Porsche с по-малко продажби

Германският производител на спортни и луксозни автомобили Porsche продължава да се сблъсква с намаляващи продажби. Според доклада на компанията, през първите девет месеца на 2026 г. в световен мащаб са продадени 178 532 автомобила, което е спад от 16% в сравнение със същия период на 2025 г.

Спадът в продажбите в Китай беше особено болезнен за Porsche, където са продадени 21 493 автомобила, с 33% по-малко, отколкото през 2025 г. Продажбите в Северна Америка спаднаха с 13%, в Европа с 11%, а в самата Германия със 7%.

Компанията обяви по-рано, че като част от новата си антикризисна стратегия ще предприеме радикални мерки за рационализиране на управленската си структура, като ще съкрати 40% от мениджърските и изпълнителните позиции в средносрочен план.

Porsche наскоро се сблъска със значителни предизвикателства, включително намаляващото търсене на електрически превозни средства и американските мита. Тези предизвикателства бяха утежнени от многомилиардните разходи за удължаване на жизнения цикъл на моделите с двигатели с вътрешно горене, които погълнаха по-голямата част от печалбите на компанията през 2025 г. Нетната печалба спадна с 91,4% на годишна база до 310 милиона евро. Кризата в Porsche оказа значително влияние и върху финансовите резултати на компанията майка, Volkswagen.