Започва инициатива за връщане на сънародниците ни от чужбина

17 Септември, 2025 13:02 1 489 99

Наблягаме на българските общности в определени държави, за да успеем да ги привлечем, обяви социалният министър Борислав Гуцанов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министерският съвет прие решение, с което реално се започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Наблягаме на българските общности в определени държави, за да успеем да ги привлечем обратно в нашата страна. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Инициативата ще се казва “Избирам България”. “Искаме по този начин реално да помогнем за разрешаване на демографската криза в страната ни, която респективно оказва своето влияние върху икономиката на държавата. Всички виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори”, коментира Гуцанов.

“В четвъртък Агенцията по заетостта започва приема на заявления от хора, които искат да се включат. Те ще се подават по електронен път. Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне година от последните 18 месеца или българи, завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница. Преди още да сме стартирали се вижда, че интересът е огромен. Има заявления и питания на хора, които искат да участват в инициативата”, допълни министърът.

По думите му програмата е насочена към тези, които търсят развитие и за себе си, и за нашата държава. “За да се включат хората, трябва да започнат работа. Средства няма да получат, само защото се връщат в България”, обясни Гуцанов.

Цялата инициатива струва малко над 26 милиона лева. Информация и по-добър достъп до пазара на труда могат да бъдат получени чрез Агенцията по заетостта. Програмата ще осигури помощ за преместване на покъщнина до 10 000 лева, но тогава, когато хората са се върнали в България, и поне 6 месеца са работили.

“Ако нямат собствено жилище, могат да получават малко над 400 лева помощ за квартира, но когато са започнали работа”, допълни Гуцанов.

“Предлага се обучение на български език за членовете на семействата, които са чужди граждани. Затова сме включили и различни други министерства към тази инициатива - на образованието и на здравеопазването”, обясни той.

Предлагат се стимули за транспорт от и до работното място за година и половина след завръщането. “Всеки ще може да кандидатства и да получава 30% от 6 средни работни заплати от сектора, в който работи. След 12 месеца - 50%”, коментира Гуцанов.

“Идеята и стимулът е хората да се върнат в България, да имат работни места, да дадат своя принос за икономиката на страната ни и едва тогава да се получат тези стимули за преместване на покъщнината и изброените проценти”, каза министърът.

“Това е първата част от инициативата. Това, което предстои, е да се направи подобна програма за преместване на български граждани от по-големите населени места към по-малките с подобни стимули. Защото обезлюдяването е огромен проблем за страната ни през последните близо 30 години. Това е първият кабинет, който предприема реални стъпки към връщане на наши граждани обратно в пределите на България”, допълни още Гуцанов.


  • 1 мьрсуль

    43 0 Отговор
    "За да се включат хората, трябва да започнат работа. Средства няма да получат, само защото се връщат в България"

    ноу мьни ? айем сори !

    Коментиран от #31

    13:03 17.09.2025

  • 2 1488

    41 0 Отговор
    а на тея дети са тук по неволя

    13:04 17.09.2025

  • 3 честен ционист

    42 2 Отговор
    Скоро идат и сънародниците от Сектор Газа.

    Коментиран от #25

    13:06 17.09.2025

  • 4 хахаха

    53 5 Отговор
    Пак ще крадат пари 😀😀😀 А бе комунистче, няма нужда да предприемате каквато и инициатива, достатъчно е да се махнат всички комунисти от България и тези българи, които са в чужбина сами ще се върнат.

    Коментиран от #43

    13:06 17.09.2025

  • 5 България 9млн

    26 1 Отговор
    Иска да каже украинците от САЩ и Европа.

    13:07 17.09.2025

  • 6 Що не

    42 0 Отговор
    си в затвора , нагъл лъжец ?

    13:07 17.09.2025

  • 7 1488

    26 0 Отговор
    вкарайте си от сирия и пакистан да бачкат на мьрсуль за 349 евро

    13:07 17.09.2025

  • 8 Чужденец

    49 0 Отговор
    Това е поредната безобразна демагогия, лъжа и свинщина. И вече някой е пресметнал колко пари ще се откраднат от държавния бюджет, за тази "инициатива". Всичко е на ужким, разбира се с изключение на тяхната наглост.

    Коментиран от #11

    13:08 17.09.2025

  • 9 ггнэтн

    31 1 Отговор
    И какво ще правим като се върнем при тия мало...умници?????????

    13:10 17.09.2025

  • 10 Бендида

    45 0 Отговор
    Гуцанов и 26 милиона лева по програма. 24 от тях вече са ,,усвоени" или ,,присвоени". Кеф. :)))

    13:10 17.09.2025

  • 11 честен ционист

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чужденец":

    Наужким, наужким, ама всеки втори по улиците вече говорить по-русски.

    13:10 17.09.2025

  • 12 Наблягаме на българските общности

    29 0 Отговор
    Наблягаме на българските общности

    Цигани !

    Коментиран от #39

    13:10 17.09.2025

  • 13 Сталин

    30 2 Отговор
    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    Коментиран от #54

    13:13 17.09.2025

  • 14 Червено !

    16 1 Отговор
    Червено !

    Говедо !

    13:13 17.09.2025

  • 15 родител

    32 1 Отговор
    Само луди българи на запад могат да се върнат в свинарника !

    13:13 17.09.2025

  • 16 Дориана

    24 1 Отговор
    Гуцанов когато говори небивалици сам си вярва , готов е на всичко да се задържи на власт , но предателската партия БСП ОЛ на предстоящите избори падат на дъното. Предателите никой не ги обича още повече когато вредят на България и помагат на ГЕРБ/ СДС за пълзящата диктатура, която завладява страната ни с тяхна помощ.

    Коментиран от #32

    13:15 17.09.2025

  • 17 Хасковски каунь

    20 0 Отговор
    Още сега опашката на Калотина, откъм Сърбия е голяма. Граничните не могат да обработят паспортите навреме. Носете си суха храна и завивки за нощуване

    13:15 17.09.2025

  • 18 007 /агент/

    26 0 Отговор
    Поредната пушилка, която кой знае колко ще глътне и в нечии джоб ще потъне - я за яхта, я за вила на Средиземноморието, я за личен асансьор я за личен водопад....
    Ако тук е хубаво - те сами ще се върнат - без тинтири минни и ала бала !

    13:18 17.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    21 1 Отговор
    Мижи да те лажем. Ромите пак ще намажат.

    Коментиран от #22

    13:19 17.09.2025

  • 20 Да но ...

    15 3 Отговор
    На всеки "български" гражданин служил в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително. Това не са българи

    13:21 17.09.2025

  • 21 1111

    24 0 Отговор
    1.Никой няма да дойде да ви слугува, защото вие друго не искате!
    2.Предлагането на специални придобивки е дискриминация!

    13:23 17.09.2025

  • 22 хе хе

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Неуките ви избиратели ли?

    13:24 17.09.2025

  • 23 Иво

    15 0 Отговор
    С трици маймуни ще ловят
    Голяма инициатива.
    Браво

    13:24 17.09.2025

  • 24 миме

    10 1 Отговор
    като започнат гражданските войни насекъде у запада българите сами ше избегат

    13:25 17.09.2025

  • 25 рецепЦионисте

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Онези никога няма да си изоставят земята!

    13:25 17.09.2025

  • 26 Гост

    17 1 Отговор
    Значи, взимат пари от моя джоб, за да ги дадат като помощи на някого, за да се върне той тук и да се конкурира с мен за работни места и заплащане... В тва подобие на държава на какви ли не щеш наглости съм се нагледал, ама това е от най-циничните.

    Коментиран от #33

    13:26 17.09.2025

  • 27 Пълна олигофрения е

    18 0 Отговор
    ако някой си мисли, че административно може връщане на наши сънародници, които са в чужбина да направи. Особенно пък за 200 евро на месец. Дори ромите ще ви се изсмеят на глупостите. Невероятни неадекватници сте верно ... Кой го финансира тва, а? ...защото в Дания , Швеция и т.н те го финансират и то в значително по голям размер от вашите 400 лв. Пак някакви схеми въртите а?

    13:26 17.09.2025

  • 28 Епем ти и смотаната държава, като

    9 0 Отговор
    съм искал съм заминал, като съм искал съм се върнал и като поискам ще замина.

    Не ви трябват никакви кандидатствания за пред смотани държавни бюрократи, само мога да се ..плюя на смотаните държавни муцуни и нищо повече, епем ви
    .амата смотана аматьорска комунистическа, само се оглеждате за роби, да им откраднете, Земята и Достойнството, да им разрушите родовете, след комуниста потоп и изгорена Земя.

    13:26 17.09.2025

  • 29 да де

    10 1 Отговор
    В чужбина се говори, че Европа е отпуснала на човек 5 хиляди евро,а нашите нищо няма да дават а ще забогатяват

    13:27 17.09.2025

  • 30 Ще, ще

    21 0 Отговор
    ще се върнат ама на Куков ден! Вие си вдигайте още заплатите та и тези които все още са в България да избягат! Не е реално един работник да взема 1000 лева а един държавен служител 5000! Да не говорим за кречеталата в НС с по 15000+ и устите някой от които по над 20000.

    13:27 17.09.2025

  • 31 хаха

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "мьрсуль":

    "Програмата ще осигури помощ за преместване на покъщнина до 10 000 лева, но тогава, когато хората са се върнали в България, и поне 6 месеца са работили."
    що за глупост човек ще си остави покъщнината в чужбина 6 месеца?

    Коментиран от #96

    13:27 17.09.2025

  • 32 Изиграй и един

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    кючекза да ги мотивираш и емоционално!

    13:27 17.09.2025

  • 33 неможачи

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Гледат да си уредят забегналите роднини на държавна служба.

    13:27 17.09.2025

  • 34 Селянин

    19 0 Отговор
    Пак откачалки управленци. Ще се върнат, когато спре корупцията, когато законите важат за всички, когато в болниците лекуват, когато има нормални пътища, когато има нормални управляващи, когато не всяка кола минава преглед, когато не във всеки ресторант и бар след 22ч се пуши, когато тецовете на един приближен спрат да пушат, когато сметосъбирането на национално ниво се държи от повече от един собсвеник, когато се санира като хората, а не само дограма и стиропор, когато не е възможно да се арестува всеки по поръчка или да се пуска всеки по поръчка, когато няма да е възможно да изчезнат няколко милиона в чували, когато започнат повече от 30% да гласуват и т.н.
    Хората не бягат за пари. Пари и трук има. Хората бягат заради лошото качество на живота тук в сравнение там.

    13:28 17.09.2025

  • 35 Ъхъъъъъ....

    9 0 Отговор
    Инициативата ще се казва “Избирам България” но няма да казва защо да “Избирам България” ...... а пък кой я финансира съвсем и как и на кой пари ще се раздават за медийно отразяване съвсем ...

    13:29 17.09.2025

  • 36 Селянин

    18 0 Отговор
    100% вече са си регистрирали фиктивните фирми, който ще печата фиктивните фактури за фиктивното преместване на фиктивно върналите се.

    13:30 17.09.2025

  • 37 трици

    13 0 Отговор
    Маймуни с трици не се ловят! До като двете прасета управляват, никой специалист няма да се върне да му крадат от труда!

    13:30 17.09.2025

  • 38 Като си дойдох съм спал на улицата

    7 0 Отговор
    и Джандармерията ме гонеше от Централна Гара с бездомниците, след 23:30 Зимъска!
    .ашта .ама смотана Комунистическа, пфу.

    Коментиран от #56

    13:31 17.09.2025

  • 39 Които

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Наблягаме на българските общности":

    ще учим на български език?

    13:31 17.09.2025

  • 40 селяк

    10 0 Отговор
    И с какво точно ще ги привлечете? С смешни заплати, със смешно здравеопазване, със смешна образователна система, със смешна..абе всичко :Д с това ли :Д

    13:32 17.09.2025

  • 41 Лелееее.....

    7 0 Отговор
    да получават 30% от 6 средни работни заплати от сектора, в който работи. След 12 месеца - 50%.... хахахаха ...... и пак това е дискриминация реално нали?

    13:32 17.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха хо хайде

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    престани с комунистите - Те отдавна са се разложили в пръстта! Сегашните им наследници са си чисти ПАРТИЙЦИ както и да се казва партията им - Те нямат нищо общо с комунизъма. Само бавно развиващ се може да повярва на това което си написал.

    Коментиран от #89

    13:34 17.09.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    Ще връщаме циганите. Ама на да ли. Те смучат социални помощи в Германия и Франция.

    13:34 17.09.2025

  • 45 мьрсуль

    10 0 Отговор
    само не разбрах що да се местя от имението да мизерувам у панелка с пльхове и хле6арки и да бльскам за стотинки като роб у 6улгаристан

    моля пояснете, г-н министър

    13:34 17.09.2025

  • 46 Анонимен

    4 0 Отговор
    Да взема да се регистрирам в чужбина...

    13:34 17.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 На Сирийците в Дания, Швеция и т.н

    8 0 Отговор
    27 000 евро от юли им се плащат .....и пак "няма да си тръгнем"....
    Датското правителство предлага на сирийците и другите бежанци по 27 000 евро, ако се върнат доброволно в родината си ...... а министър Борислав Гуцанов щял от нашият бюджет да ги плаща а? ....

    13:37 17.09.2025

  • 49 Тошо

    8 0 Отговор
    За заплата от 1077лв, няма да дойдат.

    13:37 17.09.2025

  • 50 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    При путинофили не се връщам!

    13:38 17.09.2025

  • 51 Не лъжете сънародниците

    5 0 Отговор
    И кой ще се върне тука да го крадете? Ядете жива плът.

    13:38 17.09.2025

  • 52 Тома

    3 0 Отговор
    Гуци е също като тиквата.П.рост съм брат ми и ми е лесно

    13:39 17.09.2025

  • 53 Тея вика "богатите, успели и успешните"

    4 0 Отговор
    Дето щели от Запад да се върнат, ама толкова са успешни, че пари и за наем нямат а?

    13:40 17.09.2025

  • 54 Как

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Пък един от вас не замина за руския рай

    13:40 17.09.2025

  • 55 Пак ще краднат

    5 0 Отговор
    едни държавни пари.

    13:40 17.09.2025

  • 56 Е що

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Като си дойдох съм спал на улицата":

    не си взе хотел, макар и евтин, а да не говори че има и по-евтини алтернативи? Не спечели ли достатъчно? Нали затова отиде там?. Що не си остана там като всичко ти беше ОК? Такива за централна гара си имаме предостатъчно и тук.

    Коментиран от #66

    13:41 17.09.2025

  • 57 От чужбина

    7 0 Отговор
    Пак ли ще се опитвате да ловите маймуните с трици? Дайте нещо по-аперитно!

    13:42 17.09.2025

  • 58 Ясна работата

    7 0 Отговор
    малко над 26 милиона лева пак ще откраднат. От нашите пари

    13:42 17.09.2025

  • 59 Раздавам на бедните по 50 лв. на месец,

    6 0 Отговор
    обувки, дрехи, храна, когато с каквото мога съм помогнал и помагам, от никой нищо не искам, защото е Християнско да помогнеш, хората на улицата, бездомници имат повече Достойнство от политическите прасета които Ви управляват.

    13:43 17.09.2025

  • 60 За един приятел питам

    11 0 Отговор
    А като се върне, вода дали ще има? А ако има вода, топла ще има ли и ако да по колко часа на ден? За пътища не питам. Там ми е ясно, че още с Бойко и Делян не сте се разбрали как ще се дели парсата.

    13:43 17.09.2025

  • 61 Перо

    7 0 Отговор
    Късно е либе за китка! Ще се плащат пари за отпаднали и нереализирани боклуци, работили чефнс работа или криминална дейност! Много цигани ще се възползват!

    13:45 17.09.2025

  • 62 Лъже естествено

    6 0 Отговор
    Никакви реални стъпки към връщане на наши граждани обратно в пределите на България не е това. Едни пари на вятъра и пак ще има кокошкарски схеми. Вероятно е пак идея на някой от ДПС

    13:45 17.09.2025

  • 63 Гошо

    4 0 Отговор
    Тук единственото което може да им предложиш е ново строителство на акт 16, и парко място в калта или на поляната
    Други нямаш, Ганчо

    13:46 17.09.2025

  • 64 И пак е по малко

    4 0 Отговор
    Отколкото на украинците, нали предатели ?

    13:47 17.09.2025

  • 65 Медузи

    2 0 Отговор
    Ще има за всички от сърце! Какво стана с делото Октопод?

    13:48 17.09.2025

  • 66 И там съм спечели

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Е що":

    и тук печеля.
    Гледай си в канчето и поглеждай в моето!

    На всички Протести съм 2020 Протестите за Запазване лв.

    13:48 17.09.2025

  • 67 смях в залата

    1 0 Отговор
    Първо да върне на Корнелия синчето от САЩ както и децата и внуците на останалите комунистически номенклатури

    13:49 17.09.2025

  • 68 От чужбина

    4 0 Отговор
    Кога почва и кога завършва тази програма? Ще има ли след това ОТЧЕТ за в който да се каже ясно, че срещу похарчените пари е постигнат някакъв ефект. Примерно колко хора са се завърнали. Отделно отчет за това как и в какви пропорции са похарчени парите. Това за да е ясно, че тези пари НЕ са само някой да взема заплата. Търси се реален ефект.

    13:50 17.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Сиганка от Столипиново

    1 0 Отговор
    Що не наблягате на нас?

    13:51 17.09.2025

  • 71 Гуц

    3 0 Отговор
    Звучи , като сарказъм.

    13:52 17.09.2025

  • 72 Тъкмо

    9 0 Отговор
    понамаляха циганите, айде сега пак ги върнете и им давайте помощи за сметка на българите.

    13:52 17.09.2025

  • 73 Р Г В

    3 0 Отговор
    Хей морски на два петъка служба във флота , я си припомни че г-н Б.Б. преди години при свои посещения в Англия и САЩ проведе срещи с млади българи в наши дипломатически мисии ,и обеща да ги върне в родината и "" успя на практика "" Май нещо си се объркал,няма кого да връщаш. Я смени темата.

    13:53 17.09.2025

  • 74 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Плъховете са на самозакриване

    13:53 17.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 По ми

    1 0 Отговор
    по юо прилича на демократче от ония новоизлюпените дето все комунистите им пречат. Що си мислиш, че само комунистите крадат пари. Те че крадат си е ясно, ама ти да видиш демократ как краде, дето комунист не си го е и помислял по рано. Ама те парите са затова измислени - за крадене - кой колкото може.

    13:55 17.09.2025

  • 77 Няма ли да има

    2 0 Отговор
    По едно зам. министерско постче поне?

    13:56 17.09.2025

  • 78 Оставка Гуцанов

    5 0 Отговор
    Не си компетентен

    13:59 17.09.2025

  • 79 Кокоо

    6 0 Отговор
    Г-н Гуцанов Премерихте ли си температурата Днес -- ако не сте бързо я премерете.. Наблягайте да си оправите законите в Страната -- Защото самите ви. закони днес са. НЕЗАКОННИ -- Защото ако имаше закони както в другите държави ---- Сега всички който докарахте държавата на туй дередже --- Щяхте да сте
    Ту- Ти там къде ви е мястото...

    13:59 17.09.2025

  • 80 Индиеца

    2 0 Отговор
    А българите в България дето са го дуАли цял живот да продължават да го дуАт!

    14:00 17.09.2025

  • 81 Приличаш ми

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Българина е тъпо":

    На100% българин

    14:00 17.09.2025

  • 82 Идваме

    1 0 Отговор
    Само няколко условия имаме. Имаме, защото това е също мнението на много хора тук, доказали се като професионалисти. Нали такива трябват? Забрана на ДС служители/агенти и техните роднини да заемат управленски постове в публичния сектор. С комунисти не работим. Реални реформи в публичния сектор. Премахване на ненужната бюрокрация, автоматизиране на системите и съкращение на поне на половината персонал! Фокусът на държавните институции трябва да е върху превенция и контрол. Въвеждане на бонусна система за държавните служители. Тези които си вършат добре работата ще имат многократно по-високи доходи, а тези налагащи неуспешни политики уволнени. Пряк контрол на държавните процеси, чрез системи за електронно управление, за които се похарчиха пари а ги няма! Ние пари си имаме и абсолютно безсмислено да привличате хора с умения чрез парични подкупи! Така ще съберете само тарикати, които пак ще изчезнат след като вземат парите. Самият факт, че се опитвате да подкупите определена група хора говори много за Вашият манталитет Господа и Дами

    14:00 17.09.2025

  • 83 Гост

    4 0 Отговор
    Кой ще се върне у тая пеефска кочина бе, дядка

    14:00 17.09.2025

  • 84 Иван и Андрей

    4 0 Отговор
    Не усвоиха ли бая пари по тази инициатива? Отчет дали ли са за резултатите ? А?

    14:01 17.09.2025

  • 85 Якоумрял

    0 0 Отговор
    Казва се токсичен, а не "отровен".

    14:01 17.09.2025

  • 86 смях

    4 0 Отговор
    По-добре пак сложете телена ограда и застави за да не избягат и останалите. Ако министрите в България си вършеха работата и у нас се живееше добре нямаше да има нужда министър да се занимава с подобни глупости. Основния проблем не са толкова парите, а корупцията, съдебната система и липсата на възможности. Всичко е заграбено и се контролира от няколко банди наречени партии.

    14:01 17.09.2025

  • 87 Анонимен

    1 0 Отговор
    Властимащите разбраха фактът,че след 36 години демокрация успяха да намалят ударно населението на отечеството ни,без лагери с перце и добронамереност опустошиха цели региони.Со кротцне,со благо прозряха випиущата нужда от хора ,кадърни,добросъвестни да носят с достойнство бъднините на България.

    14:02 17.09.2025

  • 88 Знайко

    3 0 Отговор
    Див БСП популизъм, направете заплатите и данъците европейски, накарайте полицията да си върши работата и я прочистете от шуро-баджанащинята. Напревета съдебната система независима от парламент и президент и справедлива.

    И българите ще се върнат, че и чужденците ще искат да дойдат да живеят у нас.

    14:02 17.09.2025

  • 89 Човека имаше предвид

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха хо хайде":

    МОШЕНИЦИТЕ - НАСЛЕДНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ

    Коментиран от #97

    14:02 17.09.2025

  • 90 А Кирчо на времето с Плевню в САЩ

    1 0 Отговор
    Не усвоиха ли бая пари по тази инициатива? Отчет дали ли са за резултатите ? А?

    14:03 17.09.2025

  • 91 Гуцанов, това са БСПарски Шашми,

    0 0 Отговор
    вижте как, дайте да дадем ама се подпишете Земята Достойнството си продайте на Комунистическите Фараони шашмалогии, .ашта .ама смотана Комунистическа.

    Коментиран от #94

    14:04 17.09.2025

  • 92 те се върнаха бе

    1 0 Отговор
    лятото. Смениха дограмата - сложиха зелени и сини джамове и сега началото на септември - пак си заминаха. Едно време с каруците обикаляха - сега обикалят с мерцедеси

    14:05 17.09.2025

  • 93 Много българи

    1 0 Отговор
    Умират от глад в САЩ. Що да не им се помогне на клошарите

    14:05 17.09.2025

  • 94 Шашми са, но не на БСП-ОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Гуцанов, това са БСПарски Шашми,":

    А на ДПС! Гуцанов просто слуша и изпълнява заповедите на Пеевски и Цонев, а Теменужка ги изписва по дълга и дефицита

    14:08 17.09.2025

  • 95 Цвете

    0 0 Отговор
    ТИ ЛУД ЛИ СИ??? ЩЕ СИ ОСТАВИ ПРЕКРАСНИЯ ЖИВОТ, КОЙТО СЕ ИЗРАЗЯВА В: ПЪРВО, ВСЕКИ ИМА ЗДРАВНА КАРТА, ТОВА Е НАЙ- ВАЖНО ,У НАС ИМА ЛИ, НЕ. ВТОРО НЕ СЕ СТРАХУВА, ЧЕ НЯМА ДА СИ ПОЛУЧИ ПОЛАГАЕМАТА СИ ЗАПЛАТА. ПЪТИЩАТА СА ПРЕКРАСНИ, ТУК ПРАВОСЪДИЕТО ДЕЙСТВА АДЕКВАТНО И НЕ СИ ПОПЛЮВА. ГЛОБИ ИМА ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА МОМЕНТА. КОЙТО СИ ПОЗВОЛЯВА ДА ШОФИРА С ТЕЛЕФОНА...ГЛОБАТА Е 100 ЕВРО ,КОЙТО ПРЕВИШИ СКОРОСТТА, ГЛОБАТА Е 150 ЕВРО. И ОЩЕ КУП ГЛОБИ, ЗАТОВА ИМА ДИСЦИПЛИНА. А У НАС, НЯМА ЗДРАВНА КАРТА 30 ГОДИНИ, ЗАЩО ПИТАМ????? МАНИПУЛИРАТ И КРАДАТ. ЗА, КАКВО ВРЪЩАНЕ СТАВА ВЪПРОС ГУЦАНОВ. 🙄🤒😷☹️🫦🤷🤷‍♀️🤦🤦‍♀️🤷🙋🙋‍♀️

    14:16 17.09.2025

  • 96 Стоката за битпазара

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "хаха":

    С трици маимуни се не ловат.И кат се върне в България,цъфна и върза,а?

    14:17 17.09.2025

  • 97 И така

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Човека имаше предвид":

    да е - Те не са комунисти а апаши плюли в лицето на родителите и прародителите си! БКП имаше 3 милиона членове но комунисти са били десетина - останалото е плява живяла на "топло" под крилото на партията.

    14:20 17.09.2025

  • 98 Петър

    0 0 Отговор
    При този министър комунист е пълна пародиЯ някой да се върне от чужбина. Смешник.

    14:21 17.09.2025

  • 99 Роби ли търсите?

    0 0 Отговор
    Вече 10 години от както избягахме със семейството не сме се връщали. Няма и да се върнем. В изгнилия запад ни е по- добре, може би обичаме джендърското... То България е голяма работа не е като за нас.

    14:22 17.09.2025

