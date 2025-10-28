Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева

На официална церемония в Министерския съвет българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, посочи БНТ.
Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години.
Заводът, който освен барут ще произвежда и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи, ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #23, #73
07:11 28.10.2025
2 Булпсихопатъ
С тия пари всички селски пътеки ще станат пътища!! Защо ги влагате в средства за унищожение?
Това ли ви е далновидната икономика?
Коментиран от #5, #39
07:12 28.10.2025
3 Сделката на века
Коментиран от #18
07:13 28.10.2025
4 пиленце
07:13 28.10.2025
5 Булпсихопатъ
До коментар #2 от "Булпсихопатъ":500 излекувани деца са бъдещи ,инженери ,работници и ресурс. Комуникационната и пътна инфраструктура ще подпомогне малките населени места за подобряване на икономиката. Как не ви увират главите?
07:14 28.10.2025
6 ООрана държава
07:15 28.10.2025
7 хаберих
- Ами този, другия, дето го имаш?
- Е, той ще ми купи таблет!
07:17 28.10.2025
8 нпо агент
07:17 28.10.2025
9 Любопитен
Коментиран от #14
07:17 28.10.2025
10 Къде са
07:22 28.10.2025
11 Да ни е..
Коментиран от #12
07:23 28.10.2025
12 Путинистче идиотче
До коментар #11 от "Да ни е..":И Путин е лигитимна цел за нас....
Коментиран от #30, #60
07:25 28.10.2025
13 Кой разбрал-разбрал
Коментиран от #15
07:25 28.10.2025
15 Стига бе
До коментар #13 от "Кой разбрал-разбрал":Че до сега не седяхме ли върху бирена барут
07:27 28.10.2025
17 Сандо
Коментиран от #20, #69, #70
07:28 28.10.2025
19 Супер сделка
Искам и аз така, не цял завод, а само един цех ако може, или за българи офертата не важи?
Коментиран от #27, #55
07:28 28.10.2025
21 Завод
Коментиран от #25, #32, #38
07:29 28.10.2025
23 Орколюб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":с кеф ще ги плащаме ... А за рус оро бите незнам .. вие с рев
Коментиран от #45
07:34 28.10.2025
25 Стига бе
До коментар #21 от "Завод":Завод за избиване на путинисти
07:35 28.10.2025
26 9689
07:36 28.10.2025
27 Я пъ тоа
До коментар #19 от "Супер сделка":И печалба ша има за нас.....не го мисли.
Коментиран от #42
07:37 28.10.2025
30 катран
До коментар #12 от "Путинистче идиотче":твоята цел да ти премахнат остатъка от пилешки ти мозък..
07:39 28.10.2025
31 ВКК 567
И се гордеят с това!
Коментиран от #35
07:40 28.10.2025
32 Хм...
До коментар #21 от "Завод":Смърт сеят руските агресори нахлули в чужда държава!!! Ако се приберат у дома, ще настъпи мир!
07:40 28.10.2025
34 АЗОВ
Коментиран от #41, #68
07:41 28.10.2025
36 Алфред Нобел ,
07:43 28.10.2025
37 Гай Турий
07:43 28.10.2025
38 Oня с коня
До коментар #21 от "Завод":Имаш ли хабер колко Заводи "за смърт" има в Русия?Ами в Китай?Ами по Света?А искате Завди "з Живот",но съвсем по дебилски не ви интересува откъде ще дойдат парите за строежа им...-а и Баш от Заводите за смърт!
07:44 28.10.2025
39 Урсула фон Пфайзер
До коментар #2 от "Булпсихопатъ":За болните деца ще събирате капачки или ще теглите кредити! Радвам се, че българските политици са винаги наведени и готови да изпълняват заповедите ми, а не като италианските и чешките, които не искаха замърсяване на подпочвените им води и въздуха.
07:44 28.10.2025
40 Отнеха печалбата на Сопот
Ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран?
Ставаме ли цел на атаки от чужди държави?
Заводът беше рекламиран от Президент Радев и Борисов, докато не се усетиха каво всъщност рекламират.
С този си ход Президентът окончателно загуби гласът ми, ако има проект за партия.
Оставка на ДПС, БСП, ГЕПБ, СДС, ДП, ПП, ИТН.
ОСТАВКА.
Коментиран от #62
07:46 28.10.2025
41 Хехе
До коментар #34 от "АЗОВ":Градът и околностите са обкръжени и са отрупани с украостанки. Пак ще има размяна 1000 укра за 15 руски солдати.
07:46 28.10.2025
42 хахаха
До коментар #27 от "Я пъ тоа":Даже лично за теб ще има:)))
Коментиран от #46
07:46 28.10.2025
44 Скалпел и трион за кокали
07:47 28.10.2025
45 Феликс Дзерджински
До коментар #23 от "Орколюб":Я тебя найду.
07:51 28.10.2025
46 Стига бе
До коментар #42 от "хахаха":Ша има я....заплатите от нова година пак ша ни ги вдигат....
Коментиран от #53
07:52 28.10.2025
48 Реалност
Коментиран от #49
07:54 28.10.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Реалност":Европа ни завижда за Райнметал.....от оръжия най много са печели.
Коментиран от #54
07:55 28.10.2025
50 Путинистите в тих ужас
Коментиран от #56
07:56 28.10.2025
51 Тома
07:56 28.10.2025
52 Най-страшното е,
Нашите подписват всичко, унищожаващо земя, вода, здраве на населението.
За нас заемите и лихвите по заемите по заемите, отровени земя и вода, за депутатите сладки службици и отпадане на санкции.
Последната Национална Катастрофа за България. Заедно с предвидените от Лайен и Лагард 7 ТРИЛИОНА евро за превъоръжаване на ЕС "План отбрана до 2030-35 г.".
Всеки лев, юро даден от нашите данъци за Превъоръжаване, отнема от залъка на децата ни и лекарствата на Родителите ни.
ОСТАВКА на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП.
Приеха Промени в Закон за Отбрана, в който се дават права на Министър на Отбрана да обявява ЕДНОЛИЧНО "Извънаредно и Военно положение" без решение на НС.
Или ще провокира деействия за пряк конфликт, и БЪЛГАРИТЕ няма да знаят.
Пример Дронове и Забавяне полет Лайен.
Без Решение на НС ни вкараха в "Коалиция на желаещите".
Според проф. Ханке "Управляват ви корумпирани престъпници", казва го по повод на Унищожаване на Валутен Борд, което важи за всяка една БЕДА подарена на Юрогария от елитите й, ковящи Закони обслужващи чужди и лични интереси. Но не и български.
Коментиран от #66
07:57 28.10.2025
54 хахаха
До коментар #49 от "Я пъ тоа":Дженди вземи прочети колко държави за отказали на Райнметал преди да дойдат при нас:)))
Коментиран от #71
08:00 28.10.2025
55 С една дума...!
До коментар #19 от "Супер сделка":Не е виновен тоя дето е изял баницата!
А тоя който му я е дал!
08:02 28.10.2025
56 Хе,хе...!
До коментар #50 от "Путинистите в тих ужас":Докато се построи този завод,Украйна няма да я има...
08:04 28.10.2025
57 Продажното правителство
България стана барутен погреб на НАТО и мишена за военни удари!
08:08 28.10.2025
58 ШЕФА
08:09 28.10.2025
59 50/50
08:11 28.10.2025
61 Плоско тъпите
Пълно заробване.
08:12 28.10.2025
62 Хе!
До коментар #40 от "Отнеха печалбата на Сопот":Може би сте права! Президента се е скрил някъде на изток, Будов сигурно и той ще се скрие, защото по новините обявиха, че на първата копка ще присъства само лицето Росен Желязков! Или Пеевски е разпоредил никой партиен лидер да не ходи да се снима и оспорва легитимността на официалния премиер! Ще видим...днес...!
08:15 28.10.2025
63 Слава ЕС и НАТО
08:16 28.10.2025
64 дядо йоцо гледа
08:16 28.10.2025
66 страшен плач на копейки
До коментар #52 от "Най-страшното е,":Копейките русофили газ пикаят!
08:17 28.10.2025
68 лиз ач евроатлантик
До коментар #34 от "АЗОВ":Нещо си се пообъркал чии са кратуните,10000 укронациста са в котела
Коментиран от #72
08:23 28.10.2025
69 буревесник :)
До коментар #17 от "Сандо":Мизерните руснаци един самолет за хората не могат да направят, направили ракета с ядрен двигател да обикаля света :))))
08:24 28.10.2025
70 Адолф
До коментар #17 от "Сандо":Сандо, че то с Орешник, а и не само с него, може да се изпари и чистата вода и чистата храна и образование и всичко. Нали не мислиш че такъв вид оръжие има само русия? Това означава ли че нищо не трябва да се прави? А в русия няма ли военни заводи и те не са ли цел? Или викаш за пореден път да си заравяме главата в пръстта и да чакаме да отмине бурята.
08:25 28.10.2025
71 Синчето на Соловьов
До коментар #54 от "хахаха":Аз не отказвам на никой.....
08:25 28.10.2025
72 АЗОВ
До коментар #68 от "лиз ач евроатлантик":Режат руски тикви в Покровск...Вервай ми....
08:27 28.10.2025
73 СЛОНА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":СПОКО ЩЕ МИНЕ НА РЕВИЗИЯ В ЗАВОДА НЯКОЙ ДРОН ШАХЕД- И ЩЕ СТАНЕ НОВОГОДИШНА ЗАРЯ И ВЕСЕЛБА!!!
08:33 28.10.2025
74 Хе!
08:33 28.10.2025
75 Eлементарно
08:37 28.10.2025
76 РАЙНМЕТАЛ....надежда за България
08:39 28.10.2025
77 наблюдател
08:40 28.10.2025