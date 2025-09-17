Криминален психолог: Депутатите, които атакуват Академията на МВР, трябва да отидат на психиатър

Правят се опити МВР отново да бъде въвлечено в политически игри. Някои политици спекулират със страховете на хората, представяйки неистини и манипулативни теории.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS криминалният психолог и бивш ректор на академията на МВР доц. Неделчо Стойчев, който коментира днешните дебати по вота на недоверие.
"Депутатите, които атакуват Академията на МВР и твърдят, че там се произвеждат само дялани камъни за мафията, трябва да отидат на психиатър. В академията на МВР има много строг ред и строго определен начин на поведение. Аз не разбирам какво означава термина - завладяна държава. Как така ще завладееш собствената си държава? Можеш да завладееш чужда държава. За мен това е поредният нескопосан пиарски ход, който повтарян хиляди пъти придобива общественост. Не може да се говори, че Академията на МВР произвежда бъдещи мафиоти. Аз мога да кажа, че НС произвежда мафиоти. Как е завладяна държава? Не може да обявяваме - елфите казаха и това е истината. Не може да се вярва само на НПО-та и да се пренебрегват институциите
"Министърът е политическата фигура в МВР и той може да прави каквото прецени за добре. За случая в Русе е преценил, че това е най-добрата реакция. За мен министър Даниел Митов се справя доста добре. Шефът на полицията в Русе е истинската жертва, защото той е в болницата. След като той е жертвата, защо трябва да му се прехвърлят и вменяват вини какво е трябвало да направи. Младежите от Русе са хулигани и побойници и не можем да ги защитаваме с въпроси - какво правят разпилени домати по улицата и защо боди камерите на полицаите не са работели. Като нямаш достатъчни факти и реални тези, преминаваш към такъв тип въпроси, които нямат нищо общо с тежкия инцидент", коментира доц. Стойчев случая с побоя на директора на полицията в Русе.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Я кажи как академията е раздавала дипломи на политици от ГЕРБ ?- доказано е
Ще се подложи ли на полиграф този съветски милиционер, че няма зависимости от мафиотски структури и чужда вражеска страна ? Ммм?
Това е нашата полиция
В този сигнал сме приложили и данните и видеата от архива на Петьо Еврото, които установихме и огласихме заедно с БЪРД, за унищожаването на полицейски преписки и съставянето на фалшиви документи от полицейски шефове във Велинград и Пазарджик.
Успоредно с тези разследвания, през последните дни БОЕЦ публикуваме и разкритията ни за издадените от Академията на МВР фалшиви дипломи на Костадин Ангелов и Севделина Арнаудова от ГЕРБ за завършени магистратури по “Защита на националната сигурност”. Оповестяваме и други тежки схеми и престъпления в АМВР, под ръководството на Иван Видолов.
А той дали си вярва ?
