Меглена Плугчиева: Проблемите на Франция са предупреждение към целия ЕС и еврозоната

14 Септември, 2025 19:41, обновена 14 Септември, 2025 18:46 420 8

Прогнозите за Германия никак не са добри, смята бившият вицепремиер и дипломат

Меглена Плугчиева: Проблемите на Франция са предупреждение към целия ЕС и еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Франция има не само политическа, но и финансова и икономическа криза, които прерастват в социална. Най-тревожна е финансовата ситуация в страната. Има сериозна опасност Франция да стане епицентър на дългова криза в Европа. Опасността от домино ефект е голяма. Това каза Меглена Плугчиева пред ФОКУС.

Тя е бивш вицепремиер по европейските фондове, народен представител в три състава на парламента и зам.-министър на земеделието и горите, дългогодишен посланик в Германия, Швейцария и Лихтенщайн и Черна гора.

Оставката на Франсоа Байру и назначението на новия премиер Себастиан Льокорню от президента Еманюел Макрон няма да доведе до разрешаване на кризите, допълни тя. Нагласите за дебатите по бюджета на страната за следващата година не са за съкращаване на разходи и за реформи, от каквито има нужда. "Натрупаните с години проблеми – прекалено надутите социални разходи, проблемите с миграцията, свиващата се икономика и дългове, достигащи 114% от БВП, говорят за една много тревожна картина“, посочи Плугчиева.

Проблемите на Франция са предупреждение към целия Европейски съюз и към цялата еврозона, отбеляза тя. В сериозен държавен дълг са и Италия, Испания, Португалия, Гърция, Белгия. "Няма държава в еврозоната, която да няма проблеми и затруднения. Това е големият проблем, който би трябвало да занимава и нас“, допълни Плугчиева.

За трета поредна година Германия е в рецесия. Ако заявеното намерение от канцлера Мерц есента на тази година да бъде есен на реформи не се реализира, прогнозите за Германия не са никак добри, смята дипломатът.

Плугчиева припомни, че очакванията към канцлера Фридрих Мерц са били, че ще започне реформи за стабилизиране на икономиката. "Вместо това той се изявява повече като канцлер на външната политика. Темите, с които и той, и президентът Макрон блестят на европейската сцена, са отбрана и сигурност, помощ за Украйна, "Коалиция на желаещите“, но почти нищо не се чува за спасяване на икономиката, за намаляване на безработицата, на бюрокрацията, за стабилизиране на икономиката“, коментира тя.

Германия има безпрецедентно висок външен дълг. Очакванията за 2026 г. са че, страната също ще надхвърли бюджетния дефицит от 3%.

"Сърцето на германската икономика – автомобилостроенето, е в много тежка ситуация – загуби на пазари, намаляване на производство, намаляване на печалби, съкращаване на работни места“, посочи Плугчиева.

По думите ѝ Германия търпи големи загуби заради бюрокрацията. Над 1700 закона и над 52 000 режими, норми и рестрикции натоварват бизнеса. "Това, съчетано с големи социални разходи, без да има развитие на икономиката, създава тревожна ситуация за развитието на Германия. Това създава проблем за цялата еврозона“, допълни Меглена Плугчиева.

Днес в най-гъстонаселената германска област – Северен Рейн-Вестфалия, се провеждат регионални избори. "Прогнозите не бяха никак добри. Последните проучвания на общественото мнение показаха, че "Алтернатива за Германия“ продължава да получава подкрепа. Последните проучвания показаха, че на федерално ниво има изравняване на подкрепата за "Алтернатива за Германия“ и за ХДС-ХСС. Това трябва да бъдат сигнали за корекция в политиките, за да има съответните резултати“, допълни дипломатът.


България
  • 1 Русокастро

    3 3 Отговор
    Аман от евро богаташи, които говорят срещу ЕС

    Коментиран от #5

    18:49 14.09.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    2 2 Отговор
    Дреме ми за Франция,
    нали от догодина гордо ще влезем
    в ге@врозоната и ще сме част
    от клуба на богатите .

    18:49 14.09.2025

  • 3 Муше Давидович Коен

    3 1 Отговор
    Макрон е турен за да имат кой до овесят. Тази на ЕК е същата изкупителна жертва, затова са сложени такива, които нищо не разбират на пангара и да оберат калая. Пак народа всичко ще плати, но ще е доволен, че има жертва на Пурим.

    18:50 14.09.2025

  • 4 Гориил

    0 1 Отговор
    Само Полша няма проблеми.

    18:52 14.09.2025

  • 5 ПОЛУТЪП

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русокастро":

    И ти искаш да станеш юробогат, ама си изпуснал влака. Няма шанс.

    18:52 14.09.2025

  • 6 Същото !

    1 1 Отговор
    Същото !

    Го има и Тук !

    Само Стачките ги Няма !

    18:52 14.09.2025

  • 7 Споко

    1 1 Отговор
    И ние сме в клуба на потъващите ,, богати ,, западняци.

    18:52 14.09.2025

  • 8 Пълни глупости

    0 0 Отговор
    Завършила лесотехническия специалит по икономика???? министър на Сергей Станишев, тази не е учила нито един семестър финанси и вече е експерт???

    18:55 14.09.2025

