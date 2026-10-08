Капитани вземат до 100 000 долара за курс през Ормуз

Капитани на петролни танкери получават до 100 000 долара месечно, за да преминават през Ормузкия проток. Към сумата може да бъде добавен бонус от още 50 000 долара за всеки курс през стратегическия воден път, съобщава Financial Times, позовавайки се на хора, запознати с пазара на танкерните превози и екипажите.

Извънредното заплащане е свързано с нарасналия риск за корабите в района, където са регистрирани ракетни и дронови атаки. Обичайното възнаграждение на капитан на танкер е около 15 000 долара месечно. Редовите моряци, чиито заплати започват от около 1500 долара, получават четири до шест пъти повече при самото преминаване през протока.

Разходите за превоз достигат рекордни нива

По данни, цитирани от Financial Times, дневната ставка за превоз на товари през Ормузкия проток е достигнала около 1,3 млн. долара. Година по-рано тя е била между 20 000 и 50 000 долара на ден.

Съществено са поскъпнали и застраховките срещу военни рискове. Премиите възлизат на между 6 и 10 процента от стойността на корпуса на кораба. За супертанкер това може да означава до 20 млн. долара само за застраховка при едно пътуване до Персийския залив.

Цената на горивото за супертанкери във Фуджейра е достигнала 686 долара за тон, което е с 67 процента повече спрямо същия период на предходната година.

Все по-малко кораби поемат риска

На 4 октомври през протока са преминали 13 плавателни съда спрямо 24 седмица по-рано. Преди началото на конфликта през Ормузкия проток са преминавали около 135 кораба дневно, превозвайки приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Според морската охранителна компания Vanguard от 20 септември са извършени най-малко 14 атаки срещу кораби в района. Данни на Международната морска организация, цитирани от Financial Times, сочат, че от 28 февруари са били поразени най-малко 93 плавателни съда, а 24 моряци са загинали.

Част от танкерите извършват повтарящи се курсове между терминалите в Персийския залив и кораби, изчакващи край Фуджейра в Оманския залив. Типичен супертанкер може да превозва около 2 млн. барела петрол и да има екипаж до 35 души.

„Ако не се съгласят, може да загубят работата си. Ако се съгласят, може да загубят живота си“, заявява генералният секретар на Съюза на индийските моряци Маноj Ядав.

По думите му някои корабособственици предлагат значително по-високи възнаграждения, но други притискат нежелаещите моряци, като ги предупреждават, че могат да бъдат заменени или да им бъдат удържани разходи.