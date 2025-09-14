Проф. Игнатов: Учениците у нас са претоварени, не могат да го понесат

Закриването на училища у нас е много дълъг процес, който продължава през последните 20 години. Камбаната бие за всички – свързано е с демографската криза, с обезлюдяването на определени райони, до известна степен – и с политиката, която се провежда. Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ бившият министър на образованието и науката и египтолог проф. Сергей Игнатов.
Демографската криза и образованието
„Напълно естествено е, когато има сграда, в която няма кой да учи – училището да не функционира“, отбеляза той и допълни, че прогнозата е през 2040-2050 г. България да падне на 5 милиона.
„Следователно трябва да има стратегия за справяне с демографската криза. И тя трябва да бъде мъдра стратегия. Да се стимулира не просто раждаемостта, трябва да се стимулира развитието, цивилизоваността на живота във всичките му аспекти, за да могат хората да бъдат съгласни да имат повече от едно дете“, коментира проф. Игнатов.
Според него е необходим дългосрочен поглед към образованието.
„Това дете, като порасне, какво ще прави в България? Ние се гордеем с нашите златни медалисти - прекрасни деца от елитни гимназии, в областта на математиката, на природните науки. Какво се случва след тяхното завършване? Те заминават обикновено в Съединените щати. Защо? Защото ние не знаем какво да правим с тях. Ние произвеждаме световни умове, а след това не знаем какво да направим“, заяви бившият образователен министър.
По думите му българските ученици са претоварени.
"Те не могат да го понесат. Доброто образование означава да имат много време за мислене и за игрово образование", отбеляза проф. Игнатов. Според него голяма част от децата са изключително амбициозни и мотивирани.
Агресията сред младите
Относно агресията в младежите той отбеляза, че тяхната енергия трябва да се насочи в положително - "задължително със спорт, който да бъде ежедневие, с културни занимания - четене на прекрасни книги, хубави филми, театър, с изкуства", посочи той.
Добродетели и религии
„Аз имам определена доза скептицизъм - така, както беше представено. Сега виждам, че продължава да бъде в развитие тази идея. Хубаво е децата да учат избираемо религия, но в културологичен аспект. Няма страна в Европа, която да бъде абсолютно етнически чиста и само с една религия“, коментира професор Игнатов за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“.
„Ние вместо да да изпишем веждите, може да извадим очите, защото може да създадем разделение вътре сред децата“, допълни той.
1 Понеже са претоварени
Коментиран от #5, #16
12:03 14.09.2025
2 Съвършено вярно
12:04 14.09.2025
3 България няма бъдеще!
Те сега ще трябва да управляват и развиват България!
Господ да ни пази!
Коментиран от #8
12:05 14.09.2025
4 Доцент Вацев
12:06 14.09.2025
5 Европеец
До коментар #1 от "Понеже са претоварени":Прав си, така излиза.... Интересно нашето поколение как учеше и не бяхме ги претоварени... Сега и студенти не могат да разделят на магарета сеното, ама карай да върви , бг територията няма бъдеще.... Затова след 50-60 години лилавите братовчеди ще са на власт.....
12:12 14.09.2025
6 АМАH OT ИДИOTИ
НО ЗАЩО ?????? 😡
ВСЕКИ СРЕДНО ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТЕОРИЯТА НА ДАРВИН КОЙТО Е ОТВАРЯЛ УЧЕБНИК НА ТИЙНЕЙДЖЪР Р НАЯСНО, ЧЕ УЧЕБНИЦИТЕ СА НАПИСАНИ ТАКА ЧЕ УЧЕНИКЪТ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ НА 100% 🥺
А ЗАЩО, ОТГОВОРЕТЕ СИ САМИ 🤬
12:14 14.09.2025
7 Бендида
12:15 14.09.2025
8 Чалгарин
До коментар #3 от "България няма бъдеще!":След 9-ти също толкова неграмотни хора построиха 23-тата икономическа сила в света а след 10-ти ителигентните я опропастиха.
12:15 14.09.2025
9 С какво са претоварени?
Претоварени са с малоумните уроци, написани от неграмотни обучители!
Който иска да е образован- учи!
12:20 14.09.2025
10 БАЙ СТАВРИ
12:21 14.09.2025
11 Някой
Едно 12-13 годишно дете какво може да ти разбере от любов, от патриотизъм, от партии и политики ...
По мое време в 6-ти клас учех история на България от началото на 20 век, учех за различни партии, без да са ме научили какво е партия, какво е парламент, какво трявба да прави една партия ...
12:22 14.09.2025
12 Излизат необразован инвалиди
12:22 14.09.2025
13 Сандо
12:22 14.09.2025
14 оня с коня
12:23 14.09.2025
16 Ще те допълня
До коментар #1 от "Понеже са претоварени":Пред всяко градско училище, под носа на директорите им и учителите, учениците масово пушат цигари, трева и вейпове. Свободно се продават и наркотици заради липсата на реално работещи полицаи.
Коментиран от #18
12:25 14.09.2025
17 Някой
12:25 14.09.2025
18 Някой
До коментар #16 от "Ще те допълня":Трябва да се радваме, че директорите поне успяват да се справят да не се пуши в училище. По мое време в училище се пушеше в поалетните.
Коментиран от #22
12:26 14.09.2025
19 Тов Макаренко
12:27 14.09.2025
20 Мажоретка с кредит
12:31 14.09.2025
21 Защо
12:31 14.09.2025
22 Хм....
До коментар #18 от "Някой":Явно си млад. Аз гоня шестдесет и пет години, завършил със техникум по електротехника в голям областен град. Никога в техникума не се е пушило. Нито вътре, нито около него. А класният ни ръководител, поне веднъж на два месеца ни посещаваше изненадващо вечер в квартирите ни или жилищата, където живеехме.
12:35 14.09.2025
23 днешните деца
12:39 14.09.2025
24 днешните деца
12:41 14.09.2025
27 Нехис
12:46 14.09.2025
28 Ъхъ
12:46 14.09.2025