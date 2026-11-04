КРИБ: Онлайн забрана за хазарта застрашава дигиталния бизнес

Почти пълната забрана на рекламата на хазартни игри, включително в интернет и социалните мрежи, може да засегне целия дигитален бизнес в България. За това предупреждава Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), според която глобалните рекламни платформи могат да въведат ограничения не само за хазартния сектор, но и за други компании и физически лица.

В позицията си организацията посочва Meta, TikTok, Google, YouTube и X като платформи, които при строги или пълни национални забрани могат да определят дадена държава като високорискова юрисдикция. Сред възможните последици са географско блокиране на цели категории реклами, по-високи изисквания за проверка на рекламодателите и при най-тежък сценарий – временно ограничаване или спиране на услуги.

Рискът според бизнеса

КРИБ допуска, че платформите могат да не ограничат само рекламите на хазарт, а да приложат по-широки мерки за целия пазар. Според организацията това е възможно, ако България бъде възприета едновременно като малка юрисдикция и като държава с прекомерни регулаторни изисквания.

„Пълната забрана на онлайн рекламата на хазарта рискува да предизвика странични ефекти върху цялата дигитална рекламна екосистема в страната“, заявяват от КРИБ. Оттам предупреждават, че ограниченията могат да се отразят на конкурентоспособността на българските компании, на предприемачите и на приходите от дигитална реклама.

Предупреждение за нелегалния хазарт

Според КРИБ рекламата е основното предимство на лицензирания хазартен оператор спрямо нелицензираните сайтове, които не плащат същата данъчна тежест. При пълна забрана или сериозно усложняване на рекламата това предимство може да бъде отслабено, а нелегалният хазарт да увеличи пазарния си дял.

Организацията посочва, че паричните преводи към нелицензирани сайтове представляват една трета от всички преводи в България и две трети в Европа. В позицията не се посочват допълнителни данни за периода, методологията или източника на тези съотношения.

Какво предлага КРИБ

Работодателската организация подкрепя мерки за защита на уязвимите групи, включително строг контрол върху съдържанието, насочено към непълнолетни, повече прозрачност и ефективно прилагане на действащите правила.

КРИБ призовава за диалог и оценка на въздействието, преди да бъдат приети ограниченията. Според организацията целта трябва да бъде защита на потребителите, без да се създават странични ефекти за дигиталната икономика и предприемачеството.

Източници: nova.bg