Красимир Вълчев: Има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия

15 Септември, 2025 09:23 540 29

Усилването на възпитателната функция на училището е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Една голяма част от проблемите в обществото ни днес са функция именно на отслабената възпитателна функция, коментира още образователният министър

Красимир Вълчев: Има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Усилването на възпитателната функция на училището е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Една голяма част от проблемите в обществото ни днес са функция именно на отслабената възпитателна функция. Това заяви в "Денят започва" по БНТ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

През новата учебна година приоритет ще са програмите. Вълчев коментира, че в момента няма единно мерило за качество на образованието - има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия.

"Имаме проблеми с учебните програми, с това, че учителите и учениците нямат време, препускат, това произвежда културата на заучаването - когато един ученик няма време да измисли, той просто заучава за изпита и след това забравя. Оценяването, което трябва да бъде насочено към измерване на умения, трябва да променим учебните програми, не стигат часовете по нито един общообразователен предмет".

Българската образователна система възпитава национално самосъзнание, но и патриотичното, и гражданското образование могат и трябва да се завишат, смята министърът. Приоритет ще бъде формирането на отношения и нагласи, тъй като в момента програмите са пълни с фактология, понятия, но относително малко умения.

По думите му системата за санкциониране на учениците не работи добре, а учителите се въздържат от налагане на забележки. Един от основните проблеми остава използването на телефоните в клас - предвижда се учителите да могат да налагат забележки за това много по-лесно - като нанасяне на оценка.

"Телефоните ще могат да бъдат използвани за учебни цели, при медицински нужди. И в момента училищата по свои правила организират неизползването на телефони - не е задължително събирането им, но учениците не трябва да ги ползват. Учителите трябва да имат възможност да ги санкционират, ако нарушават правилата. Училищата са спокойни, че ще могат да организират това и да събират телефоните по веднъж на ден, а не преди всеки час".

Учителите също трябва да променят методите си на преподаване, защото днешните деца все по-трудно се мотивират.

"Изключително важно е и здравното възпитание, което също сме поставили като акцент, децата могат да водят 5 до 10 години по-дълъг и качествен живот и това зависи от навиците, създадени в училище. Предвидени са тематични срещи с родители и тематични уроци по отношение на различните зависимости, но учителите трябва да са готови да говорят с учениците по темата и да създадат нагласи против употребата на наркотици".

Не може да има универсален час за започване на училище - някои са начални, други обучават деца от 1 до 4 клас, а най-големият проблем е в тези с двусменен режим, където часовете не могат да бъдат изтеглени по-късно, обясни Вълчев.

"Най-важното, което трябва да направим, е да продължаваме да строим и пристрояваме училища".

Приложните задачи в изпита по математика след 7 клас няма да бъдат трудни, каза още министърът. В условията им просто ще бъдат включени основни понятия от природните науки като напрежение, мощност, топлина, киселинност - които всяко едно дете трябва да знае, поясни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    1989 г милион и половина ученици а сега само 700 000.

    09:25 15.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Децата вече нямат мозъчни клетки от тези вейпове.Половината ученици от училището до заведението ми бяха на поправителен лятото.

    Коментиран от #5, #10

    09:27 15.09.2025

  • 3 Всъщност

    1 3 Отговор
    цинанин математик няма, само Витанов, но той не е чист математик

    Коментиран от #16

    09:27 15.09.2025

  • 4 Перо

    8 1 Отговор
    Всичко се хвърля на политология и бяга от инжинерни науки като дявол от тамян, но това скоро ще се промени и ще останат без измислената Сорос професия за опростачване на обществото!

    09:28 15.09.2025

  • 5 Ей, добре

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Добре че не те оцели този трамвай в ситняково

    09:28 15.09.2025

  • 6 честен ционист

    4 0 Отговор
    Пацаните трябва да учат за войници. Девчата за фронтови мед сестри.

    Коментиран от #18

    09:29 15.09.2025

  • 7 Учителка

    3 0 Отговор
    Българчетата са добре, други са проблема

    09:30 15.09.2025

  • 8 Астроложка

    2 1 Отговор
    Математиката е вечна и универсална, нищо че имам 3

    09:31 15.09.2025

  • 9 провинциалист

    6 1 Отговор
    "отслабената възпитателна функция" - кое точно е отслабено? Т.нар. политически елит и т.нар. медийни звезди са непреодолим стожер и пример за подражание.

    09:31 15.09.2025

  • 10 Ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нямат от зяпане в телефона.

    Коментиран от #12

    09:32 15.09.2025

  • 11 Кумчо Вълчев

    7 0 Отговор
    Математика, физика и химия, не са "природни науки". Това са основни, базови науки, останалите научни дисциплини са производни на тях или хуманитарни.

    09:38 15.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха,ха":

    Ама зяпат глупости.А цялото знание е в телефона.

    09:38 15.09.2025

  • 14 муцунка

    1 2 Отговор
    напрежение с жена, мощност на шамара й,ако не я гушнеш, топлина на тялото й и киселинност на онова там,отдолу

    09:39 15.09.2025

  • 15 хахаха

    7 1 Отговор
    Министърът не прави разлика между математика, физика и химия:)))
    Та какъвто ни е министъра, такива са и учениците!

    09:40 15.09.2025

  • 16 Прометей

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всъщност":

    Витанката е го тин , но и той е безсилен да изчисли как при шест милиона население в България , при седемстотин хиляди ученици , триста хиляди деца под седемгодишна възраст получаваме шест и половина милиона пълнолетни гласоподаватели.
    Това само свръх супер професорът по научнофантастическа математика Проф Мишо Константинополски може да обясни.

    Коментиран от #19

    09:40 15.09.2025

  • 17 Един

    4 1 Отговор
    Даскалите имат 0 мотивация да мотивират децата - раздадохте им добри заплати, те си кибичат на сянка докато дойде поредната ваканция и на всичко отгоре от нищоправенето си в училище накрая кешират с незаконни частни уроци от родителите, които са загрижени!

    ... и накрая всички неуки деца влизат в университета, където нищоправенето за много пари се повтаря, щото университетите са повече от випускниците!

    а ние глупаците от частния сектор плащаме за цялата тая дивотия!

    Коментиран от #22

    09:44 15.09.2025

  • 18 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Шегуваш се,но виж едно от предаванията на Диана Панченко (укр блогърка с два милиона последователи),в което нагледно показва какво учат децата в укрия.Сто процента от твоята шега, се оказва истина.

    Коментиран от #26

    09:45 15.09.2025

  • 19 голям смях

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Прометей":

    моля моля, повреме на избори се увеличавам до 8 милиона население и всички имат право да гласуват

    09:47 15.09.2025

  • 20 както при професорите има конкуренция

    1 0 Отговор
    така и при учащите се . по добрите са малко , а по не смогващи и по-зле развиващи са мнозинства . следователно методът за бизнесменстване и менаджерстване над фракците и фрагментиралите прослоики е неработещ механизъм . тоягата и близалката срещат както в сръбска така и в юта, така и в охайо стрелби и апатия . на практика не може да се увеличи броя на можещи и паметливи .

    09:48 15.09.2025

  • 21 Колко много

    1 0 Отговор
    Глупави приказки! Обществото е тотално разложени морално и няма как да възпита свестни деца! А това, че тези “повредени” хора щели да живеят по-дълго, е още по-тревожно!

    09:48 15.09.2025

  • 22 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    Учителите нямат право да използват тоягата и затова са обречени на неуспех.

    09:48 15.09.2025

  • 23 Директора

    1 0 Отговор
    Спрете телефоните на децата!!!

    09:50 15.09.2025

  • 24 Силиций

    2 0 Отговор
    "Вождовете" го докараха до там положението в България,че повечето деца даже осъзнаха,че ученето на физика,химия и математика в мутренска България ще ги остави гладни работещи бедни ,гледащи лъскав живот на бившите си съученици-двойкаджий.

    09:56 15.09.2025

  • 25 Читател

    3 0 Отговор
    Ще има проблем с мотивацията за учене, докато на отговорни постове се назначават неграмотни персони, които са нагледен урок за подрастващите защо не трябва да се учи.

    09:58 15.09.2025

  • 26 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Калоян":

    Въобще не се шегувам. Военен и мед сестра са най-популярните професии в строя, в който сме се запътили.

    09:59 15.09.2025

  • 27 Некадърник

    0 0 Отговор
    Да и една от причините си ти

    10:01 15.09.2025

  • 28 незнайко

    0 0 Отговор
    ( Има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия )
    Затова ли включвате изучаването на религия като наука, която е по точна от посочените ???

    10:05 15.09.2025

  • 29 Майстор Тричко

    1 0 Отговор
    "Има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия..." Проблемът, господин Въчев е с елементарно решение: просто на всички бъдещи инженери с основа посочените природни науки трябва да се плащат 3 пъти по-голем заплати и от всички политици, социолози, прависти, финансисти и др. нищоправещи анализатори, за шофьорите да не говорим (те са такива, защото са некадърни да правят нищо друго). Не може един машинен инженер, който проектира сложни съоръжения или строителен инженер, който проектира сгради за милиони да има заплата под средната не само за София, но и за страната (въпреки постоянните оплаквания на т.н. БГ-бизнесмени, че им липсват такива специалисти). Иначе напънът Ви е обречен на неуспех...

    10:11 15.09.2025

