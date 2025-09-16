Новини
България »
Премиерът за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват почтено

Премиерът за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват почтено

16 Септември, 2025 14:12 509 21

  • водна криза-
  • пари-
  • вик-
  • росен желязков

Днес той свика първото заседание на Националния борд по водите

Премиерът за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват почтено - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първото заседание на Националния борд по водите се състоя днес. То беше свикано тази сутрин от премиерът Росен Желязков.

„Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме. Климатичните фактори - намаляването и неравномерните валежи, засушаването, пожарите. На следващо място, лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата (водоснабдяване и канализация - бел.ред.) в общините и не на последно място лошата експлоатация, която би следвало да служи за напояване, промишлени и битови нужди“, обясни Желязков.

„Вчера наблюдавахме - темата с Ловеч – лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е в Ловеч. Крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това не трябва да се допуска и е част от следващия фактор – човешкия“, коментира премиерът.

По-рано днес изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка.

„Настоящият борд като координационен механизъм, който следва да се отчита ясно пред Народното събрание следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход, заяви Желязков. Интегриран подход при управлението на водните ресурси, планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата и в разработването на нови водоизточници и при управлението на речните корита, защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет, се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнения“, поясни той.

Премиерът подчерта, че членовете на Националния борд по водите, изпълнителната власт и местната власт, във взаимодействие с неправителствения сектор, трябва отговорно да намерят и реализират съответните решения.

По думите му затова част от борда е и Българската банка за развитие, която има за цел целенасочени инвестиции.

„Нямаме оправдание за това, че няма пари, пари има и трябва да се управляват честно, почтено, под надзора на обществото“, коментира Желязков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    15 1 Отговор
    Вредни отпадъци, до един! Половината държава е без вода, проблемите не са от вчера, те сега тепърва ще умуват...

    Коментиран от #15

    14:17 16.09.2025

  • 2 Страсбург

    9 0 Отговор
    Пари има за офширките

    14:18 16.09.2025

  • 3 Тома

    11 0 Отговор
    Най почтено парите ги управлява татко ми бойко като ги реди в сакове чували и чекмеджета каза бати роско пред водопада на хотела

    14:20 16.09.2025

  • 4 ГЕРазрухаБ

    13 0 Отговор
    ГЕРБ и почтеност огромен оксиморон!

    14:21 16.09.2025

  • 5 Зевс

    13 1 Отговор
    Почвайте да възстановявате горите, язовирите, речните корита, напоителните канали и водопреносната мрежа. Нещата няма да се оправят сами, само по-зле ще става.

    14:22 16.09.2025

  • 6 жесте

    9 0 Отговор
    Кога ще арестуваш разбойника от Банкя, Роско, кога??? Значи от 2009 г до 2020 г са минали към 20 милиарда лева платени от всеки българин за да си плати водата която ползва. 20 милиарда лева. Няма построен нито 1 язовир, няма ремонтиран нито 1 язовир, няма положени нови тръби за ВиК, няма нищо. Разбираш ли бре ГЕРБ бандит, 20 милиарда ги няма и няма и нищо след тях. Всичко е окрадено като махнем заплатите на калинките. Ще го арестуваш ли този бандит дето е грабил. или ще го пазиш за да не те арестуват теб за хотела с водопада на жена ти дето е над 30 милиарда евро??? И ти си "спестявал" от закуски, и всички в ГЕРБ сте крали и с дирниците си. Слава на Господ Иисус Христос, кочината дето направихте ще ви падне на муцуните. Наближава ви времето, мИрси

    14:22 16.09.2025

  • 7 Знаем че има пари

    14 0 Отговор
    Текът като водопад .

    14:22 16.09.2025

  • 8 сара

    8 0 Отговор
    Ще има ли вода за водопада ?

    14:23 16.09.2025

  • 9 Един

    8 0 Отговор
    Изключителен наглец! 20 години ГЕРБ краде!!! И продължава!

    14:23 16.09.2025

  • 10 Тотално

    7 0 Отговор
    непочтен , говори за почтеност ! Типично !

    14:24 16.09.2025

  • 11 иксперт

    5 0 Отговор
    Навремето ако някой управляваше парите непочтенно , го пращаха в Белене !

    14:25 16.09.2025

  • 12 оня с коня

    6 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    14:25 16.09.2025

  • 13 Що не

    10 0 Отговор
    се пуснеш отгоре по водопада като по водна пързалка да видим какво ще стане ?

    14:26 16.09.2025

  • 14 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Парите трябва да се управляват почтено и за това ги дайте в чували на моя Гуру Буда той не краде и не лъже за по малко от милион !!! Гарантирано от ГРОБ за България.

    14:26 16.09.2025

  • 15 Имало пари, а?!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Има пари и то огромни суми, но те са в банковите сметки на двете Мазни и дебели парчета и тяхните герберо-пеевски калинки. И всичко е от кражби. Теглят огромни държавни кредити и парите влизат във фирмите им. Крадат от вода, от образование, от здравеопазване и всичко от всички ни.

    14:30 16.09.2025

  • 16 в шкафа ли

    8 0 Отговор
    Пари има ,но само за крадене !! Къде потънаха 600 мил. през 2018 г. ,които бяха отпуснати за язовирите !!

    Коментиран от #17

    14:31 16.09.2025

  • 17 Къде ли?!

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "в шкафа ли":

    В спалнята и чекмеджетата на простата и крадлива герберска Тиква Борисов са.

    14:36 16.09.2025

  • 18 бай Митко

    6 0 Отговор
    "Пари има, но трябва да се управляват почтено"
    ЛИЦЕМЕРИЕ, БЕЗСРАМИЕ!!!
    Почтеност!? А стига бе Желязков, ти собственик на лукс хотел ХАЯШИ с водопад ще ми говориш за почтеност!? Цял живот си бил чиновник на държавна заплата и благодарение на почтеното управление на народната пара към водопада е изникнал и ХАЯШИ!

    14:45 16.09.2025

  • 19 Шебек розов

    3 0 Отговор
    Дано семудавиштвъв водопада на хотела ти.

    14:52 16.09.2025

  • 20 Хубаво

    3 0 Отговор
    Но някой е трябвало да упражнява контрол върху ВИК да си поддържат мрежата и инфраструктурата. Без вода е и Ловеч. И още ще има

    14:53 16.09.2025

  • 21 Мими

    3 0 Отговор
    Като търсим почтен да управлява водите (дадени за управление на Израел), най-добре ще ги командва съветникът по почтеността на Росен Ж., навярно ще е евреин (те са най-почтени в мръсните номера). А водите на Арда и Въча харизани без пари на Гърция от същия този Росен.

    14:55 16.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове