Протест в София срещу полевите тестове за наркотици

Протест пред Народното събрание в София срещу полевите тестове за наркотици. Според участниците те не са достатъчно надеждни. Според хората немалка част от положителните тестове водят до "несправедливи обвинения и тежки последствия", съобщи бТВ.

Затова настояват и да се отмени практиката за задържане само на базата на полеви тест. Самите протестиращи са жертви на подобни тестове - показали, че са положителни за наркотици.

Няколко месеца след това кръвните проби са доказали, че всъщност не са употребили наркотици. В същото време обаче книжките на хората и автомобилите им са били отнети.

Затова и хората настояват при излязъл полеви тест, книжката да не се отменя и шофьорът да не се задържа за 24 часа.

А кръвните тестове да излизат за доста по-кратки периоди от 14 дни.

Хората носят плакати с надписи „Тестовете грешат“.