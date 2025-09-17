Новини
ВМЗ Сопот: Информацията в клипа "БГ схемите с оръжие" е лъжа

17 Септември, 2025 14:34 1 106 28

  • вмз сопот-
  • клип-
  • бг схеми с оръжие

За този клип и президентът Румен Радев сезира компетентните органи

ВМЗ Сопот: Информацията в клипа "БГ схемите с оръжие" е лъжа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с публикуван видеоматериал в интернет-платформата YouTube, със заглавие „БГ схемите с ОРЪЖИЕ /човек отвътре/“, ръководството на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, Сопот изрази следната позиция:

„Поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина. Маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници. ВМЗ е структуроопределящо предприятие по отношение икономическото и социално развитие на целия регион и като такова няма да допусне безпочвени обвинения чрез непроверени и тенденциозно изнесени „факти“.

Към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители. ВМЗ има сключени договори за сътрудничество с техническите университети в Пловдив, София и Габрово, като поема разходите за обучение на нашите служители и гарантира реализацията им завършване на определена степен на образование. По отношение подобряване условията на труд са направени инвестиции за милиони левове, като постоянно се изграждат нови и реновират наличните производствени мощности. Само в инвестиционната програма, която в момента се изпълнява, е заложено изграждането на нови сгради и ремонт на съществуващите, които са на стойност десетки милиони левове.

Във ВМЗ Сопот работят 4950 души, зад които стоят ръководството на дружеството в партньорство със синдикалните организации. Няма да допуснем накърняване на техните права и интереси, и уверяваме обществеността, че дружеството се управлява изключително прозрачно, спазвайки законите на Република България, а дейността ни периодично се проверява от компетентните органи.

Ръководството на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот остро възразява поднесената невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели! Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    Като бях в Сопот местните казаха че миналата година имат 15 убити и 40 осакатени.Рядко някой стига до пенсия.

    Коментиран от #5, #8

    14:35 17.09.2025

  • 2 Мечтател

    13 5 Отговор
    Събуждаш се петък сутрин и слушаш в Сутрешния блок, че някакъв национален герой гръмнал Пеевски, Тиквата получил масивен инфаркт, защото е дебел, Слави без да иска предозирал, БСП изпаднали под 1%, къщите на Костадинов се запалили, Путин пък се хлъзнал и паднал от десетия етаж 😅

    Коментиран от #21

    14:37 17.09.2025

  • 3 Потресаващо!

    24 2 Отговор
    Територийката ни е завладяна от двама Мазни и Дебели ш.опара, които стоят зад всички далавери и доразграждат малкото ни останала нормалност.

    14:38 17.09.2025

  • 4 Роско

    4 1 Отговор
    аз между туабат и тези избирам тубата

    14:40 17.09.2025

  • 6 Време е!

    9 0 Отговор
    Пиночет е нужен, той е знаел какво прави!

    14:40 17.09.2025

  • 7 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    18 2 Отговор
    ЛЪЖА Е РАЗБИРА СЕ 😆😝😖
    ИСТИНАТА Е ЧЕ ТУК, У НАС СЕ ИНСТАЛИРА ПОРЕДНОТО ДОПОТОПНО И MPЪCHO ПРОИЗВОДСТВО 😆🤣😄
    ЗА РАДОСТ НА OBЦETE
    😆😖😝

    14:41 17.09.2025

  • 8 Така е!

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ама я виж депутатите от ГЕРБ, БСП,ИТН и Пеевските. Охранени доволно и нищоневършещи но с огромни заплати и привилегии.

    Коментиран от #13

    14:41 17.09.2025

  • 9 Гост

    20 2 Отговор
    Като знаем състоянието на тая кочина и какво, и как се случва в нея, въобще не се съмнявам, че у тоя завод на почит е далаверата и схемата. Колкото до работникът, всички знаем къде живеем и всички знаем, че като го сплашиш леко, ще каже какво ли не. Тука със заплахи много далеч се стига

    14:42 17.09.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    8 4 Отговор
    вмз сопот е лъжа, а не клипът

    14:43 17.09.2025

  • 11 Северноатлантик

    9 3 Отговор
    Как да не вярва човек на българските оръжейни олигарси ? Аз много им вярвам .

    Коментиран от #12

    14:45 17.09.2025

  • 12 И аз много

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Северноатлантик":

    вярвам на г-жа Нинова, която не е подписла за нито един патрон за Украйна.... Много и вярвам!

    Коментиран от #18

    14:48 17.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    На този работник ще му изпотрошат парапета.

    14:51 17.09.2025

  • 15 дерибей

    3 0 Отговор
    А пък Мирчув и Асеня едни стройни мани мани
    Само генералисимус Атанаско е в във форма , щото е миниатурен !

    14:53 17.09.2025

  • 16 Хахо с каскет

    1 7 Отговор
    Всеки, който някърнява репутацията на българската военна индустрия, трябва да лежи в затвор, дори и президентчиту. Сопот, Карлово, Калофер са ядрото на българската доктрина.

    14:53 17.09.2025

  • 17 И тези хора

    7 1 Отговор
    За някаква мижава запла в завода от 2430 лв. бруто реално са съучастници в избиването на братски народи. ПОЗОР....

    Коментиран от #20, #22, #23

    14:56 17.09.2025

  • 18 Украинец:

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "И аз много":

    Много сме благодарни на България за оказаната оръжена помощ в началото на войната!

    14:57 17.09.2025

  • 19 А дано гръмне завода

    1 5 Отговор
    Заслужават си го тези 4950 души...

    14:58 17.09.2025

  • 20 Всъщност

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "И тези хора":

    Това е "средна заплата" ! Като сметнеш че парите отиват в ръководните лица , работниците блъскат за доста по-малко . Можеш да си направиш справка от вицовете за "средна заплата" .

    Коментиран от #24

    15:00 17.09.2025

  • 21 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мечтател":

    Да ама иначе за Урсула нищо не казваш,чуваш за Урсула че са я осъдили за едни ваксини и едни милиони които "случайно"е взела ама иначе Путин ти пречи

    15:01 17.09.2025

  • 23 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "И тези хора":

    Хората работят за да могат да си платят сметките и да имат пари за живеене между другото доста роми работят в тези заводи поне в Арсенал е така

    15:05 17.09.2025

  • 24 Виц

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Всъщност":

    Средната заплата е като Печена патка със зеле.... аз ям зелето а шефа патката...

    15:13 17.09.2025

  • 25 Мокой

    3 1 Отговор
    Броят на работещите не е ли секретна информация? А, те пуснаха Урсула да разглежда производство, което е държавна тайна. И как няма да са загрижени за евроатлантически път, като сега с тази война, ръководството печели яко. Колко ли е заплатата на генералния директор, ами на членовете на борда на директорите, що не кажат, а?

    15:16 17.09.2025

  • 26 Хаха

    0 2 Отговор
    Айде цанкича у панделата при благомирчо

    15:18 17.09.2025

  • 27 Да попитам:

    2 1 Отговор
    Тия дали си мислят,че всички в България са кретени и ѝм се хващат на декларациите?! Както са се разпищолили за "нови цехове,иновации,работни места,високи заплати,барути" и темподобни,да си опичат акъла и много да внимават да не превърнат красивата ни РОЗОВА ДОЛИНА в красив ФОЕЙРВЕРК! А радев да прави завода за барут,за който се разсипа да лобира в родното си село Славяново,до къщата на майка си!!!

    15:36 17.09.2025

  • 28 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Кой още гледа клиповете на наркомана и практикуващ бдсм - Цанов!?

    15:46 17.09.2025

