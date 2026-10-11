Новини
Бизнес »
Porsche с по-малко продажби

Porsche с по-малко продажби

11 Октомври, 2026 11:37 477 7

  • porsche-
  • продажби-
  • спад-
  • германия

Със 16% по-малко са продадените автомобили за деветмесечието на тази година спрямо миналата

Porsche с по-малко продажби - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският производител на спортни и луксозни автомобили Porsche продължава да се сблъсква с намаляващи продажби. Според доклада на компанията, през първите девет месеца на 2026 г. в световен мащаб са продадени 178 532 автомобила, което е спад от 16% в сравнение със същия период на 2025 г.

Спадът в продажбите в Китай беше особено болезнен за Porsche, където са продадени 21 493 автомобила, с 33% по-малко, отколкото през 2025 г. Продажбите в Северна Америка спаднаха с 13%, в Европа с 11%, а в самата Германия със 7%.

Компанията обяви по-рано, че като част от новата си антикризисна стратегия ще предприеме радикални мерки за рационализиране на управленската си структура, като ще съкрати 40% от мениджърските и изпълнителните позиции в средносрочен план.

Porsche наскоро се сблъска със значителни предизвикателства, включително намаляващото търсене на електрически превозни средства и американските мита. Тези предизвикателства бяха утежнени от многомилиардните разходи за удължаване на жизнения цикъл на моделите с двигатели с вътрешно горене, които погълнаха по-голямата част от печалбите на компанията през 2025 г. Нетната печалба спадна с 91,4% на годишна база до 310 милиона евро. Кризата в Porsche оказа значително влияние и върху финансовите резултати на компанията майка, Volkswagen.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    6 0 Отговор
    Много от кривите на европейската икономика увиснаха стремглаво надолу.

    11:38 11.10.2026

  • 2 Фен

    5 0 Отговор
    Либералите ликвидираха немската индустрия. Да свикват.

    11:39 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    Чудно как проблемите в много от немските компании СЛУЧАЙНО😉 съвпаднаха с мерките на УрсуLIZA и КакАЯ да съборят икономиката на Русия🤔

    11:43 11.10.2026

  • 5 Ерата

    2 0 Отговор
    на Порше е към края си .

    11:49 11.10.2026

  • 6 Каруцар

    0 0 Отговор
    Ролс Ройс и Бугати също страдат от руските санкции. Солидарно с украинците закриват заводи. Командата от Брюксел е : По колелата и педалите в ход...

    12:23 11.10.2026

  • 7 Анти Порше

    0 0 Отговор
    Да фалират дано! Имал съм 2 Поршета. Като купиш автомобил от тази марка и ставаш като крепостен селянин и финансов заложник!

    12:27 11.10.2026