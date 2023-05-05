UBS иска да продаде част от Credit Suisse

Най-голямата банка в Швейцария е в напреднал етап на преговори за придобиване на Креди сюис

Най-голямата банка в Швейцария Ю Би Ес (UBS) е в напреднал етап на преговори за придобиване на конкурента ѝ Креди сюис, за да избегне той крах, предад ...