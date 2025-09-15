Новини
България »
Всички градове »
Нидал Алгафари: ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта

Нидал Алгафари: ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта

15 Септември, 2025 09:05 783 25

  • нидал алгафари-
  • пп-дб-
  • делян пеевски-
  • власт

Дано този вот не премине само в размяна на гневни реплики между политиците. Някой да обърне внимание на мотивите, казус по казус, коментира и медийният експерт доц. Георги Лозанов

Нидал Алгафари: ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дано този вот не премине само в размяна на гневни реплики между политиците. Някой да обърне внимание на мотивите, казус по казус. Можем да приемем, че всеки вот на недоверие е списък от въпроси, властта е добре да може да дава отговори. Това коментира медийният експерт доц. Георги Лозанов пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

Политическият PR Нидал Алгафари заяви: "Румен Петков като кмет на Плевен бе подслушван, кметът на Русе също, именно от човек, който сега говори за завладяна държава."

За побоя в Русе той смята: „Митов вероятно е желаел да защити някой от служителите си, което е неправилно. Това е работа на говорителя, не на министъра. Неговият премиер е Бойко Борисов, той няма друг премиер. Прожекторите се насочват към него – инцидента с АТВ, инцидента в Русе, войната по пътищата. Митов не трябваше да се опитва да защитава имиджа на МВР.”

Лозанов коментира инцидента с шефа на полицията в Русе: „Когато се излагат противоречиви факти, се вижда, че има опит да се създаде публична версия, различна от реалните събития. Беше вкаран и министърът на вътрешните работи, за да може с достатъчно авторитетен глас да се даде публична версия, за да се скрие нещо.”

„И в мотивите на вота на недоверие се поставя отново въпросът за ролята на Делян Пеевски. Каква власт има Пеевски и доколко тя е легитимна? Той от време на време дава знаци, че има голяма власт”, допълни доц. Лозанов.

„ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта”, подчерта Алгафари.

Алгафари обърна внимание: „Ако вотът на недоверие успее и се отиде на нови парламентарни избори, каквито и да са резултатите, дали ще може да се направи правителство без ГЕРБ? Не може, тогава защо е това разхищение? По-логичното е да се работи за президентски избори.”


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    11 6 Отговор
    Дълга на Франция е 3 400 000 000 000 евро !!!Това ли е клуба на богатите, където ще ходим на 1.01.2026 година?

    Коментиран от #4

    09:09 15.09.2025

  • 2 Всички арменци

    17 0 Отговор
    Са противни, но тоя кърти !
    Лизач!

    Коментиран от #9

    09:12 15.09.2025

  • 3 Уточнение

    6 11 Отговор
    ПП-ДБ утвърдиха Пеефски и Боко във властта !

    09:14 15.09.2025

  • 4 Тази цифра

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Как се разчита? До милион мога, ама това ме обърква!

    Коментиран от #17

    09:14 15.09.2025

  • 5 въпросче

    25 0 Отговор
    Като как този Алгафари е обективен анализатор щом синът му е в ГЕРБ?

    09:15 15.09.2025

  • 6 Ддд

    24 0 Отговор
    Какъв политически анализатор е тоя....син му е депутат от герб без нищо да е постигнал в живота..алгафари плюваше преди време Борисов,сега от няколко години му стои на стойка Ге постоянно...защо въобще го каните

    09:16 15.09.2025

  • 7 кая калас

    13 1 Отговор
    Само да ви кажа, че в България За 14 години в България са затворени 764 училища. Войната е тук.

    09:17 15.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Като падне Валутният борд Шиши ще източи БНБ чрез необезпечени заеми към банки и после ще ги фалира и открадне парите ви.

    Коментиран от #14

    09:17 15.09.2025

  • 9 Вальо

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всички арменци":

    Не е арменец, сириец е.

    09:18 15.09.2025

  • 10 Ало,"Факти"

    15 0 Отговор
    Вие питайте ли "стадото" дали иска да ни пробутвате мнението на този?

    09:18 15.09.2025

  • 11 в кратце

    11 0 Отговор
    алфа гари пари и коментари.

    09:19 15.09.2025

  • 12 провинциалист

    7 2 Отговор
    "каквито и да са резултатите, дали ще може да се направи правителство без ГЕРБ? Не може, тогава защо е това разхищение" - ами тогава защо въобще да се организират избори? Ситуацията стана като преди "прехода".

    09:19 15.09.2025

  • 13 Само да питам

    15 0 Отговор
    Защо въобще търсите това мазно и отблъскващо същество?

    09:21 15.09.2025

  • 14 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Е как едновременно твърдиш че хем всичкия ни Национален паричен резерв влица в ЕЦБ,пък Шиши щял да източва БНБ?А ти източвал ли си някога нещо от празна Катерича хралупа?

    09:23 15.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стига

    9 0 Отговор
    Аман от тоя немития! "Голем" АНАЛизатор е! На боко подлогата!

    09:33 15.09.2025

  • 17 даскалицата

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тази цифра":

    До кой клас си ходил на училище?

    09:37 15.09.2025

  • 18 фен

    1 3 Отговор
    Всеки прави анализи според разбиранията си. За ПП-ДБ се чу, че ползват услугите на хака елфи, визирай Мирчев, Ю туб е задръстен с клипове на протестите начело със Страхил и Недялко и т.н. пропаганда. 2007-8г. форумите бяха залети с постове на "червените лаптопи", слуги на Станишев, за да го пазят от метлата. 2009 Бойко го разкара окончателно. Ако опозицията не миряса, на следващите избори ГЕРБ и Дидо ще направят коалиция и Костя, Ивелин и мечо ще си видят ушите без огледало.

    Коментиран от #20

    09:51 15.09.2025

  • 19 оня с коня

    0 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #25

    09:51 15.09.2025

  • 20 Тоя "Дидо"

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "фен":

    Да не е един дето със зурлата напред руши всичко ,което не е негово?

    09:54 15.09.2025

  • 21 Казуар

    1 0 Отговор
    Бойковите кияци Алгафари, Харизанов са абонирана в студията и постоянно досаждат.

    10:00 15.09.2025

  • 22 Кой какво

    2 0 Отговор
    Говорителят на тиквата сам не знае какви ги ръси, толкова е обсебен,че без Шиши и тиквата ще бъде никой

    10:00 15.09.2025

  • 23 Фамилно

    3 0 Отговор
    лъжци ! Отвратителен !

    10:05 15.09.2025

  • 24 Този кога герб ще го изкъпят най после

    1 0 Отговор
    Неприятен си по много причини

    10:12 15.09.2025

  • 25 А ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    ʘлигофрен!

    10:13 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол