Милър: Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в ПГХ

Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните газохранилища за предстоящия отоплителен сезон и има все по-малко време за отстраняването му.

„Настоящата динамика на изпомпването показва, че ще бъде трудно за отделните европейски страни да достигнат целевия показател от 90% заетост на подземните газохранилища“, цитиран е той в изявление на „Газпром“", каза главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер. Според него това създава сериозни рискове от недостиг на газ в случай на внезапно или продължително застудяване.

„Както е известно, сезонът за добив на газ от хранилищата в Европа често започва през първата половина на октомври. Остава все по-малко време за някакво коригиране на ситуацията“, подчерта Милър, обръщайки внимание по-специално на проблема с регионалния газов баланс в Балтийските страни.