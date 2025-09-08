Тръмп призовава чуждестранните компании да спазват американските законите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова чуждестранните компании да спазват имиграционните закони на фона на задържането на повече от 300 южнокорейски работници, участващи в изграждането на завод на Hyundai и LG в страната.

„След операцията по прилагане на имиграционния контрол в завода на Hyundai Battery в Джорджия, призовавам всички чуждестранни компании, инвестиращи в САЩ, да спазват имиграционните закони на нашата страна. „Вашата инвестиция е добре дошла и ви насърчаваме законно да привлечете талантливи хора с изключителни технически умения, за да създавате продукти от световна класа“, написа Тръмп в Truth Social.

Той също така подчерта, че чуждестранните компании, които привличат квалифицирани чуждестранни работници, трябва да наемат и обучават американски работници.

По-рано американските власти задържаха 457 души на строителната площадка на завод за батерии за електрически превозни средства на южнокорейските компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в Джорджия. Над 300 от тях са граждани на Република Корея. Те са заподозрени в нарушаване на имиграционните закони. По-късно южнокорейските власти постигнаха споразумение със САЩ за връщането на задържаните южнокорейски работници в родината им.

Агенция Йонхап отбеляза, че повечето южнокорейски граждани са дошли в САЩ с бизнес виза B1 или в съответствие с режима за отмяна на визите ESTA за краткосрочни пътувания. Американските власти заявиха, че задържаните работят в САЩ без разрешение.