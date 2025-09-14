Росен Желязков: Провокациите на Москва изпитват готовността на Алианса

Сигурността на българското въздушно пространство е гарантирана. Това заяви премиерът Росен Желязков и коментира, че има ясен протокол, по който българската въздушна отбрана координира действията си с НАТО при необходимост, цитиран от БНТ.
Военновъздушните ни сили имат вече над 10 години опит в реакция при нарушаване на въздушното ни пространство. Проблемите на Източния фланг започнаха още през 2014 година, след анексирането на Крим. Тогава за една година бойните ни самолети бяха вдигани във въздуха по няколко пъти седмично. Или колкото са били вдигани общо за предишните 20 години.
Тогава беше въведена и усилената въздушна охрана на НАТО в региона и заработи системата за ранно предупреждение на страните членки. Така през май 2020 година изтребители на Румъния, България и Турция се наложи да ескортират два руски бомбардировача над Черно море, за да не допуснат нарушаване на въздушното пространство на трите държави. След инцидента в Полша, мерките за охрана са засилени още, коментира днес премиерът Желязков.
Защитата на българското въздушно пространство е осигурена като част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО, заяви премиерът Росен Желязков по повод навлизането на руски дрон във въздушното простраство на Румъния.
"Има общ протокол, който се следва от нашия началник на отбраната с колегите - съюзници от НАТО. Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната. Като това е част от подсилването на Югоизточния фланг на НАТО. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме и сигурността на гражданското въздухоплаване. Аз си мисля, че и Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможността за инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен", каза Росен Желязков.
НАТО-вското въздушно пространство над Черно море се охранява основно от ВВС на България, Румъния и Турция, като по програмата Усилена въздешна охрана 8 гръцки изтребителя F-16 са разположени във военно-въздушната база на Алианса близо до румънския град Констанца.
"Мисля, че тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса. Нямат нападателен характер, но независимо от това всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящия начин", каза заяви Желязков.
Премиерът коментира още, че правителството се отнася сериозно към внесения пети вот на недоверие.
"Вие виждате, че няма заявки коалицията или мнозинството, подкрепата за правителството да намалява. Напротив, свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени. Голямата част са генерирани като скандали, дали било заради вота, дали било заради желанието да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично. ", коментира премиерът.
Желязков допълни, че правителството гарантира пътя на страната към Европа и НАТО. А лидерът на ГЕРБ обвини ПП-ДБ, че не предлагат алтернатива.
"Какво предлагат, да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука, изобщо не ги интересува. Нямат план. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят. Никакъв", каза Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС.
Борисов допълни, че предстои до края на месеца да отпадне и мониториговия механизъм над страната ни, който Съвета на Европа въведе преди 26 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 крадци и разбойници
20:15 14.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
20:16 14.09.2025
3 Евгени от Алфапласт
20:17 14.09.2025
4 Сталин
20:17 14.09.2025
5 Луд умора няма
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Жив ли си ма рожбо?
20:17 14.09.2025
6 Митю
Осигурил съм му и райски газ.
Коментиран от #31
20:17 14.09.2025
7 Майна
Тя ли е виновна за умирането ни?!
Съд за вас!
20:17 14.09.2025
8 Рошав таралеж
20:18 14.09.2025
9 Майна
Помак!
Коментиран от #25
20:18 14.09.2025
10 Да,бе
20:18 14.09.2025
11 Град Симитли
Нямаш ги! :))
20:18 14.09.2025
12 БОЗА
20:18 14.09.2025
13 Сталин
20:19 14.09.2025
14 Факултет по История, ПУ
Тандемът на тези е от преди 1944 година
20:19 14.09.2025
15 Анонимен
20:19 14.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хем фашист,
Кръстовден е!
20:19 14.09.2025
18 ШЕФА
20:20 14.09.2025
19 Майна
Това е гавра!
20:20 14.09.2025
20 Анонимен
20:21 14.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Некои си
20:21 14.09.2025
23 Майна
И той съграждаше!
Лафка- това е България!
Вече празна!
С
20:22 14.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лост
До коментар #9 от "Майна":По интересно е да покажат плана на хотела срещу 9 милиона и един план на детска градина за 9 милиона.Със цялата спецификация на материалите и оборудването.
20:22 14.09.2025
26 Дупничанин
Коментиран от #30
20:22 14.09.2025
27 ЕЙ ВОДОПАТ
20:22 14.09.2025
28 Бялджип
20:25 14.09.2025
29 Тия
20:25 14.09.2025
30 Майна
До коментар #26 от "Дупничанин":Бахур Бахар- майка му е еврейка
Що се крие
Помак и юдеин
20:26 14.09.2025
31 МИТКО НЕ ЗНЕШ ДУМАТА КАШИК
До коментар #6 от "Митю":НЕ Я УПОТРЕБЯВАЙ
20:27 14.09.2025
32 Ха,ха
20:27 14.09.2025
33 Копейчиците
20:27 14.09.2025