Драгомир Стойнев: Правителството върши своята работа и резултатите вече са видими

Днешното правителство не е случайност. То е пряк резултат от политическата безотговорност и липсата на диалогичност на формацията ПП–ДБ. Същите тези колеги, които до последния момент преговаряха с нас, същите тези колеги, които поставяха условия и претенции, накрая демонстративно отказаха да бъдат част от състава на правителството, защото виждате ли не харесвали министър председателя. На въпрос какъв трябва да бъде министър -председателят или поне да посочат вариант, те нямаха отговор и напуснаха преговорите. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от БСП–ОЛ Драгомир Стойнев и допълни:

Те избраха да стоят отстрани, но продължиха да говорят за „върховенство на закона“, за „почтеност“ и за „нова политическа култура“. А всъщност именно тяхната непоследователност и отказ от отговорност доведе до сегашната конструкция на властта.

Нека бъдем честни пред обществото: ако имаше повече диалогичност и готовност за реална работа, а не само за лозунги, правителството днес щеше да има друг облик и друга подкрепа.

Искам обаче да подчертая, че този вот за разлика от другите, внасяни досега може би има известна степен на структурираност и конструктивност. Той е за цялостна политика и изобщо не е само за правосъдие и вътрешен ред. Така са предпочели да го напишат колегите от опозицията. Хубавото е, че за първи път има нещо ново в глава шеста - алтернативата. Нека се спрем на нея.

Първо – върховенство на закона.

Върховенството на закона според опозицията означава премахване на бухалките и чадърите. Означава структурни, процесуални и кадрови гаранции, че законът ще се прилага еднакво спрямо всички. С това няма как да не се съгласим всички ние. Но питаме върховенство на закона ли е, когато чухме Асен Василев да казва „Службите са наши“. На ръководствата няма да се спирам. Значи има върховенство на закона, когато службите са „ваши“. Вече беше казано и за Кирил Петков - Конституционният съд обяви за недействителен указа, с който той стана министър с двойно гражданство. ПП претендирате да сте пазители на закона. Това означава Кирил Петков да изчезне от политическия свят. Него трябва да го е срам, че по този начин е нарушил законите в страната. Все още очакваме и решението за фалшификацията - използване на документ с подправен подпис.

Второ – легитимно упражняване на властта.

Властта е легитимна само ако отразява в максимална степен волята на избирателите. Трябва ли да припомняме за сглобката? ПП–ДБ, влезли в парламента с обещания за скъсване със задкулисието, влязоха в т.нар. „сглобка“с ГЕРБ и ДПС – именно партиите, които сочеха като символи на задкулисие. Тоест, това което вие говорите са само лозунги, защото правите точно обратното.

Трето – решаване на системните проблеми

Според опозицията българските граждани не искат законодателни промени на парче, а искат системни решения. И тук не мога да не попитам кой е авторът на тази точка от алтернативата? Защото, уважаеми колеги, именно един от авторите на вота на недоверие – г-н Радостин Василев, извади публично запис, на друг от авторите на вота на недоверие г-н Асен Василев, според когото трябва да „набутат“ промени в закона, за да могат да уволняват директори „незаконно, но по-бързо“. Тоест, за да си решите вие визията за системните проблеми и начинът, по който ще функционира държавата. И понеже сигурно сте забравили нека цитирам точно този запис: „ Знам, че това ще пречи с ОИСР и разни други неща, но за нас е по-важно да почистим и после да си оправим закона. За да можем по-законно да ги уволним, иначе ще си ги уволним незаконно. Аз лично във финансите съм си го измислил как да го направя и си имам устройствен правилник, както и във всички други във финансите. Но там, където бихме срещнали голяма съпротива, трябва да се почисти, и то ударно.“ Това е вашата философия как ще изглежда алтернативата, когато вие управлявате.

Като алтернатива колегите от опозицията посочват – ефективно и прозрачно разходване на публичния ресурс

Правилно! Питам - когато държавен самолет се използва за романтични вечери в Солун, как точно печелите гражданите и какво точно им обяснявате, че се ползва един такъв ресурс. Оставям на страна, че във всяка една финансова институция, най-вече в банковия сектор, където има специални отдели, държавни банки и правни, се взимаха 14 хил. лв. преди да е вписан управителни съвет. Не знам как с това ще спечелите българските граждани. Оставям и това на вашата съвест.

Помните ли вицепремиера Калина Константинова с какво се занимаваше? С оглед на ефективното разходване на публичния ресурс искам да подчертая, че тя е имала 28 съветници на договори за експертно подпомагане. Г-н Денков, мисля че вие като премиер имахте 20. Никога не е имало толкова раздут щат. Важното е все пак, че опозицията знае как да харчи държавния ресурс в интерес на гражданите.

Пето – меритокрация

Твърдо сме за и ви подкрепяме. Тук няма как да не се съгласим с колегите от ПП-ДБ и ето самите техни районни кметове на „Люлин“ и „Младост“ проявиха именно тези високи нравствени качества, като напуснаха Продължаваме Промяната с обвинения за натиск да се пренасочват обществени поръчки към „правилни“ фирми срещу процент за партийния апарат. Ето това се предлага като алтернативата, която представяте.

Шесто – модернизация

Да, модернизацията е ключ. Но тя изисква прозрачност и дигитализация, а не злоупотреби, нали г-н Божанов. Помним случая с Михаил Стойнов, който нарушава всички правила за сигурността на машинното гласуване. Това го оставяме настрана. Важното е всичко да е модерно.

Седмо – конкуренция.

За конкуренцията пък е чудесно когато един представител от една частна фирма в газовия сектор се сложи за началник в „Булгаргаз“. Вие не вярвате в държавата и искате повече частна конкуренция. В същото време взимате човек от частния сектор и го назначавате там, за да може държавата да бъде още по-силна. Това са вашите виждания.

Това правителство, тези министри успяха да постигнат огромен резултат. Пример е усвояването на средствата по НПВУ. Четири години го пренебрегвахме заради политическо безхаберие, заради това, че си играехме на избори след избори, в това число слагам всички политически сили, които са в тази зала, които не намериха куража да си подадат ръка и дори да седнат на една маса, да водят диалог. Това правителство на Росен Желязков започна да работи и резултатите започват да бъдат видими. Ако досега се решаваха проблеми и се гасяха пожари, с новия бюджет това правителство ще започне да показва дългосрочната политика, която има.

Основен проблем на българските граждани е не алтернативата, която опозицията в парламента им показва, а това да запазят стандарта си на живот, да има стабилност в държавата, да има нормален политически диалог и да вдигнем нивото на българския парламент. Това правителство ще го бъде и от тук нататък го очаква много по-дългосрочна работа във воденето на структурни реформи, които са необходими на българските граждани и на българската държава.