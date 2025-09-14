Времето днес, прогноза за неделя, 14 септември: Предимно слънчево, облачността ще се увеличава от запад

Ще бъде предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони, предаде БНТ. Следобед от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд.
Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°.
По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Предимно слънчево ще бъде и в планините, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Над западните райони от Балканите облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд.
Над централните райони от полуострова облачността ще е разкъсана, почти без валежи, но до вечерта и там ще завали дъжд. На изток ще е предимно слънчево.
У нас през нощта срещу понеделник и в понеделник, на много места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество.
Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. В сряда облачността отново ще се увеличи и на отделни места ще превали.
В четвъртък ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
05:49 14.09.2025
2 хаберих
- За да не ги блъскат!
06:20 14.09.2025
3 хаберих
- За да не ги блъскат!
06:21 14.09.2025
4 плюс минус
Европейските чиновници?
06:38 14.09.2025