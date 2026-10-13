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Getty Images фалира и излиза от борсата

Getty Images фалира и излиза от борсата

13 Октомври, 2026 14:47 706 1

  • getty images-
  • фалит-
  • глава 11-
  • shutterstock-
  • изкуствен интелект

Компанията планира процедура по глава 11 в САЩ и преструктуриране на дълг за 2,1 милиарда долара

Getty Images фалира и излиза от борсата - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Getty Images обяви, че ще подаде молба за защита от фалит по глава 11 в САЩ и ще премине в частна собственост след цялостно преструктуриране на дълга. Ускорената процедура се очаква да започне през следващите седмици, а компанията планира да я приключи до края на 2026 г.

Планът предвижда структури, свързани със семейство Гети, и Koch Equity Development да придобият 100% от реорганизираната компания. Инвеститорите са поели ангажимент да осигурят до 533 млн. долара нов собствен капитал, с който да бъде укрепен балансът и да бъде намалена задлъжнялостта.

Преструктурирането включва заличаване на 270 млн. долара необезпечени облигации. Кредиторите по обезпечения дълг са се съгласили на по-ниски лихвени разходи и удължаване на сроковете за погасяване. Koch Equity Development ще предостави и до 143 млн. долара финансиране за подпомагане на процедурата.

Компанията има около 2,1 млрд. долара дълг

Според Ройтерс общият дълг на Getty Images е бил около 2,1 млрд. долара към 30 юни 2026 г. Новината идва след месеци на финансов натиск, през които компанията оттегли прогнозите си за годината и започна преглед на възможностите за финансиране и управление на баланса.

„Операциите, служителите, сътрудниците, партньорите, клиентите и доставчиците няма да бъдат засегнати“, заяви Getty Images в съобщението за преструктурирането. Компанията посочва, че плащанията към доставчиците ще продължат по обичайния ред.

Проваленото сливане със Shutterstock

Планът за защита от фалит беше обявен няколко месеца след провала на договореното сливане между Getty Images и конкурента Shutterstock. Стойността на сделката беше 3,7 млрд. долара, но тя не беше реализирана, след като британският орган за защита на конкуренцията постави условие Shutterstock да продаде редакционния си бизнес.

Getty Images се сблъсква и с нарастваща конкуренция от изображения, създадени с изкуствен интелект. Акциите на компанията са загубили около 99% от стойността си след завръщането ѝ на публичните пазари през 2022 г., когато оценката ѝ беше около 4,8 млрд. долара.

В края на септември Нюйоркската фондова борса започна процедура по отписване на акциите на Getty Images заради изключително ниската им цена. След приключването на преструктурирането компанията ще бъде частна, а съществуващите акционери не се очаква да запазят дялово участие според обявения план.

Източници: gvwire.com, marketscreener.com


САЩ
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  • 1 Браво! Радвам се много за тях

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    14:49 13.10.2026