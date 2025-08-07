Новини
Южна Африка няма да предостави на САЩ специален достъп до редкоземните си метали

7 Август, 2025 20:37 532 6

  • сащ-
  • южна африка-
  • редкоземни метали-
  • достъп-
  • ресурс

Страната разполага с едни от най-големите запаси от метали и минерали, критични за наукоемки технологии

Южна Африка няма да предостави на САЩ специален достъп до редкоземните си метали - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Южноафриканският министър на минералите и петролните ресурси Гведе Манташе се обяви против специалните условия за сътрудничество със САЩ в разработването на редкоземни метали и други критични минерали в ущърб на останалата част от националната минна индустрия. „Не ни е необходима стратегия за доставка на критични минерали на САЩ“, цитира аг. Bloomberg думите му. „Нуждаем се от стратегия за всички.“

По-рано редица южноафрикански компании, занимаващи се с добив и продажба на редкоземни метали и критични минерали, предложиха на правителството на страната да предостави на САЩ специален достъп до този вид ресурси.

Южна Африка разполага с едни от най-големите запаси от редкоземни метали и минерали, критични за наукоемки технологии. По този начин, Южна Африка е отговорна за 88% от световните запаси от метали от платиновата група, 80% от манган и 72% от хромит.


Южна Африка
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    1 4 Отговор
    Южна Африка предоставя специален достъп само на ... Ружа Игнатова и подобни.

    Коментиран от #5

    20:41 07.08.2025

  • 2 "специален достъп"

    11 2 Отговор
    разбирай пладнешки обир ти дънди прешъс

    20:43 07.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 4 Отговор
    Южна Африка и Северна Африка НЕ са държави‼️

    20:44 07.08.2025

  • 4 много важно

    0 1 Отговор
    Тремп ще я превземе за три дня и ще сложи Меск за президент на Южна Африка.

    20:54 07.08.2025

  • 5 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Къро нема тоя късмет.

    20:55 07.08.2025

  • 6 Механик

    1 1 Отговор
    Дето се вика, хайдуците (западните) вече няма от къде да крадат. От което ще последва много рязък спад на жизнения стандарт на западнярите и разни местни бунтове.
    А щяха да разпадат Русия и да и цоцат ресурсите.
    п.п.
    Абе, кво става с "плана за победата"? Контранступа как е? Леопардите вече в Москва ли са?

    20:59 07.08.2025