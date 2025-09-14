Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 14 септември: Предимно слънчево, облачността ще се увеличава от запад

14 Септември, 2025 06:00, обновена 14 Септември, 2025 05:05 518 4

Максималните температури ще бъдат 23-26°

Снимка: БНТ
Ще бъде предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони, предаде БНТ. Следобед от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд.

Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Предимно слънчево ще бъде и в планините, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Над западните райони от Балканите облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд.

Над централните райони от полуострова облачността ще е разкъсана, почти без валежи, но до вечерта и там ще завали дъжд. На изток ще е предимно слънчево.

У нас през нощта срещу понеделник и в понеделник, на много места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. В сряда облачността отново ще се увеличи и на отделни места ще превали.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.


  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:49 14.09.2025

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    - Защо мъжете отварят вратите на жените?
    - За да не ги блъскат!

    06:20 14.09.2025

  • 3 хаберих

    0 0 Отговор
    - Защо мъжете отварят вратите на жените?
    - За да не ги блъскат!

    06:21 14.09.2025

  • 4 плюс минус

    0 0 Отговор
    Защо пак и отново ще се сменя часовото време?
    Европейските чиновници?

    06:38 14.09.2025

