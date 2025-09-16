Новини
Надежда Йорданова за вота на недоверие: В пленарна зала разчитаме на подкрепа, включително и от управляващите

16 Септември, 2025 20:12 746 39

БСП и ИТН влязоха в това управляващо мнозинство с гръмките заявки, че те няма да допуснат влияние на Пеевски и че в момента, в който усетят неговото влияние - ще напуснат. АПС поради тази причина беше част от управляващото мнозинство. Така че даваме им възможност да преосмислят своето становище, коментира съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ

Надежда Йорданова за вота на недоверие: В пленарна зала разчитаме на подкрепа, включително и от управляващите - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ и бивш правосъден министър Надежда Йорданова коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ мотивите за петия вот на недоверие.

"За съжаление, във всеки един ден от живота на българските граждани се виждат следствията, доказателствата за завладяната държава. Например, чупещият се асфалт на път на Северозападна България. Той не може да се самослучи. Това означава, че институциите ги няма и не реагират. Случаят в Русе. Тогава, когато се твърдеше, че има побой срещу ръководителя на областната полиция, дирекция на МВР, едва ли не това е атентат срещу държавността и се политизира една среднощна свада. По-жестокото и по-тревожното в случая е, че официалната теза на МВР се сгромоляса. Държавните институции излъгаха, опитват се да прикрият явно проблеми. Това, което чухме, например, че във Варна нямало отменени обществени поръчки. Една от обществените поръчки, която е потвърдена от КЗК, след това е потвърдена от Върховен административен съд е един от поводите, по които се задържа. Благомир Коцев в затвора като мярка за неотклонение, задържане под стража."

Йорданова подчерта, че ПП-ДБ разчитат на подкрепата на всяка политическа партия в парламентарната зала при гласуването на вота на недоверие.

"Ние разчитаме в пленарна зала на подкрепа на всяка политическа партия. Само да обясня - включително от управляващите. Нека да припомним формирането на това управляващо мнозинство. БСП и ИТН влязоха в това управляващо мнозинство с гръмките заявки, че те няма да допуснат влияние на Пеевски и че в момента, в който усетят неговото влияние - ще напуснат. АПС поради тази причина беше част от управляващото мнозинство. Така че даваме им възможност да преосмислят своето становище. Още по-голямата задача на вота е освен да освети механизмите за действие на завладяната държава, да покаже на българското общество, че има алтернатива. Че българския народ може да живее в свободна и подредена държава."


  • 1 Помак

    8 6 Отговор
    Хубава жина....ама за политичар не става

    20:21 16.09.2025

  • 2 Горски

    10 6 Отговор
    ППДБ закриха Спец съд, и Спец прокуратура, мафията празнуваше, сега завладяна била държавата! Как не ви е срам. Дано падне това правителство. „Това правителство има двама баш майстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре." На народа му е вътре, ама той свикнал вече. Бойко Борисов що не беше на откриването на учебната година в някое училище…щото от пътища са краде повече.

    20:22 16.09.2025

  • 3 Пич

    6 4 Отговор
    Надка ще си я взема за любовница , ще я качвам два месеца , а на третия ще започне да реагира - ох.....ох.....охооо...

    Коментиран от #22

    20:27 16.09.2025

  • 4 оня с коня

    9 3 Отговор
    Отсега е ясна Съдбата на Яловия им вот на тия ВЪЗДУХАРИ, след като разчитат самите Управляващи са си направят публично Харакири.Въпросът е КАК успяха все пак да се докопат макар и за кратко до Властта и да сътнорят такива огромни поразии,че Борисов да се чуди как да ги оправя?

    Коментиран от #39

    20:30 16.09.2025

  • 5 .......

    9 2 Отговор
    Киро направи Пълна Промяна, понеже проекта Продължаваме Промяната се сгромоляса. Но кой знае? Може да отвлича вниманието с брадата, за да говорят, че Киро си пуснал брада вместо същественото, а то е, че Лена има мустаци, а Миро си пуснал рога.

    20:30 16.09.2025

  • 6 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Миналия ден народното събрание отхвърли искането на опозицията да се изслуша министъра на вътрешните работи Даниел Митов за състоянието на МВР,за необосновано високите заплати в системата и защо е манипулирал случая в Русе. С гласовете на ГЕРБ,ДПС-Пеевски и подлогите им ИТН. БСП се усети и се въздържа. Мафията на власт ГЕРБ-Пеевски-ИТН,не желаят народа да чуе истината. Идват жестоки дни за същата тази мафия и няма да им се размине.

    20:31 16.09.2025

  • 7 Оставка на мафията на власт

    5 2 Отговор
    Държавен дълг на България или 106 милиарда лева. Само тази година правителството на мафията изтегли 26 милиарда лева. При 6 милиона България- 2 милиона пенсионери, 1 милиона лица до 18 години, роми хрантутници полицаи ,военни, държавни служители и останалите 2 милиона работещи бедни! Един хубав ден скоро ще се събудите и няма да притежавате нищо.

    Коментиран от #10

    20:32 16.09.2025

  • 8 43215

    4 2 Отговор
    Пепейки и копейки заедно, беше неизбежно.

    20:32 16.09.2025

  • 9 Николай Бареков бивш евродепутат

    3 5 Отговор
    Бившият евродепутат Бареков на който кум е Борисов на първия брак а Пеевски негов близък,твърди че двамата имат откраднати много повече от по 3 милиарда. В кадъра е обхванат само 1/8 от площа от един от стотиците палати на Бойко Борисов.
    Бившият служител на ДАНС Росен Миленов показва “най-новия палат на премиера в сянка Бойко Борисов край София” и твърди, че двамата - Борисов и Пеевски имали по 3 милиарда спестени.
    Аз лично мисля, че ги подценява сериозно и забравя по една нула към милиардите и на двамата, но КОЙ да ти каже, след като и Прокуратурата, и ДАНС, и КПК са лични бухалки и слуги двамата корпулентни корупционери?

    Коментиран от #20

    20:33 16.09.2025

  • 10 Кучкар на пудели

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оставка на мафията на власт":

    Какви бедни бе, нали всичките го вадите голям ?! във фейсбук наредили едни ланци, снимат се в луксозни коли, по курорти, на чевермета, в дубай... Защо във фейсбук и по другите социални мрежи не пищите, че сте бедни?

    20:33 16.09.2025

  • 11 гост

    3 4 Отговор
    Опозицията ще се избие кой да оглави задаващата се масова протестна и кървава вълна в страната! Платен провокатор на властта копейкин ( костадинов) заедно с недялко недялков организиращ преди контрапротести в подкрепа на ГЕРБ и тенис партньор на борисов и страхил ангелов бивш депутат от БСП в периода 2013- 14 година гласувал за пеевски за шеф на ДАНС се опитват да я яхнат. Страх ги е от справедливото народно недоволство. Не се поддавайте на провокатори. Излезте масово и спонтанно и изгонете платени от мафията на власт коста копейкин

    20:34 16.09.2025

  • 12 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    Коментиран от #37

    20:36 16.09.2025

  • 13 обективен

    3 2 Отговор
    Ама тази вместо водка май газ е пила .Та кой крадец и лъжец ще се откаже от 10 к. заплата , и да отиде на борсата !

    20:37 16.09.2025

  • 14 гражданин

    3 2 Отговор
    Скоро НС ще получат участта на управляващите от Непал !

    20:41 16.09.2025

  • 15 Да,бе

    7 2 Отговор
    Тая е много зле и за русалка...И не само интелектуално,моралният дефицит и липсата на емпатия са странни,но за нещо като жена и майка са отблъскващи.Правният и дефицит пък е друга тема..

    20:46 16.09.2025

  • 16 Даката

    5 2 Отговор
    Щели да разчитат... на кого ще разчитате на руските партии в парламента ли... нещастници такива, цяла България ви видя какви сте корумпирани измекяри, тръгнали да свалят правителството, защото взеха да разследват един корумпиран кмет и сега страх ги тресе да не им излязат кирливите ризи... за тях не е важно с кой ще се съюзят... в случая се съюзяват със руските партии, които искат България да се провали, дано хората гледат, виждат и помнят какви са ги вършили ПП ДБ.

    Не слушайте какво ще ви лъжат преди избори, гледайте внимателно, какви ги вършат сега.

    Коментиран от #25

    20:46 16.09.2025

  • 17 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Ако вота на недоверие е внесен от някой от управляващата коалиция (както ИТН иницира и свали ПП/дб) може и да го подкрепят някой от опозицията. Обратните надежди са безНадеждни.

    20:47 16.09.2025

  • 18 РозАвите лилавеят от мъка

    4 2 Отговор
    Утре ако съм на ГЕРБ и ДПС изобщо няма да вляза в зала в парламента. Да си дебатират руските партии колкото искат, цял ден ако искат :)))))))))) Нямат 100 гласа :))))))))))))))

    20:57 16.09.2025

  • 19 си дзън

    3 0 Отговор
    Абе Наде. Баце ви изпързаля с 200 бе. Като бяхте във властта защо никой не уволнихте бе.
    Нямате кадри. Дека е съдебната риформа бе? Ако Наско ви бие шута сте под 4%.

    21:00 16.09.2025

  • 20 6666

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Това естествено са лъжи.

    21:00 16.09.2025

  • 21 Хехе

    5 0 Отговор
    Водещата Златарева я попита какво изобщо е правила като правосъден министър през тези години управление на ПП-ДБ! Отговор нямаше!

    21:06 16.09.2025

  • 22 ПЛЪТНА И

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ДОСТА ОМАЗНЕНА ВЕЧЕ

    Коментиран от #34

    21:08 16.09.2025

  • 23 6666

    5 1 Отговор
    Тези искащи поредния безмислен вот на недоверие са вредните елементи пречещи за нормалното развитие на държавата.Жалко за глупаците гласуващи за тях.

    21:08 16.09.2025

  • 24 Тая уф ца

    4 1 Отговор
    Що не изчезне завинаги?

    21:11 16.09.2025

  • 25 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Даката":

    Кви руски партии бе турски шнорхел? Хехе.

    21:11 16.09.2025

  • 26 Промяна

    4 1 Отговор
    Госпожата заедно с Костадинов са докъде пропаднахте и онзи Гела който ги записа и онези Догановите Лодкари

    21:12 16.09.2025

  • 27 Кой си ти

    3 1 Отговор
    Тая само в ушите

    21:13 16.09.2025

  • 28 Ддд

    2 1 Отговор
    Тази нали е от ПП-ДБ, и тя е предозирала.
    Не съм чул, една лоша дума да са си казали трите партии в правителството.
    Което не беше така когато бяха в коалиция с П-ДБ, вечно се караха ПП-ДБ и ИТН!

    21:15 16.09.2025

  • 29 Най вече

    3 0 Отговор
    руска подкрепа !

    21:15 16.09.2025

  • 30 Ддд

    3 1 Отговор
    Борбата на ПП-ДБ за неприемане на еврото е неистово жестока, но се правят на умрели лисици.

    21:16 16.09.2025

  • 31 Хаха

    1 0 Отговор
    Гълъбицата Надка!
    Надке в Ергена има една студентка по право и много добре ще се впише във партията ви!
    Оставка боклуци

    21:16 16.09.2025

  • 32 Хаха

    2 1 Отговор
    Гълъбицата Надка!
    Надке в Ергена има една студентка по право и много добре ще се впише във партията ви!
    Оставка боклуци

    21:16 16.09.2025

  • 33 Сеирджия

    3 1 Отговор
    Лелче, остави тези теми на умните хора и тичкай да ми направиш едно кафенце.

    21:17 16.09.2025

  • 34 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "ПЛЪТНА И":

    Ее , ти да не мислиш че верно ще я взема за любовница ? Че аз ако и поискам секс в понеделник , тя ще асимилира какво съм и поискал чак в петък !

    Коментиран от #36

    21:18 16.09.2025

  • 35 Земеделците

    0 0 Отговор
    на Доган,как ще гласуват ?

    21:20 16.09.2025

  • 36 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    ТАЯ ЩЕ ТИ ИСКА ВСЕКИ ДЕН,....ТЕ ЗА ДРУГО НЕ МИСЛЯТ

    21:26 16.09.2025

  • 37 май

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Напразно си писал романа. Слави няма да се трогне, дори няма да го прочете.

    21:26 16.09.2025

  • 38 Дрън ! Дрън !

    2 0 Отговор
    Дрън ! Дрън !

    Искам !

    Ама !

    Не искам !

    21:28 16.09.2025

  • 39 Кретен!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Бъркотиите в България ги създаде точно идола ти тиквун!

    21:32 16.09.2025

