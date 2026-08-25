Германия е неспособна да проведе фундаментални реформи

Бившият ръководител на Германската федерална банка (Бундесбанк) Аксел Вебер, който заемаше поста от 2004 до 2011 г., остро критикува настоящото германско правителство, отбелязвайки, че страната е неспособна да проведе фундаментални реформи.

„Не виждам никакъв значителен вътрешнополитически дневен ред. Вече не сме способни да проведем фундаментални реформи поради изключително сложната политическа система, в която компромиси трябва да се търсят едновременно на три нива на управление. Освен това, за някои реформи ще трябва да изменим конституцията“, каза Вебер в интервю за вестник Handelsblatt.

Той посочи, че това изисква широки коалиции и мнозинство, което просто не съществува в настоящата политическа реалност. „Германия е неспособна и не желае да се реформира“, твърди икономистът.

Същевременно той подчерта, че годишният обем на производството на Германия е на нивото от 2018 г., а обемът на инвестициите е на нивото от 2015 г. „И само общественото потребление чупи нови рекорди всяка година“, заяви Вебер. Страната, каза той, „се държи така, сякаш няма криза“.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е уверен в политиката на правителството си, въпреки критиките от бизнес средите, опозицията и дори от собствените си поддръжници. Той обяви намерението си да постигне бързо прилагане на предварително планираните реформи в пенсионната, данъчната и дигиталната сфера.

На 25-26 август германският кабинет провежда заседание в замъка Нойхарденберг в Бранденбург. Основните теми на дискусията са икономическото възстановяване и подкрепата на бизнеса, както и мерките за защита от последиците от екстремните горещини и изменението на климата.