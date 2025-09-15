Новини
Росен Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират тази професия

15 Септември, 2025 09:38 399 13

  • росен желязков-
  • учители-
  • млади хора-
  • професия

Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага грижа, като най-важната социална услуга за обществото, коментира още премиерът

Росен Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират тази професия - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков откри новата учебна година в 83-то ОУ Елин Пелин, в район Панчарево, съобщават от БНТ.

"В днешния ден няма човек, който да не помни как е прекрачил прага на училището с трепет и да пази спомена от онзи първи учебен ден в първи клас... Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага грижа, като най-важната социална услуга за обществото. Трябва да има и учители. Те преподават онази мъдрост и онези добродетел на нашите деца, за да са достойни българи. Над 20 процента от учителите са под 35 г. и това е атестат, че все повече млади хора избират учителската професия. Много се прави да няма дете извън образователната система. Над 75 000 са върнати в училище. Най-важното е децата да се учат на ценности, морал и спорт. На добър час!". Това каза в приветственото си слово министър-председателят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    2 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    09:48 15.09.2025

  • 2 МАФИОТ ЛИ НИ УПРАВЛЯВА?

    2 0 Отговор
    НА ТОЯ ЖЕЛЯЗКОВ НАП КОГИ ЩЕ НАПРАВИ ПРОВЕРКА, ОТ ДЕКА ИМА ПАРИ ЗА.ХОТЕЛА С ВОДОПАДА? ИЛИ Е ВЗЕЛ ОМ МИТЮ ЖЕЛЯЗКОВ НА ЗАЕМ? СИМБИОЗА МУТРИ И ВЛАСТ.не се ли КАЗВАШЕ МАФИЯ?

    09:54 15.09.2025

  • 3 Даскалица

    7 0 Отговор
    А над 50 процента са пенсионери. Лъжем и мажем. Може да внесем липсващите кадри в образованието от трети страни, като в туризЪма.

    09:56 15.09.2025

  • 4 тука ли е тошко африкански ?

    6 0 Отговор
    защо не внесат азиатци за учители на минимална заплата?

    както при шофьорите

    09:58 15.09.2025

  • 5 Силиций

    4 0 Отговор
    Сигурен съм ,че има двеста кандидати за учители по физическо,и нито един кандидат за учител по физика!

    10:00 15.09.2025

  • 6 Каквото

    3 0 Отговор
    и да каже - все е лъжа ! Твойте щерки що не станаха даскалици , а ?

    10:04 15.09.2025

  • 7 Насам - Натам.

    1 0 Отговор
    Без вода но с по скъпа храна. Благодарим ти Костинбротски.

    10:06 15.09.2025

  • 8 Ганьо

    1 0 Отговор
    Нормално е от поне от 15 години, който не става за нищо става даскал...голяма ваканция, ден да мине без 2-ки и т.н.34

    10:06 15.09.2025

  • 9 Крадливият мафиот с нови лъжи

    1 0 Отговор
    Ненормалния некадърник се хвали сам! Как са цените летят ли бързо нагоре?

    10:10 15.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мдааа

    0 0 Отговор
    трабва до си и,д.и.о.т, за да се радваш на подобно нещо! Това не означава ли също, че 80% са доста възрастни!

    10:12 15.09.2025

  • 13 Майна

    0 0 Отговор
    Кой спуска програмите в образованието?
    Всичко идва от шорошки организации
    Това ще изчистим!

    10:13 15.09.2025

