Запрянов: Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство

14 Септември, 2025 21:56, обновена 14 Септември, 2025 21:00 698 59

Това важи особено за североизточната част на страната, заяви военният министър

Запрянов: Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на bTV.

Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, каза по-рано днес и премиерът Росен Желязков.

Дрон наруши вчера въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната. По-рано през деня Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

Реакцията на Полша беше много адекватна, каза Атанас Запрянов. По-рано тази седмица полските военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, унищожиха повече от десет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна. По-късно Полша поиска консултации съгласно Член 4 от договора за НАТО. Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта или сигурността ѝ е заплашена.

Това действие предизвика реакцията на НАТО и искането на Полша за консултации по чл. 4 и те се проведоха. Консултациите завършиха с осъждане на действията на Русия и НАТО отговори с конкретни мерки – започва изпълнение на операция „Източна стража“, с която на територията на всички граничещи натовски страни с Украйна ще бъдат разположени допълнителни сили за противовъздушна отбрана и борба с дронове, каза Атанас Запрянов. Военните мерки, които НАТО взема, показват, че се отнасяме сериозно към тази провокация и не е допустимо това да продължава, допълни министърът. Според него Москва цели да покаже, че преследва категорично стратегически цели в Украйна и не е готова да води преговори.

Самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие върху такива цели, ако се наложи, заяви военният министър. Имали сме инциденти, в които руски военни самолети си изключваха транспондерите и ние трябваше да ги опознаваме, да вдигаме нашите изтребители или изтребителите на НАТО, каза Запрянов. Хората да бъдат спокойни. Вземаме мерки, НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, каза министърът.

Това са дронове, които са извършвали определени мисии, паднали са в морето и течението ги донесе на нашия бряг, каза Атанас Запрянов по повод открития безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас преди дни.

Министърът за пореден път повтори, че има решение на Народно събрание и страната ни няма да изпраща войски в Украйна.

По действащите тригодишни прогнози трябва да имаме 2,36% от Брутния вътрешен продукт за военни разходи през 2026 г., каза министърът.

Атанас Запрянов каза, че не се притеснява от петия вот на недоверие срещу правителството. Стабилността на България и наличието на работещо политически избрано правителство и парламент, и мнозинство в този парламент, са ключови за отбраната на страната, каза министърът.


България
  • 1 НАТЮ-то ще ни пази

    24 0 Отговор
    И като наблюдавате
    ще следите миграцията
    на щъркелите, или кВо ?

    Коментиран от #13

    21:02 14.09.2025

  • 2 3.14К

    22 0 Отговор
    Тоя трябва да се лиши от пенсия!

    21:04 14.09.2025

  • 3 си дзън

    23 0 Отговор
    И с кво го наблюдавате това пространство, след като сто пъти стопирахте покупката на
    3Д радари. Аааа, да - на тези 8 000 от ВВС са им дали по един бинокъл и на три смени
    гледат небето. Поне да свършат нещо за тия големи заплати.

    21:04 14.09.2025

  • 4 Помак

    20 0 Отговор
    Бат Наско .сериозно ли говориш....ти си по голям ..ама два ата ( ,Русия и Сашт ) кат си мерят п...те .....дай да не си обръщаме ...д Тата ..

    21:04 14.09.2025

  • 5 Готов за бой

    1 23 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките да посмеят и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #17, #19, #28, #32

    21:04 14.09.2025

  • 6 президент по неволя

    5 16 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо че съм най жалкия президент. че нищо ме мога, че никой не ме познава и не знае че съществувам, освен тя, за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че как бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"

    Коментиран от #22

    21:04 14.09.2025

  • 7 муахахаха

    21 0 Отговор
    7 години след като дадохме 7 милиарда, все още миг 29 "ни пази" Всъщност добре, че сме толкова пародийна държава, че някак разсмиваме "врага" и той не ни закача.

    21:05 14.09.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    17 0 Отговор
    Дедото е тотално изкукал.🤣

    21:05 14.09.2025

  • 9 Що ги давате

    25 0 Отговор
    такива продажни глупаци? Не Русия е заплаха за България, а такива нещастници продажници като този са най големите заплахи за България и Европа.

    21:06 14.09.2025

  • 10 коки

    17 0 Отговор
    мдаа раздали са бинокли на караулите сигур..

    Коментиран от #24

    21:06 14.09.2025

  • 11 Шопо

    19 0 Отговор
    Щом твърдите че дроновете дошли от Украйна са руски значи признавате че Украйна е руска територия.

    21:06 14.09.2025

  • 12 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Е гари деменцията

    21:06 14.09.2025

  • 13 оня с коня

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "НАТЮ-то ще ни пази":

    С това ПРОСТАШКО САМОЧУВСТВИЕ далеч няма да стигнеш- НАТО пази НАС - Евроатлантиците,докато Вие- Русофилската Паплач сте абс. ненужни на "Територията" България както я наричате пренебрежително.

    Коментиран от #16, #18

    21:06 14.09.2025

  • 14 ЗапрЕнов!

    14 0 Отговор
    ,,Предприели сме действия за усилване снабдяването ни с памперси,вследствие опасността от нарушаване на въздушното ни пространство от Руски дронове...!"...!

    21:08 14.09.2025

  • 15 Божеее

    15 0 Отговор
    И като наблюдаваш какво ще постигнеш. Те и катарците наблюдаваха,ама ги набомбиха. А разполагат с най модерни изтребители, бомбардировачи.

    21:08 14.09.2025

  • 16 Росен Банов –роклята

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Възмутена си нешТо !

    21:09 14.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ОК-НАТО те пази...!

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    А конят ти,дали ще опази...?!

    21:10 14.09.2025

  • 19 бРъже 💊💊💊-тата

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Готов за бой":

    Че закъсняваш

    21:10 14.09.2025

  • 20 Майна

    7 4 Отговор
    Отдавна небето ни не е наше..
    И в това има принос и ония с юмручето..
    Забравили сте..
    А той се покри, както винаги

    Коментиран от #29

    21:11 14.09.2025

  • 21 цитат

    11 0 Отговор
    Преди време гледах интервю с Б.Ноев. Цитат от Ноев - министър Запрянов не е в състояние да проведе модернизация на БАрмия. На въпроса Защо, БНоев отговаря - защото министърът не разбира и не знае как се модернизира съвременна армия. Аз нямам какво повече да добавя.

    21:12 14.09.2025

  • 22 Вуте

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "президент по неволя":

    Ти си педеаст по не воля и по съдба!

    21:12 14.09.2025

  • 23 Глюпости ,

    7 1 Отговор
    Предприели сте , друг път ... Тия осемте " българи " от буса , които са за роzzия , ви следят и докладват на Димон ..

    21:13 14.09.2025

  • 24 И то каква бинокли...

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "коки":

    ...от Цавецкo време,с щампа на тях...-
    ,,Made in USSR"...😉!

    21:13 14.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пиночет

    1 9 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО,трябва да изчезне от картата на света!

    Коментиран от #33, #40

    21:15 14.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Готов си за любов ти

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Готов за бой":

    Аз пък ще те чакам на Калотина с една по-здрава сопа и тая картечница ще ти я навра там, дето слънце не огрява. Знам че си най-обикновен троляк, ама взе много да дразниш

    Коментиран от #31

    21:16 14.09.2025

  • 29 Тъй ли ве Майно!

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    А ,,оня с юмручето",може да защищава нашето небе,управлявайки боен свръхзвуков изтребител...!
    А ти с напълнен памперс ще гледаш от земята висшият му пилотаж...!

    Коментиран от #35

    21:16 14.09.2025

  • 30 Майна

    5 0 Отговор
    ,,България търси междинно решение за изтребители, докато дойдат американските F-16, заяви президентът Румен Радев пред журналисти след заседанието на създаващата се Европейска политическа общност в Прага, съобщава БНТ.

    "Още на срещата на върха на НАТО заявих, че България има нужда от междинна платформа изтребители, за да не прекъсне носенето на дежурството по "Еър полисинг" и охрана на собственото въздушно пространство. Докато този проект (американските F-16-бел.ред.) стартира, се търси решение, защото България не може да се откаже от охраната на собственото си небе. Това ще е до 2030 година, ако следващият парламент благоволи да каже за тези 8 самолета. Дотогава търсим междинно решение, изпратени са писма, провеждат се срещи, получават се начални информации за платформи от САЩ, Швеция, Франция, Нидерландия и Израел. Търси се най-доброто решение, касаещо способности и цена", каза Радев."

    21:18 14.09.2025

  • 31 Наритай Бг копейка

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Готов си за любов ти":

    Наритай Бг копейка,предоврати лъжа ,измама или кражба!

    Коментиран от #34

    21:18 14.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пабло Неруда

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пиночет":

    И кво се случи,като Русия нападна(навлезе) във въздушното пространство на НАТО(Полша...),че нещо не се сещам...?!
    Ах,да...три дена имаше яко философстване и никакви реално-ответни мерки,от страна на НАТО...!

    Коментиран от #37

    21:20 14.09.2025

  • 34 Да нариташ "БГ копейка"

    11 2 Отговор

    До коментар #31 от "Наритай Бг копейка":

    Значи да нариташ целият български народ. Такъви ли са ти мераците? После да не се чудите атлантетата, що пак ще отваряме Белене

    Коментиран от #38

    21:20 14.09.2025

  • 35 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тъй ли ве Майно!":

    Той може и българска риболовска историческа фрегата да потопява- " Чавдар"
    Лично да участва.
    Ще потопи и България.
    Мойсей- позивна от Пентагона

    21:21 14.09.2025

  • 36 Абе да

    2 0 Отговор
    ...г0 Т.М.П, пиииите ги ти хапо0овее. И крайно време народа да вземе влаCтта на тая сбиp.щайн, никой не ги е и3бирал, да ни бyтат на мyлето у г3о

    21:21 14.09.2025

  • 37 Пиночет

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Пабло Неруда":

    НАТО не нападат, и не са долнопробни убийци като тия от Кремъл!

    Коментиран от #45

    21:23 14.09.2025

  • 38 Наритай Бг копейка

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Да нариташ "БГ копейка"":

    Копейките са една шепа народ-миризливи смотаняци и палячовци!

    Коментиран от #51

    21:26 14.09.2025

  • 39 Пиночет

    2 5 Отговор
    Кога товарим копейките?

    21:27 14.09.2025

  • 40 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пиночет":

    Ако някой се опита да нападне,НАТО трябва да изчезне от картата на света!

    21:30 14.09.2025

  • 41 Ццц

    9 1 Отговор
    Вижте го бе, хора.... Той прилича на председател на селкоопа, те го направили министър!

    21:31 14.09.2025

  • 42 Мунчо

    6 0 Отговор
    Господи, Господи, в каква дълбока пародия е всичко в страната ни! Било то отбрана, военен министър и отбранителна военна техника С летящи налъми ли ще пазим въздушната граница
    на България? Смешници от класа!

    21:33 14.09.2025

  • 43 ще наблюдават

    3 0 Отговор
    с бинокли от царевични пръчици...

    21:34 14.09.2025

  • 44 ВВСар

    4 0 Отговор
    ИМАМ€ два броя К€Н€F-16 И дядо мини-$тър на О(т)БРАНАТА -"БИВШ" Комуни$т $ дв€ $ъв€т$ки вУ€нни акад€мии!
    НО НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ ОБ$ТАНОВКАТА $€ НАБЛЮДАВА....,
    А Н€О-ПАРТИЙЦИТ€(Г€РБ-$Д$, Б$П, ДП$-НН, ИТН,..) $М€ЛО "$ТРОЯТ" ЗА НАРОДА!

    ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р . $ Т И!

    Коментиран от #47, #48, #52

    21:36 14.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хабдал

    0 0 Отговор
    Да беше напръскаЛ против комари

    21:45 14.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 гдфгфдг

    0 0 Отговор
    искам отрязаната глава на ненормалника герорги лозанов върху поднос с лимонче в устата!

    21:47 14.09.2025

  • 50 Не думай

    1 0 Отговор
    Добре че наблюдавате въздушното ни пространство че по сигурен да се чувствам .... наблюдавате вие дедовият

    21:47 14.09.2025

  • 51 ТИР

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Наритай Бг копейка":

    (Копейките) са хората живели преди 1989 и са свидетели на разпада след ТН демокрация,
    занулени са икономиката, здравеопазването, селското стопанство, младите бяха насилствено опростачени,децата ги оставиха на втори план след кучетата, освен това на минус 3 000 000 в резултат на по горните политики,,,

    21:48 14.09.2025

  • 52 дядо на$ко гл€да

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "ВВСар":

    ОТ $€Л $КИ Т€ КО МУ НЯ ГИ $ТАВАТ НАЙ-ВЪРЛИ €вро-атлантици-Ла ици!

    21:49 14.09.2025

  • 53 Колкото оня самолет

    3 0 Отговор
    Дето цяла Европа прелетя и две български летища и после даже кой го е управлявал не можахте да откриете

    21:49 14.09.2025

  • 54 Докога

    0 0 Отговор
    Негодни мисирки ще се занимават с въпросите на сигурността? Може ли цървул като Запрянов непрекъснато да ръси глупости, които се тиражират, а тихо и подличко заедно с атлантическите си аверчета да продават сигурността и суверенитета на държавата? Може би искат да ни внушат, че УСА базите ще ни пазят? Глупости. Базите със сигурност ще бъдат заобиколени, но Запрянов и народецът на територията ще го отнесат. Ако народецът не отнесе навреме запряновци.

    21:50 14.09.2025

  • 55 Ъхъъъъъ

    1 0 Отговор
    (Реакцията на Полша беше много адекватна, каза Атанас Запрянов.).... Добре че тракторист откри тенекии ...

    21:51 14.09.2025

  • 56 Ффф

    0 0 Отговор
    Ако ни нападнат вдигаме веднага метлите на урсусека и калас да свалят дроновете

    21:53 14.09.2025

  • 57 Спете спокойно деца

    1 0 Отговор
    започва изпълнение на операция „Източна стража“......

    21:54 14.09.2025

  • 58 операция „Източна стража“......

    1 0 Отговор
    "" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът(бивш) Борисов""" .

    21:55 14.09.2025

  • 59 спокоен съм

    0 0 Отговор
    Запрянов наблюдава, BG Alert ще ни предупреди няколко дни след като Запрянов установи, че разни дронове са нахлули в българското въздушно пространство, после единият F16 ще направи опит да полети, за да ни опази, а другият няма да успее да отлети, защото още чака резервните си части. След като сме предупредени ще си останем предупредени, защото убежища няма. Ще си стоим по къщите и ще чакаме да се задейства чл. 5 преди ракетите да ни са ни уцелили. А бе с една дума, ще хванем натото за члена. Член пети.

    21:56 14.09.2025

