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КРИБ: Онлайн забрана за хазарта застрашава дигиталния бизнес

КРИБ: Онлайн забрана за хазарта застрашава дигиталния бизнес

4 Ноември, 2026 13:24 638 12

  • криб-
  • онлайн реклама-
  • хазарт-
  • дигитален бизнес-
  • социални мрежи

Работодателската организация предупреждава, че глобалните платформи могат да ограничат услуги за целия български пазар, а не само за хазартния сектор

КРИБ: Онлайн забрана за хазарта застрашава дигиталния бизнес - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Почти пълната забрана на рекламата на хазартни игри, включително в интернет и социалните мрежи, може да засегне целия дигитален бизнес в България. За това предупреждава Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), според която глобалните рекламни платформи могат да въведат ограничения не само за хазартния сектор, но и за други компании и физически лица.

В позицията си организацията посочва Meta, TikTok, Google, YouTube и X като платформи, които при строги или пълни национални забрани могат да определят дадена държава като високорискова юрисдикция. Сред възможните последици са географско блокиране на цели категории реклами, по-високи изисквания за проверка на рекламодателите и при най-тежък сценарий – временно ограничаване или спиране на услуги.

Рискът според бизнеса

КРИБ допуска, че платформите могат да не ограничат само рекламите на хазарт, а да приложат по-широки мерки за целия пазар. Според организацията това е възможно, ако България бъде възприета едновременно като малка юрисдикция и като държава с прекомерни регулаторни изисквания.

„Пълната забрана на онлайн рекламата на хазарта рискува да предизвика странични ефекти върху цялата дигитална рекламна екосистема в страната“, заявяват от КРИБ. Оттам предупреждават, че ограниченията могат да се отразят на конкурентоспособността на българските компании, на предприемачите и на приходите от дигитална реклама.

Предупреждение за нелегалния хазарт

Според КРИБ рекламата е основното предимство на лицензирания хазартен оператор спрямо нелицензираните сайтове, които не плащат същата данъчна тежест. При пълна забрана или сериозно усложняване на рекламата това предимство може да бъде отслабено, а нелегалният хазарт да увеличи пазарния си дял.

Организацията посочва, че паричните преводи към нелицензирани сайтове представляват една трета от всички преводи в България и две трети в Европа. В позицията не се посочват допълнителни данни за периода, методологията или източника на тези съотношения.

Какво предлага КРИБ

Работодателската организация подкрепя мерки за защита на уязвимите групи, включително строг контрол върху съдържанието, насочено към непълнолетни, повече прозрачност и ефективно прилагане на действащите правила.

КРИБ призовава за диалог и оценка на въздействието, преди да бъдат приети ограниченията. Според организацията целта трябва да бъде защита на потребителите, без да се създават странични ефекти за дигиталната икономика и предприемачеството.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    0 7 Отговор
    Онлайн хазартът е непригоден в държавата на радевистите, защото Ганчо може да хитрува и разменя финикийски знаци по този начин. Така че, хазартът ще е само нартерен за напред.

    13:27 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Всякакъв вид хазарт трябва да се забрани,това е пране на пари ,измами ,неплащани на данъци

    13:33 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 вижда се

    3 0 Отговор
    КРИБ - Крадци ,Разбойници , Ибрикчкии -Безскруполни

    13:40 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Азимутал

    0 0 Отговор
    Ха, разбрахте ли колко ни струват ИТ специалистите – програмисти на ... комар. БГ икономиката = комар + ремонт и стоителство + ресторанти и чалготеки.

    13:54 04.11.2026

  • 11 666

    2 0 Отговор
    Закривай всичко що е хазарт че да им олекне на хората затънали в дългове за лесна печалба.Целият хазарт е манипулиран ако още не сте разбрали

    14:11 04.11.2026

  • 12 От чужбина

    2 0 Отговор
    ДА го забраняват тотално хазарта. Всеки ден получавам в електронната си поща по незнам колко напъни за хазартни игри. При това без реална опция за отписване от техните досадни реклами. Вижте и в исторически план - организаторите на хазартни игри са ВИНАГИ мафиоти. Абе хазарта като цяло си е болест за обществото. Дори проституцията е по-малко зло.

    14:13 04.11.2026