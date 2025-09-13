Новини
Протест в София срещу полевите тестове за наркотици

13 Септември, 2025 16:20 365 2

Самите протестиращи са жертви на подобни тестове

Протест в София срещу полевите тестове за наркотици - 1
Снимка: Shutterstock/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест пред Народното събрание в София срещу полевите тестове за наркотици. Според участниците те не са достатъчно надеждни. Според хората немалка част от положителните тестове водят до "несправедливи обвинения и тежки последствия", съобщи бТВ.

Затова настояват и да се отмени практиката за задържане само на базата на полеви тест. Самите протестиращи са жертви на подобни тестове - показали, че са положителни за наркотици.

Няколко месеца след това кръвните проби са доказали, че всъщност не са употребили наркотици. В същото време обаче книжките на хората и автомобилите им са били отнети.

Затова и хората настояват при излязъл полеви тест, книжката да не се отменя и шофьорът да не се задържа за 24 часа.

А кръвните тестове да излизат за доста по-кратки периоди от 14 дни.

Хората носят плакати с надписи „Тестовете грешат“.


България
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ама

    0 0 Отговор
    Къдравата Сю каза, че няма да премахнат бухалките гестове на ГЕРБ за рекет и тормоз!

    16:24 13.09.2025

  • 2 ПРАВИЛНО!

    0 0 Отговор
    Всеки знае, че тези тестове не са точни и въпреки това във връзка с показанията им се предприемат административно-наказателни мерки!!! Нечувано от гледна точка на правораздаването, още повече като се има предвид, че държавата не е създала предпоставки и организация за бързото излизане на кръвния тест…

    16:27 13.09.2025

Новини по градове:
