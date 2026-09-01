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Напълно разпродадени са комплектите Starlink в Дубай и Абу Даби
  Тема: ОАЕ

Напълно разпродадени са комплектите Starlink в Дубай и Абу Даби

1 Септември, 2026 15:15 433 1

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Желаещите да получат пакети плащат депозит и се записват в списък на чакащите

Напълно разпродадени са комплектите Starlink в Дубай и Абу Даби - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Всички интернет комплекти от американската компания Starlink в два града в Обединените арабски емирства - Абу Даби и Дубай, са напълно разпродадени поради голямото търсене, съобщи Gulf News.

По-рано Органът за телекомуникации и цифрово регулиране на ОАЕ (TDRA) обяви издаването на 10-годишен лиценз на американската компания Starlink за предоставяне на сателитни комуникационни услуги.

Първите рутери „са се разпродали като топъл хляб“. Желаещите да закупят комплект Starlink вече трябва да платят депозит от 285,71 дирхама ОАЕ (приблизително 78 USD) и да се запишат в списък на чакащите. Стандартният пакет оборудване струва 1465 дирхама (почти 400 USD), докато месечният план струва поне 300 дирхама (около 82 USD).

Starlink е проект за глобална сателитна комуникационна система, разработен от SpaceX, компания, основана през 2002 г. от американския предприемач Илон Мъск. Системата Starlink е проектирана да осигурява достъп до интернет на потребители по целия свят чрез разполагане на голям брой малки спътници с тегло до 500 кг в ниска околоземна орбита.


Обединени Арабски Емирства
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