Криминален психолог: Депутатите, които атакуват Академията на МВР, трябва да отидат на психиатър

Криминален психолог: Депутатите, които атакуват Академията на МВР, трябва да отидат на психиатър

17 Септември, 2025 18:46

Правят се опити МВР отново да бъде въвлечено в политически игри. Някои политици спекулират със страховете на хората, представяйки неистини и манипулативни теории

Правят се опити МВР отново да бъде въвлечено в политически игри. Някои политици спекулират със страховете на хората, представяйки неистини и манипулативни теории.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS криминалният психолог и бивш ректор на академията на МВР доц. Неделчо Стойчев, който коментира днешните дебати по вота на недоверие.

"Депутатите, които атакуват Академията на МВР и твърдят, че там се произвеждат само дялани камъни за мафията, трябва да отидат на психиатър. В академията на МВР има много строг ред и строго определен начин на поведение. Аз не разбирам какво означава термина - завладяна държава. Как така ще завладееш собствената си държава? Можеш да завладееш чужда държава. За мен това е поредният нескопосан пиарски ход, който повтарян хиляди пъти придобива общественост. Не може да се говори, че Академията на МВР произвежда бъдещи мафиоти. Аз мога да кажа, че НС произвежда мафиоти. Как е завладяна държава? Не може да обявяваме - елфите казаха и това е истината. Не може да се вярва само на НПО-та и да се пренебрегват институциите

"Министърът е политическата фигура в МВР и той може да прави каквото прецени за добре. За случая в Русе е преценил, че това е най-добрата реакция. За мен министър Даниел Митов се справя доста добре. Шефът на полицията в Русе е истинската жертва, защото той е в болницата. След като той е жертвата, защо трябва да му се прехвърлят и вменяват вини какво е трябвало да направи. Младежите от Русе са хулигани и побойници и не можем да ги защитаваме с въпроси - какво правят разпилени домати по улицата и защо боди камерите на полицаите не са работели. Като нямаш достатъчни факти и реални тези, преминаваш към такъв тип въпроси, които нямат нищо общо с тежкия инцидент", коментира доц. Стойчев случая с побоя на директора на полицията в Русе.


  • 1 Майна

    5 0 Отговор
    Ханко Брат е полицейски бисер от Пловдив

    18:49 17.09.2025

  • 2 Преподавателите !

    6 0 Отговор
    Преподавателите !

    Също !

    Както и Тези !

    Които са ги Турили Там !

    18:49 17.09.2025

  • 3 Ти ! Също !

    5 0 Отговор
    Ти ! Също ! ------ !

    18:52 17.09.2025

  • 4 Сделано в СССР

    4 0 Отговор
    Въй как се е възпалил милиционера, който продава дипломи .
    Я кажи как академията е раздавала дипломи на политици от ГЕРБ ?- доказано е
    Ще се подложи ли на полиграф този съветски милиционер, че няма зависимости от мафиотски структури и чужда вражеска страна ? Ммм?

    18:54 17.09.2025

  • 6 Майна

    4 0 Отговор
    Нагли, необразовани , вървят като всесилни
    Това е нашата полиция

    18:54 17.09.2025

  • 8 БОЕЦ

    1 0 Отговор
    На 01.05.2025 г. съобщихме, че председателят на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност Маноил Манев е смачкал сигнала на БОЕЦ по разкритията ни за чадъра в МВР над контрабандния канал на Пеевски и Петлешков в Пловдив.
    В този сигнал сме приложили и данните и видеата от архива на Петьо Еврото, които установихме и огласихме заедно с БЪРД, за унищожаването на полицейски преписки и съставянето на фалшиви документи от полицейски шефове във Велинград и Пазарджик.
    Успоредно с тези разследвания, през последните дни БОЕЦ публикуваме и разкритията ни за издадените от Академията на МВР фалшиви дипломи на Костадин Ангелов и Севделина Арнаудова от ГЕРБ за завършени магистратури по “Защита на националната сигурност”. Оповестяваме и други тежки схеми и престъпления в АМВР, под ръководството на Иван Видолов.

    18:56 17.09.2025

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Някой да е срещал читав милиционер?!

    18:59 17.09.2025

  • 11 жерет

    0 0 Отговор
    "Аз не разбирам какво означава термина - завладяна държава." казва и тоя пишман милиционер, не разбирал какво значи. Ами освен че си глупак явно че си и сляп и глух, и какво си правил толкова години в академията е загадка. Ограбиха и окрадоха България една шепа бандити от СИК, Мултигруп и ВИС със широкозатворените очи на МВР и на такива торби като теб. ДС се преоблече и ограби народа си с назначени мутри. Не разбираш викаш??? Слава на Господ Иисус Христос и овчарите в българия разбират кои и как ограби България, а ти доцент не разбираш??? По си глупав от овчар значи. Да ти кажа ли и какви милиционери си произвел, глупак???

    18:59 17.09.2025

  • 12 Петрова

    0 0 Отговор
    Милицията ни дотолкова се е сраснала с мафиотските кланове на борисов и пеевски, че едва ли може да оправи положението без да се закрият напълно . Най вероятно тогава престъпността да спадне наполовина

    18:59 17.09.2025

  • 13 Питанка

    0 0 Отговор
    Някой вярва ли на този милиционер ?
    А той дали си вярва ?

    18:59 17.09.2025

