Караджов: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата

България не може да си позволи да губи време. Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни. Ако искаме да се наредим сред тях, трябва да действаме разумно и то сега. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема "Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“.
Гроздан Караджов подчерта, че освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията. Това е инструмент, който Европейската комисия поощрява. „Когато публичните средства са ограничени, трябва да привлечем частния капитал – ресурс, който е наличен чрез пенсионни и международни фондове. Това е пътят да изградим магистрали, тунели, жп линии и водни съоръжения с темповете, от които България има нужда“, каза вицепремиерът.
В актуализирания план за концесиите са включени редица нови стратегически обекти – автомагистралите „Рила“ и „Черно море“, бързите жп връзки през Стара планина (Столник-Мездра, Троян-Христо Даново и Дъбово-Горна Оряховица), както и няколко помпени електроцентрали (ПАВЕЦ "Доспат", "Равногор" и "Батак"). „Не можем да позволим една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на България като модерна европейска държава. Трябва да осигурим свързаност чрез модерна инфраструктура, която да даде възможност за свободно преминаване на пътници и товари“, посочи Гроздан Караджов.
Той подчерта, че строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти. Министър Караджов акцентира, че българските фирми са способността на държавата да реализира големи инфраструктурни проекти. „Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници. Затова съм убеден, че именно чрез българския бранш и чрез концесиите ще осигурим бъдещото развитие на страната“, отбеляза той.
Участие в събитието взе министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на централата власт и общините, на строителния бранш, неправителствения сектор, и др.
13:44 16.09.2025
Концесията е средствно за безконтролно крадене.
Даваш държавна или общинска собственост или инфраструктура - и частникът пълни гушка.
Пример - плажове, лифтове, водопровод, канал, електропреносна мрежа,
- Франция - 130 % чуждестранен дълг, протести, етнически размирици;
- Германия - и тя с голям външен дълг, лошо икономическо положение, пълна с гладни, но изискващи мигранти;
- Швеция - не знма колко ѝ е дългът, но нощно време е опасно да се излиза по улиците на големите градове;
- Италия - 120% външен дълг, недобро икономическо положение, пълна с тъмнокожи и кафяви емигранти, чакащи социални помощи;
- Испания - същото като Италия.
И къде сме били влезли? В клуба на усеплите и богатите? Вече не са богати, защото няма колониите, които преди огражбваха, за да бъдат добре. За сметка на това, колониите се преместиха при тях.
Не щем да се присъединявме в такъв клуб.
Не щем да се присъединявме в такъв клуб.
Всичко държавно не се управлява добре, източва се от шишитата и е на загуба .
Не съд и затвор! КЛАДА ЗА ТОВА ИЗЧАДИЕ Е МАЛКО!!!!
Този е един от най-крадливите и малоумни "министри"!
13:55 16.09.2025
13:56 16.09.2025
До коментар #1 от "Нов":Чалгарското министърчр от ИТН трябва да го набарат онези русенски младежи и подобно на пияндето-шеф на полицията да му отупат праха от празната и крадлива кратуна.
13:57 16.09.2025
14:03 16.09.2025
14:03 16.09.2025
14:06 16.09.2025
14:15 16.09.2025
14:16 16.09.2025
14:18 16.09.2025
14:19 16.09.2025
14:21 16.09.2025
Имахме един колега - крадлю - покрадваше си - така - за спорта - а ние гледаме - опразнили ни касата.
14:23 16.09.2025
14:24 16.09.2025
14:25 16.09.2025
14:27 16.09.2025
14:27 16.09.2025
28 При 20% доверие - никакви концесии!
със собствеността на държавата, респ.българския народ
при срамните 20% доверие (по Маркет линкс), рейтинг вероятно още по-нисък!
Ще дерете на народа си И с такси, за да пътува по магистралите,
не ви стигат другите такси, данъци, скъпо здравеопазване за българите?!
Само некадърниците и българофобите дават имотите и ресурсите на България
на сульовци и пульовци от чужбина да ги управляват = и да печелят милиарди,
а българския народ да страда в бедност и болести,
Без българи са вече над 700 заличени селища,
и с училища превръщани в старчески домове.
Кой ще пътува по тези магистрали - навлеци от далечни страни?!
Оставка на неможачите
Някой ще ми похвали ли модернизацията на софийската водопреносна мрежа от концесионера й?
Или благоразумно ще си замълчи?
Или благоразумно ще си замълчи?
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Ти май не си бил в България
Хаха ... честно да станело... с контрол..
32 Ами..
До коментар #27 от "град КОЗЛОДУЙ":Дали са я вече
До коментар #27 от "град КОЗЛОДУЙ":Няма нужда. Тя отдавна е колонизирана. Даже плаща, но не получава... за наше добро ...
14:41 16.09.2025
14:41 16.09.2025
14:42 16.09.2025
14:45 16.09.2025
14:45 16.09.2025
До коментар #6 от "12345":Тук да добавим концесията на златото, от която канадците печелят луди пари, а за нас един гол х..., също и летището в София, където плащането на сумите по Договора е отложено с години, пък обслужването стокрстно бе влошено! Не се наядоха, не се засрамиха, искат още и още, мръсни... ците.
14:54 16.09.2025
