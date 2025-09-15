Красимир Вълчев: Има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия

Усилването на възпитателната функция на училището е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Една голяма част от проблемите в обществото ни днес са функция именно на отслабената възпитателна функция. Това заяви в "Денят започва" по БНТ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
През новата учебна година приоритет ще са програмите. Вълчев коментира, че в момента няма единно мерило за качество на образованието - има проблеми, свързани с мотивацията за учене най-вече на природни науки - математика, физика и химия.
"Имаме проблеми с учебните програми, с това, че учителите и учениците нямат време, препускат, това произвежда културата на заучаването - когато един ученик няма време да измисли, той просто заучава за изпита и след това забравя. Оценяването, което трябва да бъде насочено към измерване на умения, трябва да променим учебните програми, не стигат часовете по нито един общообразователен предмет".
Българската образователна система възпитава национално самосъзнание, но и патриотичното, и гражданското образование могат и трябва да се завишат, смята министърът. Приоритет ще бъде формирането на отношения и нагласи, тъй като в момента програмите са пълни с фактология, понятия, но относително малко умения.
По думите му системата за санкциониране на учениците не работи добре, а учителите се въздържат от налагане на забележки. Един от основните проблеми остава използването на телефоните в клас - предвижда се учителите да могат да налагат забележки за това много по-лесно - като нанасяне на оценка.
"Телефоните ще могат да бъдат използвани за учебни цели, при медицински нужди. И в момента училищата по свои правила организират неизползването на телефони - не е задължително събирането им, но учениците не трябва да ги ползват. Учителите трябва да имат възможност да ги санкционират, ако нарушават правилата. Училищата са спокойни, че ще могат да организират това и да събират телефоните по веднъж на ден, а не преди всеки час".
Учителите също трябва да променят методите си на преподаване, защото днешните деца все по-трудно се мотивират.
"Изключително важно е и здравното възпитание, което също сме поставили като акцент, децата могат да водят 5 до 10 години по-дълъг и качествен живот и това зависи от навиците, създадени в училище. Предвидени са тематични срещи с родители и тематични уроци по отношение на различните зависимости, но учителите трябва да са готови да говорят с учениците по темата и да създадат нагласи против употребата на наркотици".
Не може да има универсален час за започване на училище - някои са начални, други обучават деца от 1 до 4 клас, а най-големият проблем е в тези с двусменен режим, където часовете не могат да бъдат изтеглени по-късно, обясни Вълчев.
"Най-важното, което трябва да направим, е да продължаваме да строим и пристрояваме училища".
Приложните задачи в изпита по математика след 7 клас няма да бъдат трудни, каза още министърът. В условията им просто ще бъдат включени основни понятия от природните науки като напрежение, мощност, топлина, киселинност - които всяко едно дете трябва да знае, поясни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:25 15.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10
09:27 15.09.2025
3 Всъщност
Коментиран от #16
09:27 15.09.2025
4 Перо
09:28 15.09.2025
5 Ей, добре
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Добре че не те оцели този трамвай в ситняково
09:28 15.09.2025
6 честен ционист
Коментиран от #18
09:29 15.09.2025
7 Учителка
09:30 15.09.2025
8 Астроложка
09:31 15.09.2025
9 провинциалист
09:31 15.09.2025
10 Ха,ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нямат от зяпане в телефона.
Коментиран от #12
09:32 15.09.2025
11 Кумчо Вълчев
09:38 15.09.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Ха,ха":Ама зяпат глупости.А цялото знание е в телефона.
09:38 15.09.2025
14 муцунка
09:39 15.09.2025
15 хахаха
Та какъвто ни е министъра, такива са и учениците!
09:40 15.09.2025
16 Прометей
До коментар #3 от "Всъщност":Витанката е го тин , но и той е безсилен да изчисли как при шест милиона население в България , при седемстотин хиляди ученици , триста хиляди деца под седемгодишна възраст получаваме шест и половина милиона пълнолетни гласоподаватели.
Това само свръх супер професорът по научнофантастическа математика Проф Мишо Константинополски може да обясни.
Коментиран от #19
09:40 15.09.2025
17 Един
... и накрая всички неуки деца влизат в университета, където нищоправенето за много пари се повтаря, щото университетите са повече от випускниците!
а ние глупаците от частния сектор плащаме за цялата тая дивотия!
Коментиран от #22
09:44 15.09.2025
18 Калоян
До коментар #6 от "честен ционист":Шегуваш се,но виж едно от предаванията на Диана Панченко (укр блогърка с два милиона последователи),в което нагледно показва какво учат децата в укрия.Сто процента от твоята шега, се оказва истина.
Коментиран от #26
09:45 15.09.2025
19 голям смях
До коментар #16 от "Прометей":моля моля, повреме на избори се увеличавам до 8 милиона население и всички имат право да гласуват
09:47 15.09.2025
20 както при професорите има конкуренция
09:48 15.09.2025
21 Колко много
09:48 15.09.2025
22 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Един":Учителите нямат право да използват тоягата и затова са обречени на неуспех.
09:48 15.09.2025
23 Директора
09:50 15.09.2025
24 Силиций
09:56 15.09.2025
25 Читател
09:58 15.09.2025
26 честен ционист
До коментар #18 от "Калоян":Въобще не се шегувам. Военен и мед сестра са най-популярните професии в строя, в който сме се запътили.
09:59 15.09.2025
27 Некадърник
10:01 15.09.2025
28 незнайко
Затова ли включвате изучаването на религия като наука, която е по точна от посочените ???
10:05 15.09.2025
29 Майстор Тричко
10:11 15.09.2025