Казахстан ще добива до 100 милиона тона петрол на година
  Тема: Казахстан

Казахстан ще добива до 100 милиона тона петрол на година

5 Септември, 2025 12:03 491 1

Токаев: През годините на независимост ние напълно усетихме стойността на "черното злато"

Казахстан ще добива до 100 милиона тона петрол на година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Добивът на петрол в Казахстан се е учетворило и скоро ще достигне 100 милиона тона годишно.

„През годините на независимост ние напълно усетихме стойността на черното злато. И днес тази индустрия се развива динамично. Казахстан заема водеща позиция на световния петролен пазар, производството на петрол в страната се е учетворило и скоро ще достигне 100 милиона тона годишно“, каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на церемония по поздравления за професионалния им празник на работниците в нефтената и газовата индустрия.

Той отбеляза, че се планира стартирането на големи нефтохимически проекти, които ще създадат около 20 000 работни места. „Разработването на такива големи офшорни находища като Каламкас-море и Хазар започва с инвестиционен обем от над 6 милиарда долара“, припомни казахстанският глава.

Токаев подчерта, че според него „въглеводородите ще продължат да играят ключова роля в световния енергиен сектор и съответно в енергийния сектор на Казахстан“.

Казахстан произвежда средно около 90-93 милиона тона петрол годишно. През юли ръководителят на Министерството на енергетиката на страната Ерлан Акенженов заяви, че до края на текущата година се очаква добивът на петрол да достигне 96,2 милиона тона.

Участниците в проекта „Каламкас-море - Хазар“ са АД „Национална компания КазМунайГаз“ (50%) и ПАО „Лукойл“ (50%). Споразумения по проекта са подписани, а за неговото изпълнение е създадено съвместно предприятие, оператор на проекта, „Каламкас - Хазар Оперейтинг ЛЛП“. Според плановете работата по изграждането на офшорни платформи в рамките на проекта ще започне през 2026 г. в казахстански корабостроителници.

Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТИ

    3 0 Отговор
    И ние "добиваме" по 8 тона злато на година, което притежава телепортираща се функция.

    12:10 05.09.2025