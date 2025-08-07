Южна Африка няма да предостави на САЩ специален достъп до редкоземните си метали

Южноафриканският министър на минералите и петролните ресурси Гведе Манташе се обяви против специалните условия за сътрудничество със САЩ в разработването на редкоземни метали и други критични минерали в ущърб на останалата част от националната минна индустрия. „Не ни е необходима стратегия за доставка на критични минерали на САЩ“, цитира аг. Bloomberg думите му. „Нуждаем се от стратегия за всички.“
По-рано редица южноафрикански компании, занимаващи се с добив и продажба на редкоземни метали и критични минерали, предложиха на правителството на страната да предостави на САЩ специален достъп до този вид ресурси.
Южна Африка разполага с едни от най-големите запаси от редкоземни метали и минерали, критични за наукоемки технологии. По този начин, Южна Африка е отговорна за 88% от световните запаси от метали от платиновата група, 80% от манган и 72% от хромит.
1 си дзън
Коментиран от #5
20:41 07.08.2025
2 "специален достъп"
20:43 07.08.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:44 07.08.2025
4 много важно
20:54 07.08.2025
5 така е
До коментар #1 от "си дзън":Къро нема тоя късмет.
20:55 07.08.2025
6 Механик
А щяха да разпадат Русия и да и цоцат ресурсите.
п.п.
Абе, кво става с "плана за победата"? Контранступа как е? Леопардите вече в Москва ли са?
20:59 07.08.2025