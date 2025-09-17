Новини
Танер Али, АПС: Възможно е Ахмед Доган да оглави новата партия

17 Септември, 2025 20:17 360 10

  • танер али-
  • апс-
  • ахмед доган

Депутатът обяви, че представители на партията са били репресирани от службите

Танер Али, АПС: Възможно е Ахмед Доган да оглави новата партия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Убеден съм, че след като учредим партията, ще започнем със сериозните структурирания по места и ще сме една сериозна политическа сила. Поучихме се от грешките, които допуснахме като Движение за права и свободи. Желанието на определен кръг хора, няколко души, заради интересите им, се случи да предадат каузата и идеологията. Възможно е Доган да оглави партията“.

Това каза Танер Али, депутат от АПС в предаването „Лице в лице“.

„Имахме много проблеми по време на предизборната кампания – репресии, заплахи. Репресираха ни службите, които бяха подчинени на „Новото начало“ тогава. В Търговище, Омуртаг и други области местни кметове бяха нападнати от ДАНС, прокуратура, КОНПИ. Отнеха им телефоните, личните парични средства от домовете им и вече 9 месеца не са им възстановени нито парите, нито телефоните“, посочи Али.

„Това продължава, в момента нашият народен представител Севим Али също в момента подлежи на такава проверка от НАП. Това не са случайни неща. Това не е проблем само на АПС, това ще бъде проблем и на България, и на всички политически сили. Виждаме как областни управители от ГЕРБ преминават към „Ново начало“, каза народният представител.

„Държавата се завладява със заплахи. Хората, които са били съветници, кметове, областни управители, са уязвими. Някои просто заради личен интерес. Всичко, което беше представено като мотиви, са и наши теми – завладяната държава и институции, правосъдие, МВР. Пуснал съм лично 3 жалби по време на предизборната кампания за заплахи срещу избирателя, за спиране на помощи за по-бедното население, за купуване на гласове също“, посочи още Танер Али.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    1 1 Отговор
    може ама ще я оглави в пьклото

    20:19 17.09.2025

  • 2 Къде , бе ?

    2 0 Отговор
    В затвора ! Бита карта !

    20:19 17.09.2025

  • 3 Спецназ

    1 0 Отговор
    ТИЯ ли започнаха да говорят за "купуване на гласове"??

    ТИЯ ЛИ??

    20:19 17.09.2025

  • 4 Пич

    0 0 Отговор
    И кога ще я командва ! Докато му сменят памперса ли ?

    20:20 17.09.2025

  • 9 Граждан

    0 0 Отговор
    Тоя е за затвора за корупция и за ръководене на ОПГ.

    20:29 17.09.2025

  • 10 Корабът потъва

    0 0 Отговор
    Турско-циганският кораб на Бойко и Шиши поръва ,но само те двамата не го разбраха. Дори и с гласовеет на техните неграмотни избиратели тази нелепа и алчна политика води до трагични последици - първо, България остава с най-високата смъртност в Европа. Второ , тази година първокласниците са с 55 хил по-малко. От година на година нацията загива ,а тези си въобразяват , че като вкарат още една малцинствена партия нещата ще се оправят. Не , няма просто агонията на българския народ ще продължи докато Бойко е във властта! Дори нещата след неговата диктатура да се оправят , ще плащаме сериозни лихви за тази алчност и безхаберие .

    20:31 17.09.2025

