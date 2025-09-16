Надежда Йорданова за вота на недоверие: В пленарна зала разчитаме на подкрепа, включително и от управляващите

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ и бивш правосъден министър Надежда Йорданова коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ мотивите за петия вот на недоверие.

"За съжаление, във всеки един ден от живота на българските граждани се виждат следствията, доказателствата за завладяната държава. Например, чупещият се асфалт на път на Северозападна България. Той не може да се самослучи. Това означава, че институциите ги няма и не реагират. Случаят в Русе. Тогава, когато се твърдеше, че има побой срещу ръководителя на областната полиция, дирекция на МВР, едва ли не това е атентат срещу държавността и се политизира една среднощна свада. По-жестокото и по-тревожното в случая е, че официалната теза на МВР се сгромоляса. Държавните институции излъгаха, опитват се да прикрият явно проблеми. Това, което чухме, например, че във Варна нямало отменени обществени поръчки. Една от обществените поръчки, която е потвърдена от КЗК, след това е потвърдена от Върховен административен съд е един от поводите, по които се задържа. Благомир Коцев в затвора като мярка за неотклонение, задържане под стража."

Йорданова подчерта, че ПП-ДБ разчитат на подкрепата на всяка политическа партия в парламентарната зала при гласуването на вота на недоверие.

"Ние разчитаме в пленарна зала на подкрепа на всяка политическа партия. Само да обясня - включително от управляващите. Нека да припомним формирането на това управляващо мнозинство. БСП и ИТН влязоха в това управляващо мнозинство с гръмките заявки, че те няма да допуснат влияние на Пеевски и че в момента, в който усетят неговото влияние - ще напуснат. АПС поради тази причина беше част от управляващото мнозинство. Така че даваме им възможност да преосмислят своето становище. Още по-голямата задача на вота е освен да освети механизмите за действие на завладяната държава, да покаже на българското общество, че има алтернатива. Че българския народ може да живее в свободна и подредена държава."