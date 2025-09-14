Новини
Проф. Игнатов: Учениците у нас са претоварени, не могат да го понесат

14 Септември, 2025 12:00 589 28

  • проф. сергей игнатов-
  • училища-
  • образование

Бившият министър на образованието коментира как да се транформира агресията сред младежите

Проф. Игнатов: Учениците у нас са претоварени, не могат да го понесат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Закриването на училища у нас е много дълъг процес, който продължава през последните 20 години. Камбаната бие за всички – свързано е с демографската криза, с обезлюдяването на определени райони, до известна степен – и с политиката, която се провежда. Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ бившият министър на образованието и науката и египтолог проф. Сергей Игнатов.

Демографската криза и образованието

„Напълно естествено е, когато има сграда, в която няма кой да учи – училището да не функционира“, отбеляза той и допълни, че прогнозата е през 2040-2050 г. България да падне на 5 милиона.

„Следователно трябва да има стратегия за справяне с демографската криза. И тя трябва да бъде мъдра стратегия. Да се стимулира не просто раждаемостта, трябва да се стимулира развитието, цивилизоваността на живота във всичките му аспекти, за да могат хората да бъдат съгласни да имат повече от едно дете“, коментира проф. Игнатов.

Според него е необходим дългосрочен поглед към образованието.

„Това дете, като порасне, какво ще прави в България? Ние се гордеем с нашите златни медалисти - прекрасни деца от елитни гимназии, в областта на математиката, на природните науки. Какво се случва след тяхното завършване? Те заминават обикновено в Съединените щати. Защо? Защото ние не знаем какво да правим с тях. Ние произвеждаме световни умове, а след това не знаем какво да направим“, заяви бившият образователен министър.

По думите му българските ученици са претоварени.

"Те не могат да го понесат. Доброто образование означава да имат много време за мислене и за игрово образование", отбеляза проф. Игнатов. Според него голяма част от децата са изключително амбициозни и мотивирани.

Агресията сред младите

Относно агресията в младежите той отбеляза, че тяхната енергия трябва да се насочи в положително - "задължително със спорт, който да бъде ежедневие, с културни занимания - четене на прекрасни книги, хубави филми, театър, с изкуства", посочи той.

Добродетели и религии

„Аз имам определена доза скептицизъм - така, както беше представено. Сега виждам, че продължава да бъде в развитие тази идея. Хубаво е децата да учат избираемо религия, но в културологичен аспект. Няма страна в Европа, която да бъде абсолютно етнически чиста и само с една религия“, коментира професор Игнатов за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“.

„Ние вместо да да изпишем веждите, може да извадим очите, защото може да създадем разделение вътре сред децата“, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Понеже са претоварени

    11 2 Отговор
    не могат да разделят на две магарета сЯното!

    Коментиран от #5, #16

    12:03 14.09.2025

  • 2 Съвършено вярно

    12 1 Отговор
    Претоварени но от смарт-играчки.

    12:04 14.09.2025

  • 3 България няма бъдеще!

    11 0 Отговор
    Сега идват на ред 40 годишните! Те са чалгаджийското тотално неграмотно поколение, израснало през 90 -те!
    Те сега ще трябва да управляват и развиват България!
    Господ да ни пази!

    Коментиран от #8

    12:05 14.09.2025

  • 4 Доцент Вацев

    8 4 Отговор
    " Аз направих 50% от студентите истински русофили"!

    12:06 14.09.2025

  • 5 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Понеже са претоварени":

    Прав си, така излиза.... Интересно нашето поколение как учеше и не бяхме ги претоварени... Сега и студенти не могат да разделят на магарета сеното, ама карай да върви , бг територията няма бъдеще.... Затова след 50-60 години лилавите братовчеди ще са на власт.....

    12:12 14.09.2025

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    7 0 Отговор
    ТО Е ЯСНО ЧЕ СА ПРЕТОВАРЕНИ,
    НО ЗАЩО ?????? 😡
    ВСЕКИ СРЕДНО ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ТЕОРИЯТА НА ДАРВИН КОЙТО Е ОТВАРЯЛ УЧЕБНИК НА ТИЙНЕЙДЖЪР Р НАЯСНО, ЧЕ УЧЕБНИЦИТЕ СА НАПИСАНИ ТАКА ЧЕ УЧЕНИКЪТ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ НА 100% 🥺
    А ЗАЩО, ОТГОВОРЕТЕ СИ САМИ 🤬

    12:14 14.09.2025

  • 7 Бендида

    10 0 Отговор
    Само дърдорят. Преди години имаше показателен случай. Ученик беше спечелил олимпиадата по физика в Япония. Всички престижни университети в цял свят му предложиха място и стипендия. Той и родителите му бяха много разочаровани, че от нито един български университет не са го потърсили.

    12:15 14.09.2025

  • 8 Чалгарин

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "България няма бъдеще!":

    След 9-ти също толкова неграмотни хора построиха 23-тата икономическа сила в света а след 10-ти ителигентните я опропастиха.

    12:15 14.09.2025

  • 9 С какво са претоварени?

    5 1 Отговор
    По цял ден по градинките, кафетата, телефоните, а за външният им вид, да не говорим!
    Претоварени са с малоумните уроци, написани от неграмотни обучители!
    Който иска да е образован- учи!

    12:20 14.09.2025

  • 10 БАЙ СТАВРИ

    3 0 Отговор
    Те за това са глупави.

    12:21 14.09.2025

  • 11 Някой

    1 1 Отговор
    Още по мое време в училище се преподаваха неща, които не отговаряха на възраста на учениците.

    Едно 12-13 годишно дете какво може да ти разбере от любов, от патриотизъм, от партии и политики ...
    По мое време в 6-ти клас учех история на България от началото на 20 век, учех за различни партии, без да са ме научили какво е партия, какво е парламент, какво трявба да прави една партия ...

    12:22 14.09.2025

  • 12 Излизат необразован инвалиди

    4 0 Отговор
    Не учат нищо, контрола и изпитанията са занижени. Трагедия, произвеждат 90 %брак.

    12:22 14.09.2025

  • 13 Сандо

    2 0 Отговор
    Претовариха учениците с измислени предмети,които вършат работа само за решаване на кръстословици.И идва естествения въпрос:А до 40 години колко бяха претоварени,че бяхме една от най-начетените нации и с най-качествена работна ръка /която впрочем "добрия запад побърза да я глътне/?

    12:22 14.09.2025

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    Професорът прогнозира че към 2050 българите ще станат 5млн.И да каже Той:КОЛКО Българи в момента са НАЛИЧНИ в България и КАКВИ СА тия Гласове които "долитат" от разни места по Света- те на Мъртъвци ли са?Добре е и да обясни Професора:РАТУВА ЛИ той за възстановяване на Желязната завеса като при Соца през която пиле не прехвръкваше и Българите стояха като Стадо в Кошарата...но пък бяха "Много"?

    12:23 14.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ще те допълня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Понеже са претоварени":

    Пред всяко градско училище, под носа на директорите им и учителите, учениците масово пушат цигари, трева и вейпове. Свободно се продават и наркотици заради липсата на реално работещи полицаи.

    Коментиран от #18

    12:25 14.09.2025

  • 17 Някой

    3 1 Отговор
    В основното образуванеи едно дете не се е разлило достаъчно, че да може да разбере какво е джендър идеология. А те още в 5 клас почват да ги учат, на неестествени неща, като това, че било нормално да има "любов" между двама мъже. Че то детето още не зане какво е това любов.

    12:25 14.09.2025

  • 18 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ще те допълня":

    Трябва да се радваме, че директорите поне успяват да се справят да не се пуши в училище. По мое време в училище се пушеше в поалетните.

    Коментиран от #22

    12:26 14.09.2025

  • 19 Тов Макаренко

    0 0 Отговор
    Човек не се изменил като биологичен вид колкото и да му бъркате в мозъка. Никой не е претоварен няма нужда всички да се возят на един влак за някои е достатъчно талиги и самоделни атв та

    12:27 14.09.2025

  • 20 Мажоретка с кредит

    1 0 Отговор
    Няма бригади няма събиране на вторични суровини няма задължителен кръжок по интерес Библиотеките пустеят

    12:31 14.09.2025

  • 21 Защо

    3 0 Отговор
    Да се пишат неразбираеми учебници и ниски заплати на учителите.Добре замислена тактика за изкарване на поколения неадекватници.Сега вече настъпват от североизток с цялата пропагандна машина.А този дето го е писал това е същия участник в тези процеси-потомък на яки комунисти от Видинско.И той вероятно е бил в Русия покрай прехода.

    12:31 14.09.2025

  • 22 Хм....

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Явно си млад. Аз гоня шестдесет и пет години, завършил със техникум по електротехника в голям областен град. Никога в техникума не се е пушило. Нито вътре, нито около него. А класният ни ръководител, поне веднъж на два месеца ни посещаваше изненадващо вечер в квартирите ни или жилищата, където живеехме.

    12:35 14.09.2025

  • 23 днешните деца

    1 0 Отговор
    до 12ти клас са научили азбуката и таблицата за умножение се водят отличници...

    12:39 14.09.2025

  • 24 днешните деца

    2 0 Отговор
    ако до 12ти клас са научили азбуката и таблицата за умножение се водят отличници и вишисти...

    12:41 14.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нехис

    1 0 Отговор
    От какво са претоварени, другарю? От гледане на полуголи р"(азпоретини в тикток ли? В главите им няма никой!!

    12:46 14.09.2025

  • 28 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Учат 12г. и накрая не могат да си напишат името без грешка!😂

    12:46 14.09.2025

