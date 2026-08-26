Канада отвръща на САЩ с нови мита

Канада ще въведе ответни мита върху американски стоки на стойност около 20 млрд. USD, след като търговските преговори със САЩ се провалиха и Вашингтон наложи 50% тарифи върху част от канадския внос. Новите канадски мерки ще влязат в сила на 8 септември.

Канадското правителство заяви, че ще отговори на американските тарифи „долар за долар“. Според финансовия министър на страната целта е американският внос да бъде облаган със същата тежест, с която са натоварени съответните канадски стоки при влизането им в САЩ.

Ответните мита ще засегнат около 700 категории американски продукти. Ставките ще варират между 15% и 50%, а сред засегнатите стоки са стомана, алуминий, машини, електроника, облекло и преработени храни.

Ескалацията последва провала на преговорите между двете страни. Вашингтон и Отава обсъждаха възможно намаляване на американските тарифи върху канадски автомобили, стомана и алуминий, но не успяха да постигнат споразумение. Сред спорните въпроси са били условията за автомобилния сектор и обхватът на евентуалните тарифни облекчения.

Американската администрация вече наложи 50% тарифи върху канадски стоки за около 20 млрд. долара. Президентът Доналд Тръмп заплаши и с 50% мита върху канадските автомобили, камиони и автомобилни компоненти от началото на 2027 г., ако двете страни не постигнат ново търговско споразумение.

Канадското правителство обяви и пакет за подкрепа на засегнатите компании и работници на стойност 7,5 млрд. канадски долара. Той включва безлихвени кредити и възможности за отсрочване на плащанията за предприятията, които ще понесат най-силен удар от търговския конфликт.

Спорът е особено чувствителен за автомобилната индустрия, тъй като производствените вериги между Канада и САЩ са силно интегрирани. Части и компоненти често преминават границата по няколко пъти, преди автомобилът да бъде завършен. По-високите мита могат да увеличат разходите както за канадските, така и за американските производители.

Търговското напрежение поставя под допълнителен натиск и бъдещето на споразумението USMCA между САЩ, Канада и Мексико. Продължителната тарифна конфронтация може да доведе до по-високи цени, нарушаване на северноамериканските вериги за доставки и по-слаба инвестиционна активност в засегнатите сектори.

Канадският долар реагира сравнително спокойно на новината и дори отчете леко поскъпване спрямо американската валута, след като инвеститорите оцениха мащаба на ответните мерки и потенциалните им последици за икономиката.