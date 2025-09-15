Димитър Ганев: За ПП-ДБ вотът на недоверие е изключително важен в този момент

За този вот можем да кажем, че ще последва съдбата на предишните и ще даде нулев резултат. Не трябва да подценяваме вотовете на недоверие и този ще бъде различен от предишните, които според мен бяха по-скоро услуга към управляващите, защото за тях гласуваха много малко народни представители. В този смисъл настоящият вот на недоверие ще е различен.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът от "Тренд" Димитър Ганев, който коментира темата за поредния вот на недоверие към кабинета "Желязков", внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България".

"За ПП-ДБ вотът на недоверие е изключително важен в този момент, защото в последните 7 месеца те не се представиха като достатъчно силна опозиция. На предишните вотове те на практика гласуваха за кабинета и се оправдаваха, че това се дължи на влизането ни в еврозоната. Така те не успяха да натрупат политически капитал. Интересно е да видим дали "Възраждане" ще подкрепят вота, защото тогава управляващите ще могат да говорят за коалиция между ПП-ДБ и "Възраждане". Ясно се вижда, че на улиците в момента има два вида протести, организирани от ПП-ДБ и от "Възраждане". Ясно се вижда, че между тези протести не може да има никакви допирни точки, защото ПП-ДБ подкрепят управляващите за еврото, а Костадин Костадинов нарича кмета на Варна корумпиран. Всичко това може да радва управляващите, защото тези протести нямат нищо общо с протестите от 2020 година. Протестите от 2020 година минаха под обединителната фигура на президента Радев. Сега това няма как да се случи, защото ПП-ДБ имат огромни външнополитически различия с Радев, а Костадинов се притеснява, че една президентска партия ще откъсне електорат от "Възраждане". Всичко това е в услуга на управляващите, които имат поле да лавират", добави той.

"Бойко Борисов на няколко пъти се опита да подаде ръка на ПП-ДБ за президентските избори. ГЕРБ си дава сметка, че това са специфични избори и там не печели винаги най-голямата партия. Борисов си дава сметка, че трябва да набира и друг електорат, а не само този на ГЕРБ, защото осъзнава, че може да бъде притиснат от няколко обединени електорати. Кандидат на ГЕРБ ще има на втория тур, но едно такова обединение на различни електорати може да го победи. Все пак има много време до президентските избори и е рано да се говори за резултати", прогнозира Димитър Ганев.