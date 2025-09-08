Новини
Тръмп призовава чуждестранните компании да спазват американските законите

8 Септември, 2025 11:53 525 3

Преди дни бяха арестувани над 300 нелегално пребиваващи южнокорейски работници

Тръмп призовава чуждестранните компании да спазват американските законите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова чуждестранните компании да спазват имиграционните закони на фона на задържането на повече от 300 южнокорейски работници, участващи в изграждането на завод на Hyundai и LG в страната.

„След операцията по прилагане на имиграционния контрол в завода на Hyundai Battery в Джорджия, призовавам всички чуждестранни компании, инвестиращи в САЩ, да спазват имиграционните закони на нашата страна. „Вашата инвестиция е добре дошла и ви насърчаваме законно да привлечете талантливи хора с изключителни технически умения, за да създавате продукти от световна класа“, написа Тръмп в Truth Social.

Той също така подчерта, че чуждестранните компании, които привличат квалифицирани чуждестранни работници, трябва да наемат и обучават американски работници.

По-рано американските власти задържаха 457 души на строителната площадка на завод за батерии за електрически превозни средства на южнокорейските компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в Джорджия. Над 300 от тях са граждани на Република Корея. Те са заподозрени в нарушаване на имиграционните закони. По-късно южнокорейските власти постигнаха споразумение със САЩ за връщането на задържаните южнокорейски работници в родината им.

Агенция Йонхап отбеляза, че повечето южнокорейски граждани са дошли в САЩ с бизнес виза B1 или в съответствие с режима за отмяна на визите ESTA за краткосрочни пътувания. Американските власти заявиха, че задържаните работят в САЩ без разрешение.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кореец:сащ талантливи хора струва тройно

    2 0 Отговор
    законно да привлечете талантливи хора с изключителни технически умения, за да създавате продукти от световна класа“

    12:02 08.09.2025

  • 2 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    От зоопарка талантливи хора за високотехнологични задачи няма. Най-много някой надарен оран гутан с трети крак да намериш на дървото. А надрусан Уайт траш с лопати да ринеш под мостовете. Туй вий великата америка днес! Как ви търпи света не знам. Консумирате на кредит с напечатаните хартийки това, което някой се е потил да го произведе и достави до дрбелите тюфлеци. А сега ги спирате да внасят с мита, а кат тръгнат да строяг завод, да ползвали местни май мууни? Слез обратно на земята изкуффял глууппак.

    12:28 08.09.2025

  • 3 Иван

    0 0 Отговор
    А Тръмп, кога ще започне, да ги спазва?

    12:39 08.09.2025