Надежда Йорданова за вота на недоверие: В пленарна зала разчитаме на подкрепа, включително и от управляващите

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ и бивш правосъден министър Надежда Йорданова коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ мотивите за петия вот на недоверие.
"За съжаление, във всеки един ден от живота на българските граждани се виждат следствията, доказателствата за завладяната държава. Например, чупещият се асфалт на път на Северозападна България. Той не може да се самослучи. Това означава, че институциите ги няма и не реагират. Случаят в Русе. Тогава, когато се твърдеше, че има побой срещу ръководителя на областната полиция, дирекция на МВР, едва ли не това е атентат срещу държавността и се политизира една среднощна свада. По-жестокото и по-тревожното в случая е, че официалната теза на МВР се сгромоляса. Държавните институции излъгаха, опитват се да прикрият явно проблеми. Това, което чухме, например, че във Варна нямало отменени обществени поръчки. Една от обществените поръчки, която е потвърдена от КЗК, след това е потвърдена от Върховен административен съд е един от поводите, по които се задържа. Благомир Коцев в затвора като мярка за неотклонение, задържане под стража."
Йорданова подчерта, че ПП-ДБ разчитат на подкрепата на всяка политическа партия в парламентарната зала при гласуването на вота на недоверие.
"Ние разчитаме в пленарна зала на подкрепа на всяка политическа партия. Само да обясня - включително от управляващите. Нека да припомним формирането на това управляващо мнозинство. БСП и ИТН влязоха в това управляващо мнозинство с гръмките заявки, че те няма да допуснат влияние на Пеевски и че в момента, в който усетят неговото влияние - ще напуснат. АПС поради тази причина беше част от управляващото мнозинство. Така че даваме им възможност да преосмислят своето становище. Още по-голямата задача на вота е освен да освети механизмите за действие на завладяната държава, да покаже на българското общество, че има алтернатива. Че българския народ може да живее в свободна и подредена държава."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:21 16.09.2025
2 Горски
20:22 16.09.2025
3 Пич
Коментиран от #22
20:27 16.09.2025
4 оня с коня
Коментиран от #39
20:30 16.09.2025
5 .......
20:30 16.09.2025
6 Сатана Z
20:31 16.09.2025
7 Оставка на мафията на власт
Коментиран от #10
20:32 16.09.2025
8 43215
20:32 16.09.2025
9 Николай Бареков бивш евродепутат
Бившият служител на ДАНС Росен Миленов показва “най-новия палат на премиера в сянка Бойко Борисов край София” и твърди, че двамата - Борисов и Пеевски имали по 3 милиарда спестени.
Аз лично мисля, че ги подценява сериозно и забравя по една нула към милиардите и на двамата, но КОЙ да ти каже, след като и Прокуратурата, и ДАНС, и КПК са лични бухалки и слуги двамата корпулентни корупционери?
Коментиран от #20
20:33 16.09.2025
10 Кучкар на пудели
До коментар #7 от "Оставка на мафията на власт":Какви бедни бе, нали всичките го вадите голям ?! във фейсбук наредили едни ланци, снимат се в луксозни коли, по курорти, на чевермета, в дубай... Защо във фейсбук и по другите социални мрежи не пищите, че сте бедни?
20:33 16.09.2025
11 гост
20:34 16.09.2025
12 Сатана Z
Коментиран от #37
20:36 16.09.2025
13 обективен
20:37 16.09.2025
14 гражданин
20:41 16.09.2025
15 Да,бе
20:46 16.09.2025
16 Даката
Не слушайте какво ще ви лъжат преди избори, гледайте внимателно, какви ги вършат сега.
Коментиран от #25
20:46 16.09.2025
17 Хипотетично
20:47 16.09.2025
18 РозАвите лилавеят от мъка
20:57 16.09.2025
19 си дзън
Нямате кадри. Дека е съдебната риформа бе? Ако Наско ви бие шута сте под 4%.
21:00 16.09.2025
20 6666
До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Това естествено са лъжи.
21:00 16.09.2025
21 Хехе
21:06 16.09.2025
22 ПЛЪТНА И
До коментар #3 от "Пич":ДОСТА ОМАЗНЕНА ВЕЧЕ
Коментиран от #34
21:08 16.09.2025
23 6666
21:08 16.09.2025
24 Тая уф ца
21:11 16.09.2025
25 Хаха
До коментар #16 от "Даката":Кви руски партии бе турски шнорхел? Хехе.
21:11 16.09.2025
26 Промяна
21:12 16.09.2025
27 Кой си ти
21:13 16.09.2025
28 Ддд
Не съм чул, една лоша дума да са си казали трите партии в правителството.
Което не беше така когато бяха в коалиция с П-ДБ, вечно се караха ПП-ДБ и ИТН!
21:15 16.09.2025
29 Най вече
21:15 16.09.2025
30 Ддд
21:16 16.09.2025
31 Хаха
Надке в Ергена има една студентка по право и много добре ще се впише във партията ви!
Оставка боклуци
21:16 16.09.2025
32 Хаха
Надке в Ергена има една студентка по право и много добре ще се впише във партията ви!
Оставка боклуци
21:16 16.09.2025
33 Сеирджия
21:17 16.09.2025
34 Пич
До коментар #22 от "ПЛЪТНА И":Ее , ти да не мислиш че верно ще я взема за любовница ? Че аз ако и поискам секс в понеделник , тя ще асимилира какво съм и поискал чак в петък !
Коментиран от #36
21:18 16.09.2025
35 Земеделците
21:20 16.09.2025
36 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО
До коментар #34 от "Пич":ТАЯ ЩЕ ТИ ИСКА ВСЕКИ ДЕН,....ТЕ ЗА ДРУГО НЕ МИСЛЯТ
21:26 16.09.2025
37 май
До коментар #12 от "Сатана Z":Напразно си писал романа. Слави няма да се трогне, дори няма да го прочете.
21:26 16.09.2025
38 Дрън ! Дрън !
Искам !
Ама !
Не искам !
21:28 16.09.2025
39 Кретен!
До коментар #4 от "оня с коня":Бъркотиите в България ги създаде точно идола ти тиквун!
21:32 16.09.2025