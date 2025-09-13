Велизар Шаламанов посочи голяма стратегическа грешка на Путин

Новини
Самоизолирането на страната ни и оставането в режим на отбрана с остаряла и съветска техника Шаламанов открои като грешка

Ударите с дронове над Полша бяха голяма стратегическа грешка за Путин , защото НАТО показа единство и способност за реакция. Това каза бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в предаването „Офанзива” на NOVA NEWS. Шаламанов коментира свалените от Полша руски дронове във въздушното пространство на страната.

„С наличната информация към момента може да се говори за поне три възможни сценария, но има голяма вероятност и за целенасочено нападение с мисълта, че НАТО няма да реагира”, каза още Шаламанов. Той беше категоричен – активация на член 5 – за военен отговор на тези действия – не е вероятен към момента.

„До този момент заплахата на юг повече се смяташе като заплаха от бежанска вълна –най-малко Украйна изобщо не се очакваше като място на потенциален конфликт. Тези действия, които сега виждаме – „Източен страж” – се базира на плановете за отбрана на източния фланг. При всяка следваща провокация от страна на Русия, ще има и една стъпка по-напред към активацията на член 5”, обясни бившият военен министър. Самоизолирането на страната ни и оставането в режим на отбрана с остаряла и съветска техника Шаламанов открои като грешка.

„За съжаление в момента нямаме способността да отблъснем подобни действия. Редно е да заработи центъра за отбрана, който беше обявен – така не просто ще ускорим военната ни защита, но ще можем и да навлезем на този сегмент от пазара, което би било много успешно за България”, каза още Шаламанов. По думите му, новите обявени военни учения в района могат да направят Сувалксия коридор потенциална мишена на атаки, макар към момента района да е под контрола и защитата на НАТО, макар такъв сценарий да е малко вероятен.

„Малко вероятно е при тези обстоятелства Русия да предприеме такъв удар. Този район е суверенен между Полша и Литва – страни-членки на НАТО. Действията по направляване на този коридор изисква концентрация на военна сила, а подобни действия биха изисквали активация на член 5”, обясни още Шаламанов.


  • 1 Пич

    51 2 Отговор
    Този е тъп та се премета !!! Остарялата Руска техника направи модерното НАТО разногледи и ги сцепи от бой !!! А защо е тъп та се премета - има се за по голям стратег от Путин !!! Хахаха...

    Коментиран от #12, #13

    18:48 13.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мьрсуль

    29 3 Отговор
    до 10 г европа ще е руска, а ес и нато ще е нещо с което ще плашат децата около самовара

    18:49 13.09.2025

  • 4 Българският народ подкрепя Украйна !

    5 44 Отговор
    “И защо я славим тая Украйна?!?”

    Ще Ви помогна: братска нам държава е нападната коварно от далеч по-голям противник. Умират невинни хора, върху които се изсипват ”високоточните” руски ракети. Окупационната руска армия граби, насилва, изнасилва и убива мирното население. Това са същите прийоми, използвани от червената армия, когато окупира половин Европа и наложи съветския режим върху хората, вкл. и върху българите. Казвате “помислете за България, за нас българите, а после славете Украйна”? Ако някой действително мисли за България и за българите, той задължително трябва да отдава почит на Украйна заради това, че вече четвърта година спира руските нашественици. Ако Украйна се беше предала за прословутите (от руската пропаганда) “три дни”, можете да сте сигурна, че на България щеше да ѝ сте стъжни. И не само на България, а на още много други страни.
    Където е стъпил руският окупационен ботуш, там нищо хубаво не се е случило.

    Коментиран от #16, #18, #19, #20, #35

    18:52 13.09.2025

  • 5 Факт

    16 0 Отговор
    Димитър Общи!

    18:52 13.09.2025

  • 6 име

    25 2 Отговор
    Всеки евроатлантик у нас знае какъв е живота в Русия, какви са им проблемите, колко загуби имат на фронта в Бандеристан, от кой са зависими и т.н. Само се чудя що не ги кажат тези стратегически данни на киевската хунта, която явно не осъзнава че ушанките всеки момент ке рухнат?! Бива ли такова приятлство, бе евроатлантици. Та нали само бандерите, които не успяха и един квадрат земя да си върнат, са единствените, които могат да ни пазят от ушанките?!

    18:53 13.09.2025

  • 7 Лопата Орешник

    26 0 Отговор
    В все пак Владимир Путин не е на нивото на този титан, Шаламанов!

    18:53 13.09.2025

  • 8 Да,да,голям стратег

    20 0 Отговор
    е шала манката,щом и на Путин акъл дава! Чл.5 е активиран от 2022 година,и кво?! Русия унищожи 80%от натовското въоръжение! А за дроновете,видя се че Полша и която и да е друга източна държава от нато не е подготвена за удари !

    18:53 13.09.2025

  • 9 123

    20 1 Отговор
    Шами шушумигата изказа безценно мнение и изприпка на Козяк да си вземе надницата.

    18:54 13.09.2025

  • 10 Ами

    21 0 Отговор
    Предлагам от днес нататък, всички евроатлантици да се наричат - петочленници :)

    Коментиран от #36

    18:54 13.09.2025

  • 11 Перо

    20 0 Отговор
    И това дърто, джендърско недоразумение се обади от коневръза! 20-25 джендъри, млади и дърти ги въртят по всички медии!

    18:55 13.09.2025

  • 12 Рускиня

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Орехите са на всякъде, в щрудел, в баклава та даже и в укрия!

    Коментиран от #22

    18:56 13.09.2025

  • 13 име

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е техника, а лопати с чипове от крадени перални. Не забравяй, че ракетите свършиха преди поне 3г, а танковете преди 2г и сега се придвижват на магарега руснаците. А орешника е стар модел лопата, която супер-модерното Пейтриът не може да прихване.

    Коментиран от #24

    18:56 13.09.2025

  • 14 пешо

    19 0 Отговор
    факти стигате с тия боклуци

    18:57 13.09.2025

  • 15 Дориана

    18 2 Отговор
    Как не разбрахте, че Русия, Северна Корея, Китай , Индия , Иран се обединяват и една нова Световна война провокирана от военолюбивите европейски политици ще унищожи самата Европа. Глупавите европейски политици сами ще самоунищожат собствените си народи . А, може би така им се пада.

    18:57 13.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Обаче

    9 0 Отговор
    Не е грешка, а е тест.

    18:57 13.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пешо

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    що не излезнеш на площада и да го извикаш

    18:59 13.09.2025

  • 20 Абе

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    ти ли си българският народ славославител, говори от свое име, а не от името на народа.....

    18:59 13.09.2025

  • 21 Предлагам да направим една подписка

    16 0 Отговор
    Да Отнемем Половината от Пенсиите на Велизар Шаламанов, Бойко Борисов, Атанас Атанасов, Военният Министър Запрянов, Тагарев и так далее....?
    Половината от Пенсията на Лицата когато са учили в Московските Военни Академии или Половината след 1989 г. когато служат на Анти Комунистическата Класа на Колективният Запад защото кое е вярно от двете?
    Българи, не може и двете да са Верни, или са служили на Москва или Колективният Запад?
    Затова Половината Пенсия да им се отнеме и Лустрация.

    Кое е верно, преди или сега?

    Българи, Управляват ви Професионални Предатели?
    Най голямата Лъжа е за Прехода м/у Комунизма и Капитализмът вече 35 години след 1989 г.?😁🤣

    19:00 13.09.2025

  • 22 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Рускиня":

    Сакън , за укрия да не съм те чул , защото ще те изтрият ! Изпращам ти шпионски шифър , вместо укрия казваш - т и и и и т , и аз ще те разбирам !

    19:00 13.09.2025

  • 23 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Преди няколко дни Руски командоси от спец. звено "Алфа" са пленили 8 американски офицери край Суми и закарани в тила с остаряла съветска техника на 4 колела ,легендарната "Буханка".Може да не е по Женевската конвенция комфортно за пленниците,но доставката е по-важна в случая.

    19:02 13.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 000

    12 0 Отговор
    Какви удари по полша, бе, другарю :)

    19:03 13.09.2025

  • 26 джери

    8 0 Отговор
    дребен фъстак....Толкова ти е акъла....Метла .....

    19:05 13.09.2025

  • 27 бат Данчо

    9 0 Отговор
    За този важи хубавата народна поговорка- разбрала ти свиня от кладенчова вода .

    19:06 13.09.2025

  • 28 Пловдив

    5 0 Отговор
    Усеща ги човека,тези работи,несретник

    19:08 13.09.2025

  • 29 така, така

    8 0 Отговор
    И тоя е бил министър на отбраната! Ужас и потрес!
    Жалкия Шаламанов не осъзнава ли, че с всяко свое появяване само демонстрира колко е неадекватен и лишен от елементарни аналитични умения.
    И как само стигна до извода, че ударите с дронове над Полша са голямата стратегическа грешка за Путин , защото НАТО показал единство и способност за реакция. Да им имам реакцията - голяма част от дроновете паднаха сами, поради изчерпване на горивото. Полша беше предупредена от Беларис, които засякоха дроновете, но дълго време нищо не предприемаше, което навява на мисълта, че поляците може и да са знаели, че дроновете са кухи, т.е. нямат боеприпаси. С огромно закъснение вдигнаха шум и свалиха няколко от тях, но доста навлезнаха дълбоко в полската територия. Въобще цялата тая истори смърди, обаче еднозначно демонстрира немощта на НАТО да реагира овреме.
    Да не коментираме последвалата реакция - на женския пазар ще видиш по-малко бърборене и повече действие. Пълна трагедия!

    19:09 13.09.2025

  • 30 Бай той Толстой

    7 0 Отговор
    Какъв е тоя Олигофрен бе?

    Коментиран от #32

    19:10 13.09.2025

  • 31 Ако Русия нападне НАТО

    1 7 Отговор
    Умира веднага.А на джуджето още му се живее.

    Коментиран от #40

    19:10 13.09.2025

  • 32 В В.П

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Бай той Толстой":

    В бункера съм бе.

    19:11 13.09.2025

  • 33 Ачо

    7 0 Отговор
    Бездарник,лакей на Америка!Много ли си умен,че да анализираш Русия и Путин!Долен лакей!
    Щеше да умираш от глад,ако не беше дипломата ти от Живков!Предател!

    19:12 13.09.2025

  • 34 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 0 Отговор
    АКО СЕ НАЛОЖИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ НОВА СТЪПКА СЪС ТОЗИ ЧЛ.5 ,А ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВАСТЪПКА ЩЕ ПРЕДПРИЕМАТ РУСИЯ.

    19:13 13.09.2025

  • 35 Тоя, пък.

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Кой си ти да говориш от името на българският народ, защото аз не помня да съм ти давал пълномощно да даваш изявления от мое име, укpoпитeшка подлoгo !!! А тоя е мн смешен, дето иска да дава акъл на Путин !!!

    19:17 13.09.2025

  • 36 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Съгласен

    19:19 13.09.2025

  • 37 Тома

    5 0 Отговор
    Въх мари майко този пък от коя дупка излезе

    19:21 13.09.2025

  • 38 Абе като гледам

    2 0 Отговор
    как ви изкараха всички продадени подметки, е ясно чий са дроновете. Пак ваши фашисте.

    19:30 13.09.2025

  • 39 Пешо z

    1 0 Отговор
    Най -големиот експерт е Шамандуров.

    19:32 13.09.2025

  • 40 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ако Русия нападне НАТО":

    То на джуджето може и да му се живее, но Тръмп го отписа и сега Зеленски е на изчакване към моргата, толкова по въпроса зъ зеленото джудже.

    19:37 13.09.2025

  • 41 Българин

    2 0 Отговор
    Този "смел" дебил( шалаулав) при удар на Русия по базите на сащ в България, само при новината, че руски ракети удрят Българска територия ще заплаче като малко дете и ще лази по корем по улиците, оставяйки кафява смърдяща диря.

    19:39 13.09.2025

  • 42 вен серемос

    1 0 Отговор
    За съжаление във факти всеки пише ,каквото си иска.И, Шаламанката?! А къде е завършил-в Русия!То бива нахалство ,бива безочие и лазене пред СОЩ/съединени овчарски щати/но и толкова не бива! Позор ! И това е българин!Сега остава и кадъната Нейнски да се изкаже???

    19:42 13.09.2025

