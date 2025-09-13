Велизар Шаламанов посочи голяма стратегическа грешка на Путин

Ударите с дронове над Полша бяха голяма стратегическа грешка за Путин , защото НАТО показа единство и способност за реакция. Това каза бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в предаването „Офанзива” на NOVA NEWS. Шаламанов коментира свалените от Полша руски дронове във въздушното пространство на страната.
„С наличната информация към момента може да се говори за поне три възможни сценария, но има голяма вероятност и за целенасочено нападение с мисълта, че НАТО няма да реагира”, каза още Шаламанов. Той беше категоричен – активация на член 5 – за военен отговор на тези действия – не е вероятен към момента.
„До този момент заплахата на юг повече се смяташе като заплаха от бежанска вълна –най-малко Украйна изобщо не се очакваше като място на потенциален конфликт. Тези действия, които сега виждаме – „Източен страж” – се базира на плановете за отбрана на източния фланг. При всяка следваща провокация от страна на Русия, ще има и една стъпка по-напред към активацията на член 5”, обясни бившият военен министър. Самоизолирането на страната ни и оставането в режим на отбрана с остаряла и съветска техника Шаламанов открои като грешка.
„За съжаление в момента нямаме способността да отблъснем подобни действия. Редно е да заработи центъра за отбрана, който беше обявен – така не просто ще ускорим военната ни защита, но ще можем и да навлезем на този сегмент от пазара, което би било много успешно за България”, каза още Шаламанов. По думите му, новите обявени военни учения в района могат да направят Сувалксия коридор потенциална мишена на атаки, макар към момента района да е под контрола и защитата на НАТО, макар такъв сценарий да е малко вероятен.
„Малко вероятно е при тези обстоятелства Русия да предприеме такъв удар. Този район е суверенен между Полша и Литва – страни-членки на НАТО. Действията по направляване на този коридор изисква концентрация на военна сила, а подобни действия биха изисквали активация на член 5”, обясни още Шаламанов.
Ще Ви помогна: братска нам държава е нападната коварно от далеч по-голям противник. Умират невинни хора, върху които се изсипват "високоточните" руски ракети. Окупационната руска армия граби, насилва, изнасилва и убива мирното население. Това са същите прийоми, използвани от червената армия, когато окупира половин Европа и наложи съветския режим върху хората, вкл. и върху българите. Казвате "помислете за България, за нас българите, а после славете Украйна"? Ако някой действително мисли за България и за българите, той задължително трябва да отдава почит на Украйна заради това, че вече четвърта година спира руските нашественици. Ако Украйна се беше предала за прословутите (от руската пропаганда) "три дни", можете да сте сигурна, че на България щеше да ѝ сте стъжни. И не само на България, а на още много други страни.

Където е стъпил руският окупационен ботуш, там нищо хубаво не се е случило.
