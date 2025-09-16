Новини
Любомир Дацов: Когато работните заплати са нараснали с 25-26%, какво точно очаквате?

16 Септември, 2025 09:38 355 4

Инфлацията се поражда от тази динамика на доходите, която съществува в момента, обясни той

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инфлацията расте, показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска – 0,1 на сто. Годишната обаче се е увеличила до 5,3 на сто.

По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси. Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура.

По-малко сме плащали пък за облекло и обувки и за транспорт.

„0,1% не е увеличение. Всъщност август месец беше един от спокойните месеци от инфлация. Ако си спомняте, се пошегувах преди известно време, че ако намалее правителствената активност и на няколкото агенции, на които им бяха вменени задължения да защитават от инфлацията гражданите, инфлацията доста силно ще намалее. И то се случи“. Това коментира в „Тази сутрин“ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

„Това естествено беше сега, защото август месец е естествено с ниска инфлация. Самото разпределение по сектори е почти равномерно, отклоненията са много ниски“, допълни той.

„Годишната инфлация остава по-висока. В България няма антифлационна политика. Няма и сигнали в обратната посока. Когато е година с някаква несигурност, с преминаване от едно състояние в друго, каквото е свързано с еврото, естествено е много хора да имат опасения, спекулации и така нататък“, коментира Дацов.

„Когато имате 25-26% нарастване на работните заплати в публичния сектор средно, когато имате между 18% - пак до 25-26% нарастване на заплатите в останалите сектори - какво точно очаквате“, попита бившият заместник-министър.

„Инфлацията се поражда от тази динамика на доходите, която съществува в момента“, допълни той и заяви, че по никакъв начин „не обедняваме“.

„Ако погледнете, почти във всяка една област на пазара има трима-четирима човека, които вече контролират част от нещата. Не казвам, че непременно има споразумение“, посочи още Дацов.

В сектора "Енергетика" има какво да се направи и от гледна точка на ефективност, и от гледна точка на зависимост, и от гледна точка на това, кой може да влезе на този пазар и да излезе от него. Понякога има много интересни печалби в този сектор.", отбеляза още той.

Според него "от политическа гледна точка" се закъснява с първия бюджет в евро.

"Има още месец и половина за внасяне на бюджета, но той към момента вече трябва да е ясен като конструкция, с политически приоритети. Трябваше вече ние тези политически приоритети да сме ги чули от правителството. Това, че не ги чуваме в момента, определено смятам, че не е добре, защото просто не се прави така. В един момент оставяш някакво съмнение, че има неяснота в посоката, в която си движиш", отбеляза бившият заместник-министър.


България
  • 1 ннннннннн

    2 0 Отговор
    За чии работни заплати иде реч? За ония в Парлиамента,ли?

    09:41 16.09.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Наистина какво да очакваме като цените са нараснали със 125 до 226%.......

    09:42 16.09.2025

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Очакваме кретенията да не ни обяснява че инфлацията е защото народа е много забогатял !!! Я бе Дацов , защо даваме 50 милиарда на Уестингхаус като имаме два готови и наши реактора ???!!! И защо даваме милиарди за Украйна като тази война изобщо не е наша работа???!!! Обясни ми това като си толкова умен , и също така как влияе на инфлацията спрямо рязкото забогатяване с 350 евро минимална пенсия и 600 евро минимална заплата???!!!

    09:44 16.09.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Току що бях "приятно" изненадан в една от столичните общини, че за услугата за която преди 2 седмици бях заплатил "Х" лв, сега вече заплатих "Х" по 2....
    А официално инфлацията е с нули от пред...
    На "търтейте" - честито захранване !

    09:48 16.09.2025

