нарастват

Международните пътувания на българите продължават да растат и през 2026 г. Според последните предварителни данни на Националния статистически институт, през май българските граждани са осъществили 922,5 хил. пътувания в чужбина, което е увеличение с 5,5% спрямо същия месец на 2025 г.

Пътуванията с цел почивка продължават да представляват значителна част от международните пътувания на българите. Благодарение на удобните връзки със съседните държави, редовните полети и широкия избор от туристически оферти, много пътуващи избират близки дестинации, които съчетават лесен достъп и добро съотношение между цена и качество.

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Най-предпочитаните дестинации за българските туристи

Официалната статистика показва ясна тенденция – най-много българи продължават да пътуват до близки държави. Според предварителните данни на НСИ за май 2026 г., най-много пътувания са осъществени до Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Германия:

Турция и Гърция традиционно заемат първите места благодарение на съчетанието между достъпни цени, богато хотелско предлагане и лесен транспорт. За много семейства възможността да стигнат с автомобил до морски курорти остава сериозно предимство, особено през активния летен сезон.

Според европейските туристически анализи тази тенденция се наблюдава от няколко години, като именно съседните държави остават предпочитан избор за българските туристи поради близостта и по-ниските общи разходи за пътуване.

Какви тенденции определят пътуванията през 2026 г.?

Освен че броят на пътуванията остава висок, през 2026 г. ясно се откроява и силната сезонност на туризма. Според последните анализи за туристическия сектор, България е сред държавите в ЕС с най-изразена концентрация на туристическа активност през летните месеци.

Данните на Евростат показват, че през 2025 г. 43% от нощувките в туристически места за настаняване в България са реализирани през юли и август.По-висока сезонна концентрация сред държавите от ЕС е отчетена единствено в Хърватия, където летният туризъм също има водещо икономическо значение.

Тези данни показват силната сезонност на туристическия сектор в България, но не измерват пряко пътуванията на български граждани в чужбина. При избора на международна ваканция най-често се сравняват няколко основни фактора:

Крайната цена на транспорта и настаняването.

Наличието на директни полети или удобни автомобилни маршрути.

Включените услуги и all-inclusive предложенията.

Възможностите за ранни записвания.

Продължителността и общият бюджет на почивката.

Според предварителните данни на НСИ за май 2026 г., Турция, Гърция, Румъния и Сърбия остават сред най-посещаваните държави от български граждани. В същото време постепенно нараства интересът към нови градски дестинации и комбинирани почивки, които включват културни забележителности, местна кухня и разнообразни преживявания.

Макар вътрешният туризъм също да запазва силни позиции, проучванията на Министерството на туризма показват, че при избора на международна ваканция най-голямо значение продължават да имат достъпността, удобната логистика и съотношението между цена и качество. Именно тези фактори обясняват защо съседните страни и популярните средиземноморски курорти отново са сред най-предпочитаните дестинации за българите през 2026 г.