Нидал Алгафари: ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта

Дано този вот не премине само в размяна на гневни реплики между политиците. Някой да обърне внимание на мотивите, казус по казус. Можем да приемем, че всеки вот на недоверие е списък от въпроси, властта е добре да може да дава отговори. Това коментира медийният експерт доц. Георги Лозанов пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

Политическият PR Нидал Алгафари заяви: "Румен Петков като кмет на Плевен бе подслушван, кметът на Русе също, именно от човек, който сега говори за завладяна държава."

За побоя в Русе той смята: „Митов вероятно е желаел да защити някой от служителите си, което е неправилно. Това е работа на говорителя, не на министъра. Неговият премиер е Бойко Борисов, той няма друг премиер. Прожекторите се насочват към него – инцидента с АТВ, инцидента в Русе, войната по пътищата. Митов не трябваше да се опитва да защитава имиджа на МВР.”

Лозанов коментира инцидента с шефа на полицията в Русе: „Когато се излагат противоречиви факти, се вижда, че има опит да се създаде публична версия, различна от реалните събития. Беше вкаран и министърът на вътрешните работи, за да може с достатъчно авторитетен глас да се даде публична версия, за да се скрие нещо.”

„И в мотивите на вота на недоверие се поставя отново въпросът за ролята на Делян Пеевски. Каква власт има Пеевски и доколко тя е легитимна? Той от време на време дава знаци, че има голяма власт”, допълни доц. Лозанов.

„ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта”, подчерта Алгафари.

Алгафари обърна внимание: „Ако вотът на недоверие успее и се отиде на нови парламентарни избори, каквито и да са резултатите, дали ще може да се направи правителство без ГЕРБ? Не може, тогава защо е това разхищение? По-логичното е да се работи за президентски избори.”