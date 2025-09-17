Девети пореден протест в подкрепа на Благомир Коцев, осветиха Съдебната палата с фенери

Днес във Варна се проведе девети пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Говорителят на протеста Борис Касиков припомни в началото, че днес съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да реши дали да пусне Коцев от ареста, си направи отвод. В изявлението си той каза, че всеки един от състава по думите му е имал някакви прегрешения в миналото и посочи конкретни дела.

По предварителна информация мярката за неотклонение на Коцев ще се гледа във вторник.

Хората издигнаха плакати - "Благо е в ареста, защото е кмет", и скандираха "Мафия" и "Свобода".

Млада майка не пропуска да се включи във всеки един протест. И този път е там, за да заяви подкрепата си. Тя посочи, че не вярва в българското правосъдие, но ще участва в акциите, докато справедливостта възтържествува.

Протестът премина в шествие до пл. "Независимост". Искащите свободата на Коцев бяха предвождани от младежи, които носеха огромен транспарант с надпис: "Свобода за Варна - Свобода за Благо".

Организаторите предварително призоваха участниците в акцията да носят фенерчета.

Целта на демoнстрацията с масово осветяване на сградата на Съдебната палата да се поиска изсветляване на съдебната система. Актът е в знак на недоволство срещу "завладяната съдебна система", която действа по политически повели и се ръководи от сенките, отбелязаха инициаторите на протеста.

Десетки светлини от джобни фенери и телефони озариха площада. Мотористи също в знак на солидарност форсираха машините си.