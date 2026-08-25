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Германия е неспособна да проведе фундаментални реформи

Германия е неспособна да проведе фундаментални реформи

25 Август, 2026 14:21 663 1

  • германия-
  • реформи-
  • промяна-
  • алекс вебер

Това се дължи на изключително сложната политическа система, „в която компромиси трябва да се търсят едновременно на три нива на управление“.

Германия е неспособна да проведе фундаментални реформи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият ръководител на Германската федерална банка (Бундесбанк) Аксел Вебер, който заемаше поста от 2004 до 2011 г., остро критикува настоящото германско правителство, отбелязвайки, че страната е неспособна да проведе фундаментални реформи.

„Не виждам никакъв значителен вътрешнополитически дневен ред. Вече не сме способни да проведем фундаментални реформи поради изключително сложната политическа система, в която компромиси трябва да се търсят едновременно на три нива на управление. Освен това, за някои реформи ще трябва да изменим конституцията“, каза Вебер в интервю за вестник Handelsblatt.

Той посочи, че това изисква широки коалиции и мнозинство, което просто не съществува в настоящата политическа реалност. „Германия е неспособна и не желае да се реформира“, твърди икономистът.

Същевременно той подчерта, че годишният обем на производството на Германия е на нивото от 2018 г., а обемът на инвестициите е на нивото от 2015 г. „И само общественото потребление чупи нови рекорди всяка година“, заяви Вебер. Страната, каза той, „се държи така, сякаш няма криза“.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е уверен в политиката на правителството си, въпреки критиките от бизнес средите, опозицията и дори от собствените си поддръжници. Той обяви намерението си да постигне бързо прилагане на предварително планираните реформи в пенсионната, данъчната и дигиталната сфера.

На 25-26 август германският кабинет провежда заседание в замъка Нойхарденберг в Бранденбург. Основните теми на дискусията са икономическото възстановяване и подкрепата на бизнеса, както и мерките за защита от последиците от екстремните горещини и изменението на климата.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    1 0 Отговор
    Германия по принцип си е неспособна изцяло. Това е страна населена с много ограничени, но за това пък безкрайно прости хора. Страна дето е подпалвала 2 световни войни, които са покривали света с трупове и руини. Страна която е изгубвала КАТАСТРОФАЛНО и двете войни, а сега е на път да подпали трета.
    Това е племе в което трябва да се налеят много пари, за да направят нещо. Справка: по време на Хитлер и после плана Маршал.

    15:24 25.08.2026