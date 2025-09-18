Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 септември: Променлива облачност, до слънчево

Сутринта ще е хладно - минималните температури ще са между 8° и 13°, по Черноморието до 15°, предаде БНТ.
При дневните особено разлика не се очаква - ще са от 22° до 27°, в София около 24°. Облачността ще е променлива, но в много райони ще намалява до слънчево време.
В североизточните райони, в това число и по Черноморието, след обяд вятърът отново ще е временно силен. Там ще бъде по-често слънчево утре. Температурите следобед ще са от 23° до 26°, морската вода е около 23°-24°. Вълнението на морето ще се усили до умерено или около 3 бала.
В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.
До началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време. Сутрин в източните райони ще бъде с ниска слоеста облачност, а в котловините с краткотрайни мъгли.
В петък вятърът значително ще отслабне. През следващите дни температурите плавно ще се повишават и към понеделник сутрешните ще са между 13° и 18°, а дневните предимно от 28° до 33°.
