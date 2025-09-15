Росен Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират тази професия

Премиерът Росен Желязков откри новата учебна година в 83-то ОУ Елин Пелин, в район Панчарево, съобщават от БНТ.
"В днешния ден няма човек, който да не помни как е прекрачил прага на училището с трепет и да пази спомена от онзи първи учебен ден в първи клас... Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага грижа, като най-важната социална услуга за обществото. Трябва да има и учители. Те преподават онази мъдрост и онези добродетел на нашите деца, за да са достойни българи. Над 20 процента от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират учителската професия. Много се прави да няма дете извън образователната система. Над 75 000 са върнати в училище. Най-важното е децата да се учат на ценности, морал и спорт. На добър час!". Това каза в приветственото си слово министър-председателят.
1 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
09:48 15.09.2025
2 МАФИОТ ЛИ НИ УПРАВЛЯВА?
09:54 15.09.2025
3 Даскалица
09:56 15.09.2025
4 тука ли е тошко африкански ?
както при шофьорите
09:58 15.09.2025
5 Силиций
10:00 15.09.2025
6 Каквото
10:04 15.09.2025
7 Насам - Натам.
10:06 15.09.2025
8 Ганьо
10:06 15.09.2025
9 Крадливият мафиот с нови лъжи
10:10 15.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мдааа
10:12 15.09.2025
13 Майна
Всичко идва от шорошки организации
Това ще изчистим!
10:13 15.09.2025