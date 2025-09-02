Милър: Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в ПГХ

Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните газохранилища за предстоящия отоплителен сезон и има все по-малко време за отстраняването му.
„Настоящата динамика на изпомпването показва, че ще бъде трудно за отделните европейски страни да достигнат целевия показател от 90% заетост на подземните газохранилища“, цитиран е той в изявление на „Газпром“", каза главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер. Според него това създава сериозни рискове от недостиг на газ в случай на внезапно или продължително застудяване.
„Както е известно, сезонът за добив на газ от хранилищата в Европа често започва през първата половина на октомври. Остава все по-малко време за някакво коригиране на ситуацията“, подчерта Милър, обръщайки внимание по-специално на проблема с регионалния газов баланс в Балтийските страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 мис ирки
15:54 02.09.2025
3 честен ционист
15:55 02.09.2025
4 Весел Патиланец
Ние си купуваме газ от където си искаме, младеж! Вашата, правоверна газ си я дръжте - ВЕНСЕРЕМОС!
Знаем, че фалита е близо и зимата ще ядете газ, нефт и правоверни ракети!
16:01 02.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ние си имаме
16:38 02.09.2025
8 Тъпа ушанка
16:59 02.09.2025