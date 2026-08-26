Новини
Бизнес »
Канада отвръща на САЩ с нови мита

Канада отвръща на САЩ с нови мита

26 Август, 2026 16:11 620 2

  • канада-
  • сащ-
  • мита

Канада ще въведе ответни мита върху американски стоки на стойност около 20 милиарда долара

Канада отвръща на САЩ с нови мита - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Канада ще въведе ответни мита върху американски стоки на стойност около 20 млрд. USD, след като търговските преговори със САЩ се провалиха и Вашингтон наложи 50% тарифи върху част от канадския внос. Новите канадски мерки ще влязат в сила на 8 септември.

Канадското правителство заяви, че ще отговори на американските тарифи „долар за долар“. Според финансовия министър на страната целта е американският внос да бъде облаган със същата тежест, с която са натоварени съответните канадски стоки при влизането им в САЩ.

Ответните мита ще засегнат около 700 категории американски продукти. Ставките ще варират между 15% и 50%, а сред засегнатите стоки са стомана, алуминий, машини, електроника, облекло и преработени храни.

Ескалацията последва провала на преговорите между двете страни. Вашингтон и Отава обсъждаха възможно намаляване на американските тарифи върху канадски автомобили, стомана и алуминий, но не успяха да постигнат споразумение. Сред спорните въпроси са били условията за автомобилния сектор и обхватът на евентуалните тарифни облекчения.

Американската администрация вече наложи 50% тарифи върху канадски стоки за около 20 млрд. долара. Президентът Доналд Тръмп заплаши и с 50% мита върху канадските автомобили, камиони и автомобилни компоненти от началото на 2027 г., ако двете страни не постигнат ново търговско споразумение.

Канадското правителство обяви и пакет за подкрепа на засегнатите компании и работници на стойност 7,5 млрд. канадски долара. Той включва безлихвени кредити и възможности за отсрочване на плащанията за предприятията, които ще понесат най-силен удар от търговския конфликт.

Спорът е особено чувствителен за автомобилната индустрия, тъй като производствените вериги между Канада и САЩ са силно интегрирани. Части и компоненти често преминават границата по няколко пъти, преди автомобилът да бъде завършен. По-високите мита могат да увеличат разходите както за канадските, така и за американските производители.

Търговското напрежение поставя под допълнителен натиск и бъдещето на споразумението USMCA между САЩ, Канада и Мексико. Продължителната тарифна конфронтация може да доведе до по-високи цени, нарушаване на северноамериканските вериги за доставки и по-слаба инвестиционна активност в засегнатите сектори.

Канадският долар реагира сравнително спокойно на новината и дори отчете леко поскъпване спрямо американската валута, след като инвеститорите оцениха мащаба на ответните мерки и потенциалните им последици за икономиката.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Канадска ливада

    4 0 Отговор
    Канада първо бяха обвинени заради пушека от горските пожари, който преминаваше през границата по време на световното първенство. Митата бяха след това.

    16:25 26.08.2026

  • 2 Ачо

    6 0 Отговор
    Бой по говедарите,бе!

    16:27 26.08.2026