Нидал Алгафари: ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта

Дано този вот не премине само в размяна на гневни реплики между политиците. Някой да обърне внимание на мотивите, казус по казус. Можем да приемем, че всеки вот на недоверие е списък от въпроси, властта е добре да може да дава отговори. Това коментира медийният експерт доц. Георги Лозанов пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg.
Политическият PR Нидал Алгафари заяви: "Румен Петков като кмет на Плевен бе подслушван, кметът на Русе също, именно от човек, който сега говори за завладяна държава."
За побоя в Русе той смята: „Митов вероятно е желаел да защити някой от служителите си, което е неправилно. Това е работа на говорителя, не на министъра. Неговият премиер е Бойко Борисов, той няма друг премиер. Прожекторите се насочват към него – инцидента с АТВ, инцидента в Русе, войната по пътищата. Митов не трябваше да се опитва да защитава имиджа на МВР.”
Лозанов коментира инцидента с шефа на полицията в Русе: „Когато се излагат противоречиви факти, се вижда, че има опит да се създаде публична версия, различна от реалните събития. Беше вкаран и министърът на вътрешните работи, за да може с достатъчно авторитетен глас да се даде публична версия, за да се скрие нещо.”
„И в мотивите на вота на недоверие се поставя отново въпросът за ролята на Делян Пеевски. Каква власт има Пеевски и доколко тя е легитимна? Той от време на време дава знаци, че има голяма власт”, допълни доц. Лозанов.
„ПП-ДБ утвърдиха Пеевски във властта”, подчерта Алгафари.
Алгафари обърна внимание: „Ако вотът на недоверие успее и се отиде на нови парламентарни избори, каквито и да са резултатите, дали ще може да се направи правителство без ГЕРБ? Не може, тогава защо е това разхищение? По-логичното е да се работи за президентски избори.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #4
09:09 15.09.2025
2 Всички арменци
Лизач!
Коментиран от #9
09:12 15.09.2025
3 Уточнение
09:14 15.09.2025
4 Тази цифра
До коментар #1 от "Факти":Как се разчита? До милион мога, ама това ме обърква!
Коментиран от #17
09:14 15.09.2025
5 въпросче
09:15 15.09.2025
6 Ддд
09:16 15.09.2025
7 кая калас
09:17 15.09.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #14
09:17 15.09.2025
9 Вальо
До коментар #2 от "Всички арменци":Не е арменец, сириец е.
09:18 15.09.2025
10 Ало,"Факти"
09:18 15.09.2025
11 в кратце
09:19 15.09.2025
12 провинциалист
09:19 15.09.2025
13 Само да питам
09:21 15.09.2025
14 оня с коня
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Е как едновременно твърдиш че хем всичкия ни Национален паричен резерв влица в ЕЦБ,пък Шиши щял да източва БНБ?А ти източвал ли си някога нещо от празна Катерича хралупа?
09:23 15.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стига
09:33 15.09.2025
17 даскалицата
До коментар #4 от "Тази цифра":До кой клас си ходил на училище?
09:37 15.09.2025
18 фен
Коментиран от #20
09:51 15.09.2025
19 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #25
09:51 15.09.2025
20 Тоя "Дидо"
До коментар #18 от "фен":Да не е един дето със зурлата напред руши всичко ,което не е негово?
09:54 15.09.2025
21 Казуар
10:00 15.09.2025
22 Кой какво
10:00 15.09.2025
23 Фамилно
10:05 15.09.2025
24 Този кога герб ще го изкъпят най после
10:12 15.09.2025
25 А ти си
До коментар #19 от "оня с коня":ʘлигофрен!
10:13 15.09.2025