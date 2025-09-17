Започва инициатива за връщане на сънародниците ни от чужбина

Министерският съвет прие решение, с което реално се започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Наблягаме на българските общности в определени държави, за да успеем да ги привлечем обратно в нашата страна. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Инициативата ще се казва “Избирам България”. “Искаме по този начин реално да помогнем за разрешаване на демографската криза в страната ни, която респективно оказва своето влияние върху икономиката на държавата. Всички виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори”, коментира Гуцанов.
“В четвъртък Агенцията по заетостта започва приема на заявления от хора, които искат да се включат. Те ще се подават по електронен път. Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне година от последните 18 месеца или българи, завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница. Преди още да сме стартирали се вижда, че интересът е огромен. Има заявления и питания на хора, които искат да участват в инициативата”, допълни министърът.
По думите му програмата е насочена към тези, които търсят развитие и за себе си, и за нашата държава. “За да се включат хората, трябва да започнат работа. Средства няма да получат, само защото се връщат в България”, обясни Гуцанов.
Цялата инициатива струва малко над 26 милиона лева. Информация и по-добър достъп до пазара на труда могат да бъдат получени чрез Агенцията по заетостта. Програмата ще осигури помощ за преместване на покъщнина до 10 000 лева, но тогава, когато хората са се върнали в България, и поне 6 месеца са работили.
“Ако нямат собствено жилище, могат да получават малко над 400 лева помощ за квартира, но когато са започнали работа”, допълни Гуцанов.
“Предлага се обучение на български език за членовете на семействата, които са чужди граждани. Затова сме включили и различни други министерства към тази инициатива - на образованието и на здравеопазването”, обясни той.
Предлагат се стимули за транспорт от и до работното място за година и половина след завръщането. “Всеки ще може да кандидатства и да получава 30% от 6 средни работни заплати от сектора, в който работи. След 12 месеца - 50%”, коментира Гуцанов.
“Идеята и стимулът е хората да се върнат в България, да имат работни места, да дадат своя принос за икономиката на страната ни и едва тогава да се получат тези стимули за преместване на покъщнината и изброените проценти”, каза министърът.
“Това е първата част от инициативата. Това, което предстои, е да се направи подобна програма за преместване на български граждани от по-големите населени места към по-малките с подобни стимули. Защото обезлюдяването е огромен проблем за страната ни през последните близо 30 години. Това е първият кабинет, който предприема реални стъпки към връщане на наши граждани обратно в пределите на България”, допълни още Гуцанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мьрсуль
ноу мьни ? айем сори !
Коментиран от #31
13:03 17.09.2025
2 1488
13:04 17.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #25
13:06 17.09.2025
4 хахаха
Коментиран от #43
13:06 17.09.2025
5 България 9млн
13:07 17.09.2025
6 Що не
13:07 17.09.2025
7 1488
13:07 17.09.2025
8 Чужденец
Коментиран от #11
13:08 17.09.2025
9 ггнэтн
13:10 17.09.2025
10 Бендида
13:10 17.09.2025
11 честен ционист
До коментар #8 от "Чужденец":Наужким, наужким, ама всеки втори по улиците вече говорить по-русски.
13:10 17.09.2025
12 Наблягаме на българските общности
Цигани !
Коментиран от #39
13:10 17.09.2025
13 Сталин
Коментиран от #54
13:13 17.09.2025
14 Червено !
Говедо !
13:13 17.09.2025
15 родител
13:13 17.09.2025
16 Дориана
Коментиран от #32
13:15 17.09.2025
17 Хасковски каунь
13:15 17.09.2025
18 007 /агент/
Ако тук е хубаво - те сами ще се върнат - без тинтири минни и ала бала !
13:18 17.09.2025
19 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
13:19 17.09.2025
20 Да но ...
13:21 17.09.2025
21 1111
2.Предлагането на специални придобивки е дискриминация!
13:23 17.09.2025
22 хе хе
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Неуките ви избиратели ли?
13:24 17.09.2025
23 Иво
Голяма инициатива.
Браво
13:24 17.09.2025
24 миме
13:25 17.09.2025
25 рецепЦионисте
До коментар #3 от "честен ционист":Онези никога няма да си изоставят земята!
13:25 17.09.2025
26 Гост
Коментиран от #33
13:26 17.09.2025
27 Пълна олигофрения е
13:26 17.09.2025
28 Епем ти и смотаната държава, като
Не ви трябват никакви кандидатствания за пред смотани държавни бюрократи, само мога да се ..плюя на смотаните държавни муцуни и нищо повече, епем ви
.амата смотана аматьорска комунистическа, само се оглеждате за роби, да им откраднете, Земята и Достойнството, да им разрушите родовете, след комуниста потоп и изгорена Земя.
13:26 17.09.2025
29 да де
13:27 17.09.2025
30 Ще, ще
13:27 17.09.2025
31 хаха
До коментар #1 от "мьрсуль":"Програмата ще осигури помощ за преместване на покъщнина до 10 000 лева, но тогава, когато хората са се върнали в България, и поне 6 месеца са работили."
що за глупост човек ще си остави покъщнината в чужбина 6 месеца?
Коментиран от #96
13:27 17.09.2025
32 Изиграй и един
До коментар #16 от "Дориана":кючекза да ги мотивираш и емоционално!
13:27 17.09.2025
33 неможачи
До коментар #26 от "Гост":Гледат да си уредят забегналите роднини на държавна служба.
13:27 17.09.2025
34 Селянин
Хората не бягат за пари. Пари и трук има. Хората бягат заради лошото качество на живота тук в сравнение там.
13:28 17.09.2025
35 Ъхъъъъъ....
13:29 17.09.2025
36 Селянин
13:30 17.09.2025
37 трици
13:30 17.09.2025
38 Като си дойдох съм спал на улицата
.ашта .ама смотана Комунистическа, пфу.
Коментиран от #56
13:31 17.09.2025
39 Които
До коментар #12 от "Наблягаме на българските общности":ще учим на български език?
13:31 17.09.2025
40 селяк
13:32 17.09.2025
41 Лелееее.....
13:32 17.09.2025
43 Ха хо хайде
До коментар #4 от "хахаха":престани с комунистите - Те отдавна са се разложили в пръстта! Сегашните им наследници са си чисти ПАРТИЙЦИ както и да се казва партията им - Те нямат нищо общо с комунизъма. Само бавно развиващ се може да повярва на това което си написал.
Коментиран от #89
13:34 17.09.2025
44 Данко Харсъзина
13:34 17.09.2025
45 мьрсуль
моля пояснете, г-н министър
13:34 17.09.2025
46 Анонимен
13:34 17.09.2025
48 На Сирийците в Дания, Швеция и т.н
Датското правителство предлага на сирийците и другите бежанци по 27 000 евро, ако се върнат доброволно в родината си ...... а министър Борислав Гуцанов щял от нашият бюджет да ги плаща а? ....
13:37 17.09.2025
49 Тошо
13:37 17.09.2025
50 Ганя Путинофила
13:38 17.09.2025
51 Не лъжете сънародниците
13:38 17.09.2025
52 Тома
13:39 17.09.2025
53 Тея вика "богатите, успели и успешните"
13:40 17.09.2025
54 Как
До коментар #13 от "Сталин":Пък един от вас не замина за руския рай
13:40 17.09.2025
55 Пак ще краднат
13:40 17.09.2025
56 Е що
До коментар #38 от "Като си дойдох съм спал на улицата":не си взе хотел, макар и евтин, а да не говори че има и по-евтини алтернативи? Не спечели ли достатъчно? Нали затова отиде там?. Що не си остана там като всичко ти беше ОК? Такива за централна гара си имаме предостатъчно и тук.
Коментиран от #66
13:41 17.09.2025
57 От чужбина
13:42 17.09.2025
58 Ясна работата
13:42 17.09.2025
59 Раздавам на бедните по 50 лв. на месец,
13:43 17.09.2025
60 За един приятел питам
13:43 17.09.2025
61 Перо
13:45 17.09.2025
62 Лъже естествено
13:45 17.09.2025
63 Гошо
Други нямаш, Ганчо
13:46 17.09.2025
64 И пак е по малко
13:47 17.09.2025
65 Медузи
13:48 17.09.2025
66 И там съм спечели
До коментар #56 от "Е що":и тук печеля.
Гледай си в канчето и поглеждай в моето!
На всички Протести съм 2020 Протестите за Запазване лв.
13:48 17.09.2025
67 смях в залата
13:49 17.09.2025
68 От чужбина
13:50 17.09.2025
70 Сиганка от Столипиново
13:51 17.09.2025
71 Гуц
13:52 17.09.2025
72 Тъкмо
13:52 17.09.2025
73 Р Г В
13:53 17.09.2025
74 Ха,ха
13:53 17.09.2025
76 По ми
13:55 17.09.2025
77 Няма ли да има
13:56 17.09.2025
78 Оставка Гуцанов
13:59 17.09.2025
79 Кокоо
Ту- Ти там къде ви е мястото...
13:59 17.09.2025
80 Индиеца
14:00 17.09.2025
81 Приличаш ми
До коментар #75 от "Българина е тъпо":На100% българин
14:00 17.09.2025
82 Идваме
14:00 17.09.2025
83 Гост
14:00 17.09.2025
84 Иван и Андрей
14:01 17.09.2025
85 Якоумрял
14:01 17.09.2025
86 смях
14:01 17.09.2025
87 Анонимен
14:02 17.09.2025
88 Знайко
И българите ще се върнат, че и чужденците ще искат да дойдат да живеят у нас.
14:02 17.09.2025
89 Човека имаше предвид
До коментар #43 от "Ха хо хайде":МОШЕНИЦИТЕ - НАСЛЕДНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ
Коментиран от #97
14:02 17.09.2025
90 А Кирчо на времето с Плевню в САЩ
14:03 17.09.2025
91 Гуцанов, това са БСПарски Шашми,
Коментиран от #94
14:04 17.09.2025
92 те се върнаха бе
14:05 17.09.2025
93 Много българи
14:05 17.09.2025
94 Шашми са, но не на БСП-ОЛ
До коментар #91 от "Гуцанов, това са БСПарски Шашми,":А на ДПС! Гуцанов просто слуша и изпълнява заповедите на Пеевски и Цонев, а Теменужка ги изписва по дълга и дефицита
14:08 17.09.2025
95 Цвете
14:16 17.09.2025
96 Стоката за битпазара
До коментар #31 от "хаха":С трици маимуни се не ловат.И кат се върне в България,цъфна и върза,а?
14:17 17.09.2025
97 И така
До коментар #89 от "Човека имаше предвид":да е - Те не са комунисти а апаши плюли в лицето на родителите и прародителите си! БКП имаше 3 милиона членове но комунисти са били десетина - останалото е плява живяла на "топло" под крилото на партията.
14:20 17.09.2025
98 Петър
14:21 17.09.2025
99 Роби ли търсите?
14:22 17.09.2025