Южна Африка няма да предостави на САЩ специален достъп до редкоземните си метали

Южноафриканският министър на минералите и петролните ресурси Гведе Манташе се обяви против специалните условия за сътрудничество със САЩ в разработването на редкоземни метали и други критични минерали в ущърб на останалата част от националната минна индустрия. „Не ни е необходима стратегия за доставка на критични минерали на САЩ“, цитира аг. Bloomberg думите му. „Нуждаем се от стратегия за всички.“

По-рано редица южноафрикански компании, занимаващи се с добив и продажба на редкоземни метали и критични минерали, предложиха на правителството на страната да предостави на САЩ специален достъп до този вид ресурси.

Южна Африка разполага с едни от най-големите запаси от редкоземни метали и минерали, критични за наукоемки технологии. По този начин, Южна Африка е отговорна за 88% от световните запаси от метали от платиновата група, 80% от манган и 72% от хромит.