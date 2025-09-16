Новини
България »
Караджов: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата

Караджов: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата

16 Септември, 2025 13:38 910 41

  • гроздан караджов-
  • концесии-
  • жп връзки

В актуализирания план за концесиите са включени редица нови стратегически обекти – автомагистралите „Рила“ и „Черно море“

Караджов: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България не може да си позволи да губи време. Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни. Ако искаме да се наредим сред тях, трябва да действаме разумно и то сега. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема "Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“.

Гроздан Караджов подчерта, че освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията. Това е инструмент, който Европейската комисия поощрява. „Когато публичните средства са ограничени, трябва да привлечем частния капитал – ресурс, който е наличен чрез пенсионни и международни фондове. Това е пътят да изградим магистрали, тунели, жп линии и водни съоръжения с темповете, от които България има нужда“, каза вицепремиерът.

В актуализирания план за концесиите са включени редица нови стратегически обекти – автомагистралите „Рила“ и „Черно море“, бързите жп връзки през Стара планина (Столник-Мездра, Троян-Христо Даново и Дъбово-Горна Оряховица), както и няколко помпени електроцентрали (ПАВЕЦ "Доспат", "Равногор" и "Батак"). „Не можем да позволим една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на България като модерна европейска държава. Трябва да осигурим свързаност чрез модерна инфраструктура, която да даде възможност за свободно преминаване на пътници и товари“, посочи Гроздан Караджов.

Той подчерта, че строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти. Министър Караджов акцентира, че българските фирми са способността на държавата да реализира големи инфраструктурни проекти. „Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници. Затова съм убеден, че именно чрез българския бранш и чрез концесиите ще осигурим бъдещото развитие на страната“, отбеляза той.

Участие в събитието взе министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на централата власт и общините, на строителния бранш, неправителствения сектор, и др.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нов

    37 0 Отговор
    тласък към чекмеджетата , кюлчета и офшорки!

    Коментиран от #12

    13:44 16.09.2025

  • 2 толупа

    14 0 Отговор
    Много точен и умен - доближава се до МЕН!

    13:45 16.09.2025

  • 3 Обществените поръчки са измислени

    32 0 Отговор
    за крадене на обществени средства!

    13:47 16.09.2025

  • 4 Гроздан

    22 0 Отговор
    На този най-харесвам името му ,а всичко друго е пълен леш !!

    13:47 16.09.2025

  • 5 Неразумен

    28 2 Отговор
    "Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни." Като им гледам дълговете, май не са чак толкова разумни.

    13:48 16.09.2025

  • 6 12345

    33 0 Отговор
    Този е по-проЗДЗ от Железчо, Бацце и от Гологлавия.
    Концесията е средствно за безконтролно крадене.
    Даваш държавна или общинска собственост или инфраструктура - и частникът пълни гушка.
    Пример - плажове, лифтове, водопровод, канал, електропреносна мрежа,

    Коментиран от #39

    13:50 16.09.2025

  • 7 Някой

    25 0 Отговор
    Най-разумните и най-богатите? Хайде да видим:
    - Франция - 130 % чуждестранен дълг, протести, етнически размирици;
    - Германия - и тя с голям външен дълг, лошо икономическо положение, пълна с гладни, но изискващи мигранти;
    - Швеция - не знма колко ѝ е дългът, но нощно време е опасно да се излиза по улиците на големите градове;
    - Италия - 120% външен дълг, недобро икономическо положение, пълна с тъмнокожи и кафяви емигранти, чакащи социални помощи;
    - Испания - същото като Италия.

    И къде сме били влезли? В клуба на усеплите и богатите? Вече не са богати, защото няма колониите, които преди огражбваха, за да бъдат добре. За сметка на това, колониите се преместиха при тях.
    Не щем да се присъединявме в такъв клуб.

    13:53 16.09.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    5 16 Отговор
    Всичко трябва да стане частно, с много строг държавен и европейски контрол.
    Всичко държавно не се управлява добре, източва се от шишитата и е на загуба .

    Коментиран от #30

    13:53 16.09.2025

  • 9 Един

    25 0 Отговор
    Мръсни отрепки!!!! Раздават държавата за комисионни!!!
    Не съд и затвор! КЛАДА ЗА ТОВА ИЗЧАДИЕ Е МАЛКО!!!!
    Този е един от най-крадливите и малоумни "министри"!

    13:55 16.09.2025

  • 10 Хохохо

    24 0 Отговор
    Ние сме болни че оставяме политиците като тези на власт

    13:55 16.09.2025

  • 11 Казал е

    20 0 Отговор
    Че събира оферти за продължаваща разпродажба. Концесиите са форма за ограбване и колонизиране, но са важни комисионните докато е министър, че след него идва друг.

    13:56 16.09.2025

  • 12 Този е за съд или

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нов":

    Чалгарското министърчр от ИТН трябва да го набарат онези русенски младежи и подобно на пияндето-шеф на полицията да му отупат праха от празната и крадлива кратуна.

    13:57 16.09.2025

  • 13 факуса

    15 0 Отговор
    караджов ти си идиот инак и затуй си това место,какви богати и разумни страни кат са до гуша в дългове и опряха ние да ги спасяваме,какви инвестиции те гонят,кретен

    13:57 16.09.2025

  • 14 Ван дер Любе

    13 0 Отговор
    А какво става с парите за язовирите и автомагистрла Хемус, които Борисов е дал предварително и са неясно къде в момента? Или тях ги разглеждаме като малки кражби? То при Борисов са все такива: кюлчета, пачки, Мата Хари и накрая парите, които се дават се за конкретни дейности, но се губят по пътя? Не е ли време да му се потърси сметка?

    14:03 16.09.2025

  • 15 Бездънно е!

    15 0 Отговор
    Караджов напълни ли си чекмеджето или още има място!

    14:03 16.09.2025

  • 16 Макробиолог

    17 0 Отговор
    Концесията е другото име на дезертьорство на държавата от задълженията и.Водната криза в Плевен е поредния пример. Ще става много по зле.

    14:06 16.09.2025

  • 17 🔥🔥🔥🔥🔥

    9 0 Отговор
    Кви концесии рекетьорчета

    14:15 16.09.2025

  • 18 Ха,ха

    9 0 Отговор
    Наредили се там сто де.била на държавна ясла

    14:16 16.09.2025

  • 19 Тоя господин

    9 0 Отговор
    На безплатна еднопосочна концесия .

    14:18 16.09.2025

  • 20 Тотален евроатлантически погром

    10 0 Отговор
    Държавта ще бъде поделена като баница между фирмите на Бойко и Делян. Те пък ще се отчитат нагоре към шефовете си, Мърсулската евромафия.

    14:19 16.09.2025

  • 21 Боклуците на Боклука

    11 0 Отговор
    Долен боклук си, като умишлено оставяте обектите без стопанисване и след това ги предлагате на свои хора на концесии без пари. Има една приказка, че всяко стадо си има мърша, но лошото е, че мършата си има стадо. Каквото е стадото, такова е и управлението на държавата 🤜🚽

    14:21 16.09.2025

  • 22 Никой

    10 0 Отговор
    ГЕРБ са вредни за България - имаха пълноценни 12 години - такъв глад донесоха - то е нещо нахално тяхното.

    Имахме един колега - крадлю - покрадваше си - така - за спорта - а ние гледаме - опразнили ни касата.

    14:23 16.09.2025

  • 23 Тома

    5 0 Отговор
    А бе как всички министри са си плюли в устата с девизи от социализма.Стават смешни

    14:24 16.09.2025

  • 24 Гост

    9 0 Отговор
    Концесиите, ама на наши хора - мутри печалбари, дето има трябват за яхти, коли и к...и

    14:25 16.09.2025

  • 25 оня с коня

    6 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    14:27 16.09.2025

  • 26 жцжцжцж

    3 2 Отговор
    Разбира се , само ,че дайте концесия на китайски и руски фирми

    14:27 16.09.2025

  • 27 град КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор
    хубаво е цялата държава да се даде на концесия заедно със робите в нея

    Коментиран от #32, #33

    14:27 16.09.2025

  • 28 При 20% доверие - никакви концесии!

    10 0 Отговор
    Никой не ви е дал правото да се разпореждате
    със собствеността на държавата, респ.българския народ
    при срамните 20% доверие (по Маркет линкс), рейтинг вероятно още по-нисък!

    Ще дерете на народа си И с такси, за да пътува по магистралите,
    не ви стигат другите такси, данъци, скъпо здравеопазване за българите?!
    Само некадърниците и българофобите дават имотите и ресурсите на България
    на сульовци и пульовци от чужбина да ги управляват = и да печелят милиарди,

    а българския народ да страда в бедност и болести,
    Без българи са вече над 700 заличени селища,

    и с училища превръщани в старчески домове.
    Кой ще пътува по тези магистрали - навлеци от далечни страни?!
    Оставка на неможачите

    14:28 16.09.2025

  • 29 Кит

    8 0 Отговор
    Казаното важи ли за досега предадените на концесионери монополни сегменти от българската икономика?
    Някой ще ми похвали ли модернизацията на софийската водопреносна мрежа от концесионера й?
    Или благоразумно ще си замълчи?

    14:33 16.09.2025

  • 30 Марсианец

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ти май не си бил в България
    Хаха ... честно да станело... с контрол..

    14:34 16.09.2025

  • 31 Само питам

    7 0 Отговор
    Нов Народен съд за Шиши и компания. Кога?!

    14:35 16.09.2025

  • 32 Ами..

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Дали са я вече

    14:37 16.09.2025

  • 33 Ф16

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Няма нужда. Тя отдавна е колонизирана. Даже плаща, но не получава... за наше добро ...

    14:41 16.09.2025

  • 34 Караджа министър

    5 0 Отговор
    Концесиите ще дадат мощен тласък на банковата ми сметка, само 20%, много ли е?

    14:41 16.09.2025

  • 35 Георгиев

    5 0 Отговор
    Модерни железници... След 100 години!!! Линиите София - Пловдив - Бургас ги правиха скоростни за времето си около 1980 г. И стигнаха ниво 5 часа от София до Бургас - експрес, с вагон-ресторант, подвижен келнер. Сега за 5 часа не стига от София до Стара Загора. Китай, в ЕС има влакове с 300-400-600 км/час. Тук само крадат. Ами да извикат китайска компания да им направи линия 400 км и да пусне по нея 2х2 влака, които да изминават трасето за по два часа. Ето сега Унгария прави това.

    14:41 16.09.2025

  • 36 Георгиев

    4 0 Отговор
    Модерни железници... След 100 години!!! Линиите София - Пловдив - Бургас ги правиха скоростни за времето си около 1980 г. И стигнаха ниво 5 часа от София до Бургас - експрес, с вагон-ресторант, подвижен келнер. Сега за 5 часа не стига от София до Стара Загора. Китай, в ЕС има влакове с 300-400-600 км/час. Тук само крадат. Ами да извикат китайска компания да им направи линия 400 км и да пусне по нея 2х2 влака, които да изминават трасето за по два часа. Ето сега Унгария прави това.

    14:42 16.09.2025

  • 37 Потрес!

    2 0 Отговор
    Санитарят на сакатото нищожество от Учиндол, не по-малкото от него нищожество Гроздю, бивш знаков костовист, но продал се на чалгарската сбирщина, нещо много се разбърза с "Концесиите"! Защо бе, Гроздю,?! Защото Сакатият ти нареди да крадеш милиони, понеже жалката му и смешна сбирщина, деот й викат ИТН - "Има Такива Наглеци" ще гледа следващия парламент през крив макарон! Много си гаден бе, Гроздю! Много си мръсен и много безгръбначен! Че покажи малко достойнство бе Гроздю, поне за малко се разграничи от Сакатия Учиндолец, от клептомана Балабана Джебчията и от потресаващия с простащината си каруцар Хаджи Тошко Африкански! Не ти ли стига, че докара до колабс БДЖ и въобще не останаха локомотиви и авгони - изгоряха под твоето "мъдро ръководство"! Да, ти съсипа БДЖ бе, Гроздю!" Само че няма да сколасаш да откраднеш милионите с тези концесии, понеже дотогава българският народ ще ви е изхвърлил на бунището, теб и цялата сбирщина чалгари на Славуца от Учиндол!

    14:45 16.09.2025

  • 38 Потрес!

    4 0 Отговор
    Санитарят на сакатото нищожество от Учиндол, не по-малкото от него нищожество Гроздю, бивш знаков костовист, но продал се на чалгарската сбирщина, нещо много се разбърза с "Концесиите"! Защо бе, Гроздю,?! Защото Сакатият ти нареди да крадеш милиони, понеже жалката му и смешна сбирщина, деот й викат ИТН - "Има Такива Наглеци" ще гледа следващия парламент през крив макарон! Много си гаден бе, Гроздю! Много си мръсен и много безгръбначен! Че покажи малко достойнство бе Гроздю, поне за малко се разграничи от Сакатия Учиндолец, от клептомана Балабана Джебчията и от потресаващия с простащината си каруцар Хаджи Тошко Африкански! Не ти ли стига, че докара до колабс БДЖ и въобще не останаха локомотиви и авгони - изгоряха под твоето "мъдро ръководство"! Да, ти съсипа БДЖ бе, Гроздю!" Само че няма да сколасаш да откраднеш милионите с тези концесии, понеже дотогава българският народ ще ви е изхвърлил на бунището, теб и цялата сбирщина чалгари на Славуца от Учиндол!

    14:45 16.09.2025

  • 39 Попето

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    Тук да добавим концесията на златото, от която канадците печелят луди пари, а за нас един гол х..., също и летището в София, където плащането на сумите по Договора е отложено с години, пък обслужването стокрстно бе влошено! Не се наядоха, не се засрамиха, искат още и още, мръсни... ците.

    14:53 16.09.2025

  • 40 Анонимен

    1 0 Отговор
    Пълни глупости. Концесионерът само експлоатира и не влага нищо. По лошо ще стане

    14:54 16.09.2025

  • 41 Бойко

    1 0 Отговор
    Поредният мошеник и Пеевска подлога от ИТН.

    14:57 16.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове