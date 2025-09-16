Новини
Желязков свиква Националния борд по водите

16 Септември, 2025 09:16 562 36

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки за преодоляване на водната криза

Желязков свиква Националния борд по водите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България. В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    17 0 Отговор
    Борд има,а вода няма!То и държава има,но май само по документи?

    Коментиран от #11, #13

    09:18 16.09.2025

  • 2 Трол

    17 0 Отговор
    Трябваше да свика национален борд по водопадите.

    09:18 16.09.2025

  • 3 бушприт

    11 0 Отговор
    Желязков тепърва се е сетил да свика "Националния борд по водите".Ръйш?!

    09:19 16.09.2025

  • 4 Дуньо простия

    17 0 Отговор
    Гербалъшка му работа... Вода няма, борд има.

    09:19 16.09.2025

  • 5 източният фланг

    16 0 Отговор
    Уникален некадърник .

    09:20 16.09.2025

  • 6 док

    11 0 Отговор
    Вода може и да няма,ама има кривителство и Желязков.

    09:20 16.09.2025

  • 7 Да де, ама

    17 0 Отговор
    Комисии, бордове, съвети и какво ли не, а хората нямат вода, а за цените на стоките да не говорим. Хвърчат с космическа скорост. Банда от герберо-пеевски корумпета и крадци ни управляват.

    09:20 16.09.2025

  • 8 Бат Дилян Пе

    10 0 Отговор
    Дано насочат наличната вода в Републиката към хотела.....че водопада тряяя да работи!

    09:21 16.09.2025

  • 9 Зевс

    6 2 Отговор
    Още от комунизма има един принцип: ако искаш нещо да не се се свърши, направи комисийка. Имаме крещяща нужда от закон за управление на водите, съобразен с промените в климата.

    09:21 16.09.2025

  • 10 Слава на Евроатлантическа България

    16 0 Отговор
    Забележете КАК работи брутално некадърното евроатлантическо управление.

    В НРБ имаше поетапен план за подръжка по години, за да няма такива проблеми. Днес в ЕАБ (Евроатлантическа България) се чака проблема, за да се реши.

    09:22 16.09.2025

  • 11 Ще те допълня

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    В България няма нищо наред с изключение на космическите заплати на депутати, министри, администрация, прокурори, съдии и милиционери.

    09:22 16.09.2025

  • 12 Хотел

    9 0 Отговор
    Желязков да свиква с решетките, не с водите!

    09:23 16.09.2025

  • 13 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Много точно го казваш!!!!!!

    09:23 16.09.2025

  • 14 ресер

    11 0 Отговор
    ГЕРБ крадци, всеки българин плаща за вода която ни е дал Господ по великата си милост безплатно. Ако сме 6 милиона българи по 2 кубиках средно 5 лева е 60 милиона на месец, а за година е към 1 милиард лева. Водата е безплатна, язовирите са построени преди 50 години, и 1 тръба не сте сложили. Само сте крали и лъгали. По 1 милиард на година сте слагалив чекмеджетата. Трябва с камъни да ви бият. Слава на Господ Иисус Христос откъм заседания и бордове с калинки сте го докарали, ама къде са парите??? Кой ги открадна??? Не сте вложили нито 1 тръба, а ако сте сложили е за ремонт още докато сте я слагали. С калинки и крадци не става. Оставка ГЕРБ крадци, оставка.

    09:24 16.09.2025

  • 15 Борд на чиновниците

    12 0 Отговор
    Със заплатите им щяхте да построите не един язовир. Какъв е смисъла на този борд? - Некадърниците да вземат заплата.

    Коментиран от #19

    09:25 16.09.2025

  • 16 Нищо ново

    11 0 Отговор
    Тази година спряха водата, догодина и тока по същите причини.

    09:25 16.09.2025

  • 17 1488

    10 0 Отговор
    пльхь ше пренасочи вода от хотелите си с водопадите
    нал тъй бе ??

    09:25 16.09.2025

  • 18 Да пийнат

    10 0 Отговор
    по едно кафе и по една вода ! Всъщност колко тона вода на държавна сметка лочат депутатите годишно ? Те вечно гасят пожари от предната вечер !

    09:25 16.09.2025

  • 19 Как и кой?

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Борд на чиновниците":

    как ще построят язовир като те шосе не могат да направят както трябва

    09:26 16.09.2025

  • 20 СИГУРНО ЩОТО

    7 0 Отговор
    ВОДОПАДА НЯМА ДОБЪР ДЕБИТ

    09:26 16.09.2025

  • 21 хоминид

    6 0 Отговор
    водите в България си направили национален борд

    09:27 16.09.2025

  • 22 Град Симитли

    3 0 Отговор
    на Националния борд по водите да им връчат по една чаталеста пръчка и да отиват на терен да търсят вода!
    По ше са от полза!

    09:28 16.09.2025

  • 23 Даниел

    6 0 Отговор
    Безброй хрантутняци на държавна издръжка не направиха нищо за много години,и допуснаха тази водна криза,а сега очакваме да я разрешат??
    От къде биха могли да намерят вода?
    Явно структури като тази са с отпаднала необходимост.

    09:28 16.09.2025

  • 24 Сталин

    8 0 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири ,напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки,само си представете ако комунистите си строяха имения и хотели като сегашните негодници вместо язовири къде щеше да бъде България сега

    09:28 16.09.2025

  • 25 ТИР

    6 0 Отговор
    Какви са тия щабове, бордове, комисии, ясно е че всичко построено преди 70 години ще рухне в един момент,,, Лопата трябва,,,

    09:30 16.09.2025

  • 26 Тома

    4 0 Отговор
    Боко тиквата щеше да каже за това че е пунтамара.

    09:33 16.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 разстрел на този

    2 0 Отговор
    на снимката,на нашите хора с вец,рязни фирми ползващи питейна вода в индустриални количества, и нещата ще се оправят.

    09:38 16.09.2025

  • 29 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 0 Отговор
    Бацо спасителя, ще пусне един шланг от чешмите с минерална в Банкя и ще реши проблема на хората, а на най-закъсалите лично, ще мъкне туби с минералка до къ не скине пак менискус!

    09:38 16.09.2025

  • 30 BoчкоБорисоФ

    1 0 Отговор
    Борисов преди няколко дни:
    Правителството на ГЕРБ реши водната катастрофа в България!

    09:42 16.09.2025

  • 31 Борисов:

    3 0 Отговор
    Какво толкова е станало!
    Нямало вода в половин България.
    Нали ви вкарам в клуба на богатите.
    Радвайте се!

    09:42 16.09.2025

  • 32 оня с коня

    1 0 Отговор
    поредното сборище дето ще се съберете да се напиете

    09:45 16.09.2025

  • 33 Решение

    1 0 Отговор
    Га съ сберат на борда, фъргат Джилязку зад борда и рабтата готова

    09:46 16.09.2025

  • 34 национален борд по водите

    1 0 Отговор
    и такива търтей ли храним в тая клета държава бе?

    09:46 16.09.2025

  • 35 Никой

    0 0 Отговор
    Водите ще дойдат ли.

    Да не е на сухо.

    09:47 16.09.2025

  • 36 Събраха борда

    0 0 Отговор
    Дъждовете започнаха, бордът се събра да решава проблемите с безводието през 2025. След две седмици всичко ще се реши от самосебе си и някой хора ще вземат премии за това. През 2026 пак ще свикат борда наесен.

    09:47 16.09.2025

