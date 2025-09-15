Новини
Експерти очакват поскъпване при храните от октомври

15 Септември, 2025

В някои сектори, където до сега е имало задържане на цените сега  има корекции нагоре

Експерти очакват поскъпване при храните от октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инфлацията расте - показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска - 0,1 на сто. Годишната обаче се увеличава с над 5%.

По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси, съобщава бТВ. Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура. А по-малко сме плащали за облекло и обувки, както и за транспорт.

В някои сектори, където до сега е имало задържане на цените сега има корекции нагоре, в други - като хотелиерството и ресторантите, например, традиционно в разгара на лятото цените са по-високи заради по-голямото търсене.

Като цяло в по-големите градове, където доходите са по-високи и растат с по-бързи темпове, домакинствата понасят по-леко поскъпването на живота.

Статистиката сочи още, че ако годишната инфлация е малко над 5 на сто, годишното увеличение на средната заплата е 12%.

От държавната комисия по стоковите борси и тържищата обявиха, че няма резки промени при основните стоки в потребителската кошница - сега тя струва 96 лева - с два лева по-малко, отколкото преди седмица.

„За последните 105 дни имаме стабилизиране на пазара. Нямаме никъде някакви трендове, които да създават впечатление за нещо ненормално. Вариациите са малки и са свързани и обосновани от сезонния фактор“, коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

Прогнозите са инфлацията леко да расте, а заради свиването на водещи икономики в евросъюза не се очаква значителен ръст на доходите у нас.

„Това се отразява на българския износ, на българското промишлено производство и това постепенно забавя според мен ръста на доходите“, смята Стоян Панчев.

Експерти предупреждават, че след средата на октомври се очаква и поскъпване при храните, тъй като свежата продукция, която сега залива пазара, ще намалее.


  • 1 Наблюдател

    27 2 Отговор
    Мария Захарова май ще се окаже права, а?

    20:53 15.09.2025

  • 2 Да де, ама

    29 1 Отговор
    нали герберо-пеевските крадливи депутати и министри казват, че няма увеличение на цените. Лъжци, крадци и корумпирани типове са на власт в България.

    20:53 15.09.2025

  • 3 Ще си ги

    17 0 Отговор
    Заврат продуктите в задните дворове!
    Бой докато мърдат!

    20:56 15.09.2025

  • 4 az СВО Победа80

    23 1 Отговор
    Лъжат!

    Инфлация няма! Даже никак!

    Вече сме богат, сити и доволни!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:56 15.09.2025

  • 5 Тома

    15 1 Отговор
    Ние ще пазарим в магазините за хора където за левче дават по две

    20:57 15.09.2025

  • 6 млад центаджия

    24 0 Отговор
    А на нас ни казаха че от 3 години инфлацията е 2% !!!

    20:57 15.09.2025

  • 7 Анонимен

    7 1 Отговор
    Ще поскъпват много ясно. Да не мислите, че вечно ще има глупаци, които да ви произвеждат за без пари.

    20:58 15.09.2025

  • 8 здравка клинчева

    18 0 Отговор
    ФЕВРУАРИ ,НАЙ МНОГО МАРТ И ГЛАДНИТЕ БУНТОВЕ ЩЕ ПОЧНАТ

    Коментиран от #17

    20:59 15.09.2025

  • 9 Ъъъъъъъ

    16 0 Отговор
    Инфлацията е поне 25, а не 5%.

    Коментиран от #11

    21:01 15.09.2025

  • 10 Е до кога?

    13 1 Отговор
    Като тия на власт и в парламента нищо не правят и само делавери и крадат , това е очакваното ни бъдеще.

    21:08 15.09.2025

  • 11 1488

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":

    "Инфлацията е поне 25, а не 5%."

    Инфлацията е поне 250, а не 25%.

    Коментиран от #26

    21:13 15.09.2025

  • 12 Мафията с поредната порция лъжи

    12 1 Отговор
    Кажете къде да пазаруваме на вашите стабилни цени! Лъжете както и крадете безскруполно

    21:13 15.09.2025

  • 13 ИНФЛАЦИЯТА РАСТЕ

    10 2 Отговор
    ЩОТО ТРЯБВАТ ПАРИ ЗА УКРИЯТА ПО НАРЕЖДАНЕ НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ

    21:16 15.09.2025

  • 14 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Същите тези студийни експерти напоително ни обясняваха как въвеждането на еврото няма да вдигне цените. Толкова за експертите от телевизора

    21:30 15.09.2025

  • 15 Един

    8 1 Отговор
    Добре дошли в клуба на кредитните милионери!
    И това е ще докато сте на паркинга! Хърватска 15% ръст на храните и 30% ръст на другите стоки - адски се радват на еврото да знаете. Благославят Урсулица, Партията и еврофашизма!
    ... скоро и вие така!

    21:33 15.09.2025

  • 16 Луканков сладолед

    10 1 Отговор
    Заслужавате си го, всичките. Даже ще Ви е малко увеличението. Трябва и стойността на труда да Ви намалят. А след това и колективно тихо и без да Ви питат с пръчката ще Ви подкарат да си попасете още тревичка. И ще Ви пускат водичка само ако има полза от вас. Не дерзайте времето да направите нещо отдавна изтече. Сега вече може и да имате право на базов доход срещу миналото си, а може и да нямате след като отменят пенсионирането. Наздраве ....

    21:34 15.09.2025

  • 17 Един

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "здравка клинчева":

    Каква файда тогава? Невъзвратимо ще сме прецакани ако не изметем тая престъпна сбирщина преди 01.01.2026!!!

    21:35 15.09.2025

  • 18 Оня с джипката

    6 2 Отговор
    Нали затова Тиквата от Банкя ни го натресе еврото с 200 да плащаме високи цени като луди! И още по-зле ще става!

    21:36 15.09.2025

  • 19 Виждащ

    6 1 Отговор
    Понякога се питам какво ли ще стане, ако вдигнат тройно цените на всичко и 1 милион умрът от глад. Дали тогава някой ще се сети да излезе на улицата? Съмнявам се много да ви кажа.

    21:36 15.09.2025

  • 20 УдоМача

    7 0 Отговор
    Супер! Ще ядем по-малко и ще сме по-здрави!

    21:39 15.09.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    ЕВРОТО ИДЕ! ПРОТЕСТИ НЯМА!

    21:46 15.09.2025

  • 22 ПисателкТа

    1 0 Отговор
    Главна няма умре
    Ще дъвчи биберона

    21:46 15.09.2025

  • 23 Кюфте от Кауфланд

    1 2 Отговор
    Първото нещо като влезеш в магазина е да продупчиш ваумираните опаковки ,в които ще влезе въздух и рибата,месото и всякаква храна започва бързо да се отмирисва .

    21:47 15.09.2025

  • 24 Сатана Z

    1 0 Отговор
    От 1 Януари жените на храните ще намалеят с 50% според етикетите им в момента.

    21:54 15.09.2025

  • 25 Васил

    1 0 Отговор
    Бла- бла- бла-! Няма ме равни да пишем но когато трябва да се действа се крием по дупките!

    21:57 15.09.2025

  • 26 Ем.

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Нали уж била 3%

    21:59 15.09.2025

  • 27 Никой

    0 0 Отговор
    Кисело мляко под 10 лева на - 100 грама - не е реално. Това трябва да се коригира незабавно - има сега - празници и производителите не са сменили марката автомобили.


    Производител без "Ламборджини" - какъв е.

    21:59 15.09.2025

  • 28 Абе ,

    1 1 Отговор
    .къде изчезна Сталинка.Малко преди да ни приемат в еврозоната беше тук за да извърши последния инструктаж с гуверньора и премиера. От тогава , след като свърши подличката си работа , не се е появявала , та даже и не честити " историческата" придобивка

    22:01 15.09.2025

  • 29 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Кои са тези експерти? На първо място простака Владимир Иванов, експерт по т.нар. тържища- местата за продажба на вносни боклуци от Турция,Гърция и Македония.

    22:01 15.09.2025

  • 30 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Какво очаквате, с тази пре-пре-пре раздута администрация ? Всеки втори - търтей. Всеки трети пенсионер. Всеки четвърти - ТЕЛК.
    За да имате - РАБОТЕТЕ !!!
    Ама на бюрото и с вицовете на колегите + кафетата, къде къде по лесно минава деня.
    ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС - аз не се оплаквам, защо ли - просто БАЧКАМ така, както трябва да се бачка..... И ИМАМ.

    22:05 15.09.2025

  • 31 123

    0 0 Отговор
    О, ужас! Няма да ни вземат в Евро зоната.

    22:14 15.09.2025

  • 32 Е ТАКА ЛИ СЕ ГОВОРИ

    0 0 Отговор
    .....КОИГИ СМЕ У ГРУПАТА НА БОГАТИТЕ

    22:17 15.09.2025

