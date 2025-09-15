Експерти очакват поскъпване при храните от октомври

Инфлацията расте - показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска - 0,1 на сто. Годишната обаче се увеличава с над 5%.
По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси, съобщава бТВ. Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура. А по-малко сме плащали за облекло и обувки, както и за транспорт.
В някои сектори, където до сега е имало задържане на цените сега има корекции нагоре, в други - като хотелиерството и ресторантите, например, традиционно в разгара на лятото цените са по-високи заради по-голямото търсене.
Като цяло в по-големите градове, където доходите са по-високи и растат с по-бързи темпове, домакинствата понасят по-леко поскъпването на живота.
Статистиката сочи още, че ако годишната инфлация е малко над 5 на сто, годишното увеличение на средната заплата е 12%.
От държавната комисия по стоковите борси и тържищата обявиха, че няма резки промени при основните стоки в потребителската кошница - сега тя струва 96 лева - с два лева по-малко, отколкото преди седмица.
„За последните 105 дни имаме стабилизиране на пазара. Нямаме никъде някакви трендове, които да създават впечатление за нещо ненормално. Вариациите са малки и са свързани и обосновани от сезонния фактор“, коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.
Прогнозите са инфлацията леко да расте, а заради свиването на водещи икономики в евросъюза не се очаква значителен ръст на доходите у нас.
„Това се отразява на българския износ, на българското промишлено производство и това постепенно забавя според мен ръста на доходите“, смята Стоян Панчев.
Експерти предупреждават, че след средата на октомври се очаква и поскъпване при храните, тъй като свежата продукция, която сега залива пазара, ще намалее.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
20:53 15.09.2025
2 Да де, ама
20:53 15.09.2025
3 Ще си ги
Бой докато мърдат!
20:56 15.09.2025
4 az СВО Победа80
Инфлация няма! Даже никак!
Вече сме богат, сити и доволни!
🤣🤣🤣🤣🤣
20:56 15.09.2025
5 Тома
20:57 15.09.2025
6 млад центаджия
20:57 15.09.2025
7 Анонимен
20:58 15.09.2025
8 здравка клинчева
Коментиран от #17
20:59 15.09.2025
9 Ъъъъъъъ
Коментиран от #11
21:01 15.09.2025
10 Е до кога?
21:08 15.09.2025
11 1488
До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":"Инфлацията е поне 25, а не 5%."
Инфлацията е поне 250, а не 25%.
Коментиран от #26
21:13 15.09.2025
12 Мафията с поредната порция лъжи
21:13 15.09.2025
13 ИНФЛАЦИЯТА РАСТЕ
21:16 15.09.2025
14 Хохо Бохо
21:30 15.09.2025
15 Един
И това е ще докато сте на паркинга! Хърватска 15% ръст на храните и 30% ръст на другите стоки - адски се радват на еврото да знаете. Благославят Урсулица, Партията и еврофашизма!
... скоро и вие така!
21:33 15.09.2025
16 Луканков сладолед
21:34 15.09.2025
17 Един
До коментар #8 от "здравка клинчева":Каква файда тогава? Невъзвратимо ще сме прецакани ако не изметем тая престъпна сбирщина преди 01.01.2026!!!
21:35 15.09.2025
18 Оня с джипката
21:36 15.09.2025
19 Виждащ
21:36 15.09.2025
20 УдоМача
21:39 15.09.2025
21 Ивелин Михайлов
21:46 15.09.2025
22 ПисателкТа
Ще дъвчи биберона
21:46 15.09.2025
23 Кюфте от Кауфланд
21:47 15.09.2025
24 Сатана Z
21:54 15.09.2025
25 Васил
21:57 15.09.2025
26 Ем.
До коментар #11 от "1488":Нали уж била 3%
21:59 15.09.2025
27 Никой
Производител без "Ламборджини" - какъв е.
21:59 15.09.2025
28 Абе ,
22:01 15.09.2025
29 Павел пенев
22:01 15.09.2025
30 АГАТ а Кристи
За да имате - РАБОТЕТЕ !!!
Ама на бюрото и с вицовете на колегите + кафетата, къде къде по лесно минава деня.
ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС - аз не се оплаквам, защо ли - просто БАЧКАМ така, както трябва да се бачка..... И ИМАМ.
22:05 15.09.2025
31 123
22:14 15.09.2025
32 Е ТАКА ЛИ СЕ ГОВОРИ
22:17 15.09.2025