Девети пореден протест в подкрепа на Благомир Коцев, осветиха Съдебната палата с фенери

Днес във Варна се проведе девети пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.
Говорителят на протеста Борис Касиков припомни в началото, че днес съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да реши дали да пусне Коцев от ареста, си направи отвод. В изявлението си той каза, че всеки един от състава по думите му е имал някакви прегрешения в миналото и посочи конкретни дела.
По предварителна информация мярката за неотклонение на Коцев ще се гледа във вторник.
Хората издигнаха плакати - "Благо е в ареста, защото е кмет", и скандираха "Мафия" и "Свобода".
Млада майка не пропуска да се включи във всеки един протест. И този път е там, за да заяви подкрепата си. Тя посочи, че не вярва в българското правосъдие, но ще участва в акциите, докато справедливостта възтържествува.
Протестът премина в шествие до пл. "Независимост". Искащите свободата на Коцев бяха предвождани от младежи, които носеха огромен транспарант с надпис: "Свобода за Варна - Свобода за Благо".
Организаторите предварително призоваха участниците в акцията да носят фенерчета.
Целта на демoнстрацията с масово осветяване на сградата на Съдебната палата да се поиска изсветляване на съдебната система. Актът е в знак на недоволство срещу "завладяната съдебна система", която действа по политически повели и се ръководи от сенките, отбелязаха инициаторите на протеста.
Десетки светлини от джобни фенери и телефони озариха площада. Мотористи също в знак на солидарност форсираха машините си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
Коментиран от #11, #14, #33
22:31 17.09.2025
2 Гост
22:32 17.09.2025
3 Пич
22:34 17.09.2025
4 койдазнай
22:34 17.09.2025
5 Горски
Коментиран от #15
22:35 17.09.2025
6 az СВО Победа80
Докъде я докарахме....
22:40 17.09.2025
7 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #8, #29
22:49 17.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СЪЕДИНЕНИЕТПО прави КОЧИНАТА
Коментиран от #10
22:58 17.09.2025
10 Тихо
До коментар #9 от "СЪЕДИНЕНИЕТПО прави КОЧИНАТА":Гъци!
23:00 17.09.2025
11 Другарко Николова,
До коментар #1 от "Николова , София":Точно вие най-големите cоpосоиди владеете английски език на много ниско ниво. Това ви е наследство от вашите родители, които се подмазваха на СССР с някакъв селски смешен диалект на руски език. Урок номер 1: Великобритания и САЩ се пишат на английски: "the USA" and "the UK". Урок номер 2: В момента САЩ нямат посланик в България, има някаква временна лелка, която се занимава само s визите и не се интересува умишлено от политика. Урок номер 3: И така не разбрах защо не пишеш САЩ и Великобритания на български език.
23:00 17.09.2025
12 ганев
23:02 17.09.2025
13 az СВО Победа80
Коментиран от #17, #18, #19
23:03 17.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кънчев
Коментиран от #23
23:05 17.09.2025
17 Помним помним
До коментар #13 от "az СВО Победа80":Беше преди 10 години при втория кабинет на Борисов и тогава любимия ни сайт факти също ни инфирмира
23:07 17.09.2025
18 Културен Антрополог
До коментар #13 от "az СВО Победа80":На любовницата си Мис МАКСИ Мата Хари -Лиляна Павлова по прякор СВИНЕтка(съкратено от СВИНЯ и ВИНЕТКА) БОЙКО подари 4звезденнхотел в испанската столица Мадрид струващ 39 МИЛИОНА ЕВРО (парите краднати за ремонта на язовир Студена Перник)
Коментиран от #22
23:07 17.09.2025
19 оня с коня
До коментар #13 от "az СВО Победа80":Защо завиждате на лидера Борисов!? Откраднаха джипа на племенника му през 2015 година ,чисто нов е закупен по поръчка за 1 млн.670 хил.евро.Подарък мй е от вуйчо му Борисов за рождения му ден.
Коментиран от #26
23:11 17.09.2025
20 Е да ама Коцев си е
23:11 17.09.2025
21 Аз протестирам срещу всички останали
Коментиран от #28
23:11 17.09.2025
22 Културен Антрополог
До коментар #18 от "Културен Антрополог":БОЙКО подари и ловна пушка" Уинчестър поръчкова за50.000 лева с оптика която Свинетка трепе себеподобни диви прасета и елени от Вертолет на "Авиотряд-28 "в ловен резерват Воден край Разград
Коментиран от #24
23:13 17.09.2025
23 Що си измисляш
До коментар #16 от "Кънчев":Кънчееев ! Събраха се пред къщата на Борисов , но не и пред съдебната палата .И се събраха най вече партийните членове . Беше нормално да се съберат , но не си спомням да са протестирали .
23:17 17.09.2025
24 Даааа
До коментар #22 от "Културен Антрополог":Помня когато писаха вестници и медии придружени със снимки че боко тиквун и свинетка се усамотяват в скъпи резиденции и хотели и казала на мъжа си " медиите пишат че ме хванали че имам любовник", мъжа й попитал " кой е" и отговорила "бойко" и мъжа й махнал с ръка и казал " е той може"
23:24 17.09.2025
25 Никой
Нито ще имат техен Президент - нито Софийски кмет.
ГЕРБ е в много лоша загуба - тип - труп. Жалко за тези - дето са симпатизанти.
23:28 17.09.2025
26 Даааа
До коментар #19 от "оня с коня":Имаше снимки когато се издирваше,последен писък на техниката ,всичко по поръчка ...боко махнал с ръка " не ми е за парите но да посягат на моя собственост" ...на плененник подаръци за милиони ,на любовници за милиони евро...няма учудващо само пачките в шкафчетата му джобни 40 броя по 50 хил.евро = 2 млн.евро..никога не отрече за пачки и кюлчета,само го била снимала някаква мата хари като спи " е кво им има на парите и златото ми а и вижте колко сладко спинкам"...народе,народееее
23:29 17.09.2025
27 А газови пистолети поне
23:30 17.09.2025
28 Нашийник
До коментар #21 от "Аз протестирам срещу всички останали":Аз не ходя в такива магазини. Веднъж ми казаха да отида на такава каса, оставих им количката и си излязох. Пазарувах от друг магазин.
Коментиран от #32
23:30 17.09.2025
29 Ми то може и на теб мястото да е там
До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Ти гледай себе си. Не гледай другите.
23:31 17.09.2025
30 Може тоя
23:32 17.09.2025
31 Промяна
23:33 17.09.2025
32 Това е временен изход
До коментар #28 от "Нашийник":Нашата държава не би трябвало да им позволява да издевателстват над хората. Нали уж щеше да е доброволно. Постепенно поробване. Днес едно утре друго. Докато се усетим и робство пълзяща диктатура.
23:35 17.09.2025
33 Промяна
До коментар #1 от "Николова , София":Нещо не си добре Николова Безобразници Тръгнали да защитават крадците си и да лъжат по сайтовете телевизии ЕЛФИ милионери Превзета ни е държавата но от шарлатаните
23:35 17.09.2025