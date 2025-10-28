Новини
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева

28 Октомври, 2025

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа

Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

На официална церемония в Министерския съвет българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, посочи БНТ.

Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години.

Заводът, който освен барут ще произвежда и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи, ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.


Новините на Fakti.bg
  • 1 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    1 млрд наши пари

    Коментиран от #22, #23, #73

    07:11 28.10.2025

  • 2 Булпсихопатъ

    46 3 Отговор
    Абе няма ли болни дечица за лекуване за ЕДИН милиард лева???
    С тия пари всички селски пътеки ще станат пътища!! Защо ги влагате в средства за унищожение?
    Това ли ви е далновидната икономика?

    Коментиран от #5, #39

    07:12 28.10.2025

  • 3 Сделката на века

    40 2 Отговор
    Ние плащаме, а печалбата за швабите

    Коментиран от #18

    07:13 28.10.2025

  • 4 пиленце

    2 1 Отговор
    Ухь,вънка е студь на кутишки!

    07:13 28.10.2025

  • 5 Булпсихопатъ

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Булпсихопатъ":

    500 излекувани деца са бъдещи ,инженери ,работници и ресурс. Комуникационната и пътна инфраструктура ще подпомогне малките населени места за подобряване на икономиката. Как не ви увират главите?

    07:14 28.10.2025

  • 6 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Много сме ефтинджос, сега е момента да ги източим тия военнолюбците, както те ни точат на сила да даваме

    07:15 28.10.2025

  • 7 хаберих

    19 0 Отговор
    - Скъпи, за Нова година ще ми купиш ли нов телефон?
    - Ами този, другия, дето го имаш?
    - Е, той ще ми купи таблет!

    07:17 28.10.2025

  • 8 нпо агент

    29 0 Отговор
    няма ли партия на зелени да правят стачки,митинги, поканете Грета Трутърберг..,искайте пари от сорос за туй нещо..Колко ли мръсно това производство?..случайно да знаете? или само 1млрд..броите, накрая нищо няма да остане в БГ, цялата печалба у германистан за араби с бурки и чалми..

    07:17 28.10.2025

  • 9 Любопитен

    30 1 Отговор
    Да оставим настрана замърсяването, заради което Италия и Чехия отказаха на Райнметал да правят заводи при тях, но откъде накъде българския данъкоплатец ще трябва да дава половината пари за този завод? Как например Китай построи три завода за 10 милиарда долара в Унгария без унгарците да дадат и един цент?

    Коментиран от #14

    07:17 28.10.2025

  • 10 Къде са

    18 0 Отговор
    сега зелените талибани, Тома Белев???

    07:22 28.10.2025

  • 11 Да ни е..

    25 1 Отговор
    честита новата легитимна цел за Орешниците!

    Коментиран от #12

    07:23 28.10.2025

  • 12 Путинистче идиотче

    4 16 Отговор

    До коментар #11 от "Да ни е..":

    И Путин е лигитимна цел за нас....

    Коментиран от #30, #60

    07:25 28.10.2025

  • 13 Кой разбрал-разбрал

    18 1 Отговор
    Усещането е като да седиш на буре с барут.

    Коментиран от #15

    07:25 28.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стига бе

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кой разбрал-разбрал":

    Че до сега не седяхме ли върху бирена барут

    07:27 28.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сандо

    15 4 Отговор
    Каква е тази огромна стратегия,която само с няколко Орешника и Буревестника ще се изпари н небето заедно с демократизираното,цивилизовано и дегенерирало евронаселение?А не е ли по-добра стратегия да се направи евтин достъпа до чиста вода,качествена храна,работа,образование и култура на същото това оглупявано и превръщано в стадо еврообщество?

    Коментиран от #20, #69, #70

    07:28 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Супер сделка

    15 1 Отговор
    Българския гражданин плаща за завода, български граждани ще работят там, ще се замърсяват български градове, при евентуална война завода ще е легитимна цел и ще бъде разрушен български град...обаче печалбата от завода е за германистанците???
    Искам и аз така, не цял завод, а само един цех ако може, или за българи офертата не важи?

    Коментиран от #27, #55

    07:28 28.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Завод

    15 1 Отговор
    за смърт !

    Коментиран от #25, #32, #38

    07:29 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Орколюб

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с кеф ще ги плащаме ... А за рус оро бите незнам .. вие с рев

    Коментиран от #45

    07:34 28.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стига бе

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "Завод":

    Завод за избиване на путинисти

    07:35 28.10.2025

  • 26 9689

    2 0 Отговор
    Махай,махай коментари,глупако.

    07:36 28.10.2025

  • 27 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Супер сделка":

    И печалба ша има за нас.....не го мисли.

    Коментиран от #42

    07:37 28.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 катран

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Путинистче идиотче":

    твоята цел да ти премахнат остатъка от пилешки ти мозък..

    07:39 28.10.2025

  • 31 ВКК 567

    15 1 Отговор
    Продажници, какквото им наредят, изпълняват. Че и 1 млрд ще дадем, за да замърсим природата си.
    И се гордеят с това!

    Коментиран от #35

    07:40 28.10.2025

  • 32 Хм...

    2 12 Отговор

    До коментар #21 от "Завод":

    Смърт сеят руските агресори нахлули в чужда държава!!! Ако се приберат у дома, ще настъпи мир!

    07:40 28.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АЗОВ

    2 12 Отговор
    Режат руски кратуни при Покровск....за кой ли път. И нашия завод помага за това.

    Коментиран от #41, #68

    07:41 28.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Алфред Нобел ,

    2 0 Отговор
    Е притежавал 93 завода за динамит , по света! Глупав ли е бил?

    07:43 28.10.2025

  • 37 Гай Турий

    6 1 Отговор
    А ОВОС има ли за да обявят такова намерение. Такова изследване се прави в продължение на половин година. И ако оценката се окаже отрицателна, какво правим?! Местните хора протестират заради опасения от заразяване на околната среда с отпадъците от производство на бараут. А памукът всъщност в Германия ли ще расте, защото това производство в България е забравено откак се пръкна еволюцията през 1990 г.?! Рано за биене на тупана.

    07:43 28.10.2025

  • 38 Oня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Завод":

    Имаш ли хабер колко Заводи "за смърт" има в Русия?Ами в Китай?Ами по Света?А искате Завди "з Живот",но съвсем по дебилски не ви интересува откъде ще дойдат парите за строежа им...-а и Баш от Заводите за смърт!

    07:44 28.10.2025

  • 39 Урсула фон Пфайзер

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Булпсихопатъ":

    За болните деца ще събирате капачки или ще теглите кредити! Радвам се, че българските политици са винаги наведени и готови да изпълняват заповедите ми, а не като италианските и чешките, които не искаха замърсяване на подпочвените им води и въздуха.

    07:44 28.10.2025

  • 40 Отнеха печалбата на Сопот

    9 2 Отговор
    за 5 години напред. Срещу мижави проценти съсобственост. Мръсно производство, тровещо земя и вода. Производство на вещества, близки по сила до тези на ядрени взривове. Редица държави в ЕС отказват това мръсно производство. В Германия има протести срещу него. Заеми и лихви по тях, които ще плащат българите. Остават въпроси:
    Ще се произвеждат ли снаряди с обеднен уран?
    Ставаме ли цел на атаки от чужди държави?
    Заводът беше рекламиран от Президент Радев и Борисов, докато не се усетиха каво всъщност рекламират.
    С този си ход Президентът окончателно загуби гласът ми, ако има проект за партия.
    Оставка на ДПС, БСП, ГЕПБ, СДС, ДП, ПП, ИТН.
    ОСТАВКА.

    Коментиран от #62

    07:46 28.10.2025

  • 41 Хехе

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "АЗОВ":

    Градът и околностите са обкръжени и са отрупани с украостанки. Пак ще има размяна 1000 укра за 15 руски солдати.

    07:46 28.10.2025

  • 42 хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Я пъ тоа":

    Даже лично за теб ще има:)))

    Коментиран от #46

    07:46 28.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Скалпел и трион за кокали

    0 0 Отговор
    Младите хирурзи отдавна им се точат на депутатите.

    07:47 28.10.2025

  • 45 Феликс Дзерджински

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Орколюб":

    Я тебя найду.

    07:51 28.10.2025

  • 46 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "хахаха":

    Ша има я....заплатите от нова година пак ша ни ги вдигат....

    Коментиран от #53

    07:52 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Реалност

    5 2 Отговор
    Цяла Европа ни се смее заради тази сделка. От целия ЕС само ние се съгласихме да строим завод на Райнметал. На всичко отгоре ще дадем половината пари. Разликата между нашите властимащи и останалите е, че другите се интересуват от здравето на гражданите си, а нашите от комисионните.

    Коментиран от #49

    07:54 28.10.2025

  • 49 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Реалност":

    Европа ни завижда за Райнметал.....от оръжия най много са печели.

    Коментиран от #54

    07:55 28.10.2025

  • 50 Путинистите в тих ужас

    1 4 Отговор
    Повече оръжия за Украйна, повече избите руснаци.

    Коментиран от #56

    07:56 28.10.2025

  • 51 Тома

    5 1 Отговор
    Излиза че Сопот ще е най опасния град за живеене.

    07:56 28.10.2025

  • 52 Най-страшното е,

    5 2 Отговор
    че няма ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА. Минус 140 милиарда лева ни струват Неизгодни меж. договори, Концесии, и др. само за 5 г. от 2020 до 2025 г., без Конкурси, референдуми и др.
    Нашите подписват всичко, унищожаващо земя, вода, здраве на населението.
    За нас заемите и лихвите по заемите по заемите, отровени земя и вода, за депутатите сладки службици и отпадане на санкции.
    Последната Национална Катастрофа за България. Заедно с предвидените от Лайен и Лагард 7 ТРИЛИОНА евро за превъоръжаване на ЕС "План отбрана до 2030-35 г.".
    Всеки лев, юро даден от нашите данъци за Превъоръжаване, отнема от залъка на децата ни и лекарствата на Родителите ни.
    ОСТАВКА на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП.
    Приеха Промени в Закон за Отбрана, в който се дават права на Министър на Отбрана да обявява ЕДНОЛИЧНО "Извънаредно и Военно положение" без решение на НС.
    Или ще провокира деействия за пряк конфликт, и БЪЛГАРИТЕ няма да знаят.
    Пример Дронове и Забавяне полет Лайен.
    Без Решение на НС ни вкараха в "Коалиция на желаещите".
    Според проф. Ханке "Управляват ви корумпирани престъпници", казва го по повод на Унищожаване на Валутен Борд, което важи за всяка една БЕДА подарена на Юрогария от елитите й, ковящи Закони обслужващи чужди и лични интереси. Но не и български.

    Коментиран от #66

    07:57 28.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Дженди вземи прочети колко държави за отказали на Райнметал преди да дойдат при нас:)))

    Коментиран от #71

    08:00 28.10.2025

  • 55 С една дума...!

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Супер сделка":

    Не е виновен тоя дето е изял баницата!
    А тоя който му я е дал!

    08:02 28.10.2025

  • 56 Хе,хе...!

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Путинистите в тих ужас":

    Докато се построи този завод,Украйна няма да я има...

    08:04 28.10.2025

  • 57 Продажното правителство

    3 1 Отговор
    Осигуриха нов кладенец за вадене на пари в полза Пеевски!
    България стана барутен погреб на НАТО и мишена за военни удари!

    08:08 28.10.2025

  • 58 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Ако беше стратегическо щяха да го построят в Швабия.Фашистите дойдоха при престъпника Буда и в България защото ще има евтина раб.ръка,нужна е много вода което значи че Сопот и околията ще останат без вода и се трови почвата и въздуха при производството на барут, а ако дразним още малко руснаците и долети някоя ракета Сопот ще изчезне,а нац.предател ББ ще избяга като плъх,всъщност не като,а той си е плъх.

    08:09 28.10.2025

  • 59 50/50

    3 1 Отговор
    По точно 51/49! 51% за Райнметал! Второ - няма вече българи и то висококвалифицирани, както казаха по новините за 1500 работни места да работят там! Хората се научиха да изкарват пари от ЕС, телк, майчинство, детски и в сивия сектор! Трето - опасност си е при тази войнствена обстановка! Украинците показаха, че с един дрон, сглобен и пуснат в Сибир могат да взивят цял Урал! Умната! Тошко Йорданов ще докара работници за 350 лева от Бангладеш!

    08:11 28.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Плоско тъпите

    4 0 Отговор
    Освен че дадахо право да се строи смърт в Сопот, дадоха на военнолюбците и памука, който отглеждат хорицата! Сортът памук е търсен и необходим за производствототна барут!
    Пълно заробване.

    08:12 28.10.2025

  • 62 Хе!

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Отнеха печалбата на Сопот":

    Може би сте права! Президента се е скрил някъде на изток, Будов сигурно и той ще се скрие, защото по новините обявиха, че на първата копка ще присъства само лицето Росен Желязков! Или Пеевски е разпоредил никой партиен лидер да не ходи да се снима и оспорва легитимността на официалния премиер! Ще видим...днес...!

    08:15 28.10.2025

  • 63 Слава ЕС и НАТО

    2 3 Отговор
    Искаме заводи и бази на НАТО у нас!

    08:16 28.10.2025

  • 64 дядо йоцо гледа

    2 1 Отговор
    Розовата долина ще се превърне в хвосто хранилище.Честито българи.Бъдете благодарни на тази в бездушни псевдо политици.Съсипаха ви поминък,природа,вода и въздух,заради какво?Заради преклонната ви главица,тихо примирение и най-вече заради 700-1000 евро заплатка.Вазов,Левски,Ботев и Каравелов за това ли се бореха,да сте бездушни и продажни.Само едно ще ви кажа,мръсното пройзводство никой не го държи в държавата си.С трудът си ще избивате невинни.

    08:16 28.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 страшен плач на копейки

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Най-страшното е,":

    Копейките русофили газ пикаят!

    08:17 28.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 лиз ач евроатлантик

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "АЗОВ":

    Нещо си се пообъркал чии са кратуните,10000 укронациста са в котела

    Коментиран от #72

    08:23 28.10.2025

  • 69 буревесник :)

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    Мизерните руснаци един самолет за хората не могат да направят, направили ракета с ядрен двигател да обикаля света :))))

    08:24 28.10.2025

  • 70 Адолф

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    Сандо, че то с Орешник, а и не само с него, може да се изпари и чистата вода и чистата храна и образование и всичко. Нали не мислиш че такъв вид оръжие има само русия? Това означава ли че нищо не трябва да се прави? А в русия няма ли военни заводи и те не са ли цел? Или викаш за пореден път да си заравяме главата в пръстта и да чакаме да отмине бурята.

    08:25 28.10.2025

  • 71 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "хахаха":

    Аз не отказвам на никой.....

    08:25 28.10.2025

  • 72 АЗОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "лиз ач евроатлантик":

    Режат руски тикви в Покровск...Вервай ми....

    08:27 28.10.2025

  • 73 СЛОНА

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    СПОКО ЩЕ МИНЕ НА РЕВИЗИЯ В ЗАВОДА НЯКОЙ ДРОН ШАХЕД- И ЩЕ СТАНЕ НОВОГОДИШНА ЗАРЯ И ВЕСЕЛБА!!!

    08:33 28.10.2025

  • 74 Хе!

    1 0 Отговор
    Всички, които се радваме на новия завод ще се запишем първа смяна! За ЕС, За НАТО, за НАС! Стругари, кофражисти, опаковчици, фризьори и фрезисти - всички за победата над Путин! Аз съм ОТК и ТРЗ!

    08:33 28.10.2025

  • 75 Eлементарно

    0 1 Отговор
    Явно украинската война ще продължава с ЕС поддръжка , а като свършат украинците ... със сигурност евро-атлантиците имат запасен вариант за друга война!!!

    08:37 28.10.2025

  • 76 РАЙНМЕТАЛ....надежда за България

    1 0 Отговор
    Дава работа на много българи и оръжия за трепане на путинистите. Какво по добро от това.

    08:39 28.10.2025

  • 77 наблюдател

    0 0 Отговор
    Ако Радев не беше ни заробил с Боташ, можехме и сами да си построим завода и пак да продаваме барут на Европа. Но Радев е хитър. Като подкопава икономическата стабилност на България ни прави лесна плячка на чужденците.

    08:40 28.10.2025

Новини по градове:
