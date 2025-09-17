ВМЗ Сопот: Информацията в клипа "БГ схемите с оръжие" е лъжа

Във връзка с публикуван видеоматериал в интернет-платформата YouTube, със заглавие „БГ схемите с ОРЪЖИЕ /човек отвътре/“, ръководството на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, Сопот изрази следната позиция:
„Поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина. Маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници. ВМЗ е структуроопределящо предприятие по отношение икономическото и социално развитие на целия регион и като такова няма да допусне безпочвени обвинения чрез непроверени и тенденциозно изнесени „факти“.
Към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители. ВМЗ има сключени договори за сътрудничество с техническите университети в Пловдив, София и Габрово, като поема разходите за обучение на нашите служители и гарантира реализацията им завършване на определена степен на образование. По отношение подобряване условията на труд са направени инвестиции за милиони левове, като постоянно се изграждат нови и реновират наличните производствени мощности. Само в инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите, които са на стойност десетки милиони левове.
Във ВМЗ Сопот работят 4950 души, зад които стоят ръководството на дружеството в партньорство със синдикалните организации. Няма да допуснем накърняване на техните права и интереси, и уверяваме обществеността, че дружеството се управлява изключително прозрачно, спазвайки законите на Република България, а дейността ни периодично се проверява от компетентните органи.
Ръководството на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот остро възразява поднесената невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели! Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #8
14:35 17.09.2025
2 Мечтател
Коментиран от #21
14:37 17.09.2025
3 Потресаващо!
14:38 17.09.2025
4 Роско
14:40 17.09.2025
6 Време е!
14:40 17.09.2025
7 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
ИСТИНАТА Е ЧЕ ТУК, У НАС СЕ ИНСТАЛИРА ПОРЕДНОТО ДОПОТОПНО И MPЪCHO ПРОИЗВОДСТВО 😆🤣😄
ЗА РАДОСТ НА OBЦETE
😆😖😝
14:41 17.09.2025
8 Така е!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ама я виж депутатите от ГЕРБ, БСП,ИТН и Пеевските. Охранени доволно и нищоневършещи но с огромни заплати и привилегии.
Коментиран от #13
14:41 17.09.2025
9 Гост
14:42 17.09.2025
10 Ивелин Михайлов
14:43 17.09.2025
11 Северноатлантик
Коментиран от #12
14:45 17.09.2025
12 И аз много
До коментар #11 от "Северноатлантик":вярвам на г-жа Нинова, която не е подписла за нито един патрон за Украйна.... Много и вярвам!
Коментиран от #18
14:48 17.09.2025
14 Данко Харсъзина
14:51 17.09.2025
15 дерибей
Само генералисимус Атанаско е в във форма , щото е миниатурен !
14:53 17.09.2025
16 Хахо с каскет
14:53 17.09.2025
17 И тези хора
Коментиран от #20, #22, #23
14:56 17.09.2025
18 Украинец:
До коментар #12 от "И аз много":Много сме благодарни на България за оказаната оръжена помощ в началото на войната!
14:57 17.09.2025
19 А дано гръмне завода
14:58 17.09.2025
20 Всъщност
До коментар #17 от "И тези хора":Това е "средна заплата" ! Като сметнеш че парите отиват в ръководните лица , работниците блъскат за доста по-малко . Можеш да си направиш справка от вицовете за "средна заплата" .
Коментиран от #24
15:00 17.09.2025
21 Стенли
До коментар #2 от "Мечтател":Да ама иначе за Урсула нищо не казваш,чуваш за Урсула че са я осъдили за едни ваксини и едни милиони които "случайно"е взела ама иначе Путин ти пречи
15:01 17.09.2025
23 Стенли
До коментар #17 от "И тези хора":Хората работят за да могат да си платят сметките и да имат пари за живеене между другото доста роми работят в тези заводи поне в Арсенал е така
15:05 17.09.2025
24 Виц
До коментар #20 от "Всъщност":Средната заплата е като Печена патка със зеле.... аз ям зелето а шефа патката...
15:13 17.09.2025
25 Мокой
15:16 17.09.2025
26 Хаха
15:18 17.09.2025
27 Да попитам:
15:36 17.09.2025
28 таксиджия 🚖
15:46 17.09.2025