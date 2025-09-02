Новини
Милър: Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в ПГХ

Милър: Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в ПГХ

2 Септември, 2025

Сезонът за добив на газ от хранилищата често започва през първата половина на октомври

Милена Богданова

Европа не осъзнава мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните газохранилища за предстоящия отоплителен сезон и има все по-малко време за отстраняването му.

„Настоящата динамика на изпомпването показва, че ще бъде трудно за отделните европейски страни да достигнат целевия показател от 90% заетост на подземните газохранилища“, цитиран е той в изявление на „Газпром“", каза главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер. Според него това създава сериозни рискове от недостиг на газ в случай на внезапно или продължително застудяване.

„Както е известно, сезонът за добив на газ от хранилищата в Европа често започва през първата половина на октомври. Остава все по-малко време за някакво коригиране на ситуацията“, подчерта Милър, обръщайки внимание по-специално на проблема с регионалния газов баланс в Балтийските страни.


Русия
  • 2 мис ирки

    отвсякъде

    15:54 02.09.2025

  • 3 честен ционист

    Човекът се казва Милер. Все едно на английски да кажеш на България - Балхария.

    15:55 02.09.2025

  • 4 Весел Патиланец

    Ааааа, що случилось? Деньги нету? ;-)))))))
    Ние си купуваме газ от където си искаме, младеж! Вашата, правоверна газ си я дръжте - ВЕНСЕРЕМОС!
    Знаем, че фалита е близо и зимата ще ядете газ, нефт и правоверни ракети!

    16:01 02.09.2025

  • 7 Ние си имаме

    договор с Боташ. Да му мислят другите.

    16:38 02.09.2025

  • 8 Тъпа ушанка

    А защо ни прекратихте доставка на газ шест месеца преди да изтече срокът на договора. Вашата фалшива загриженост ми е малко шмешна тавариш Милер.

    16:59 02.09.2025