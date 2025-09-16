Най-голямата в ЕС и пета в света: Батерията в Ловеч вече променя енергийния пейзаж в България

От ляво надясно: Изпълнителният директор на „Адванс Грийн Енерджи“ Георги Домусчиев, зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов и икономическият съветник към Представителство на Европейската комисия в България Нено Ненов, Снимка: economic.bg

Възходът на системите за съхранение на енергия (BESS) все по-често се определя като „нова ера“ в енергетиката.

Причината е, че тези технологии имат потенциала да трансформират електроенергийната система, да стабилизират възобновяемите енергийни източници, да намаляват пиковете в цените на тока и да диверсифицират енергийния микс.

България вече има конкретен пример – батерията в Ловеч, която е най-голямата в Европейския съюз и пета в света (към момента на получаване на разрешителното). С инсталирана мощност 124 MW и капацитет за съхранение 496 MWh, проектът на „Адванс Грийн Енерджи“, който работи само от няколко месеца, вече променя енергийния пейзаж в България.

Съоръжението за съхранение на електроенергия беше представено на специално събитие, в което взеха участие: зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов; икономическият съветник към Представителство на Европейската комисия в България Нено Ненов; изпълнителният директор на „Адванс Грийн Енерджи“ Георги Домусчиев; и представители на бизнеса.

Инвестицията в проекта е на стойност 146.7 млн. лв. Собствените средства, съфинансирани чрез заем от глобалната банка Citi, са 89 млн. лв., а близо 58 млн. лв. са финансова помощ по Плана за възстановяване и устойчивост, мярка Restore.

Батерийният комплекс е съставен от 16 модула, всеки с капацитет 31.3 MWh и мощност 7.8 MW, с 111 литиево-железно-фосфатни (LFP) батерии, които се утвърдиха като най-добрите решения за съхранение на енергия на пазара. Всяко едно зареждане и разреждане се осъществява за 4 часа. Проектът е оборудван и с интелигентна система за управление, която допринася значително за ефективната работа на съоръжението.

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов поздрави инвеститорите за смелостта да изградят такова съоръжение, отбелязвайки, че то се вписва във фокуса на ведомството за съхранението на електроенергия.

Вашият принос да имаме такова мащабно съоръжение е изключително ценен и се надявам, че и останалите инвестиции по процедурата „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници“ също ще допринесат за целите по отношение на системите за съхранение на електроенергия“.

Изграждането на съоръжението бе завършено в рамките на само 6 месеца, а на 30 април 2025 г. получи Разрешение за ползване № СТ-05-236. Това е и най-голямата инвестиция в Община Ловеч за последните години – регион с ниска степен на индустриализация и високи нива на безработица, което придава допълнителна социално-икономическа значимост на проекта.

Тези проекти ще позволят да се присъединят нови ВЕИ съоръжения в системата на България.

За изключително кратък период от време направихме голямо, надеждно и добре функциониращо съоръжение“, допълни един от инвеститорите в проекта, Георги Домусчиев

По думите му, без грант възвръщаемостта от подобни проекти би била много трудна и рискова, ако България не беше успяла да спаси средствата по ПВУ и да се реализират тези системи.

Ние сме и голям индустриален консуматор. България е с най-висока цена на електрическата енергия, което прави нашата индустрия изключително неконкурентна, а с въвеждането на такива съоръжения, се произвежда повече ток от зелена енергия.“

С тези батерии всички пикове, които имаме в дадени часове от денонощието, ще бъдат „изгладени“, което означава по-евтин ток за индустрията и бита.

Освен чисто екологичната стойност на такива съоръжения, това ще направи България по-конкурентоспособна в сравнение с останалите страни членки на Европа и света“, каза още Георги Домусчиев.

Пред журналисти той обясни, че „Адванс Грийн Енерджи“ планира да инсталира батерии и към заводите си в Разград и Пещера, които ще бъдат между 130 и 180 MWh.

Тази публикация е създадена в изпълнение на договор BG-RRP-4.034-0107-C01 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“, процедура BG-RRP-4.034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници “, финансирана чрез МВУ. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от крайния получател „Адванс Грийн Енерджи“ АД.

Източник: www.economic.bg