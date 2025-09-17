Новини
Девети пореден протест в подкрепа на Благомир Коцев, осветиха Съдебната палата с фенери

Девети пореден протест в подкрепа на Благомир Коцев, осветиха Съдебната палата с фенери

17 Септември, 2025 22:27

По предварителна информация мярката за неотклонение на Коцев ще се гледа във вторник

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес във Варна се проведе девети пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Говорителят на протеста Борис Касиков припомни в началото, че днес съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да реши дали да пусне Коцев от ареста, си направи отвод. В изявлението си той каза, че всеки един от състава по думите му е имал някакви прегрешения в миналото и посочи конкретни дела.

По предварителна информация мярката за неотклонение на Коцев ще се гледа във вторник.

Хората издигнаха плакати - "Благо е в ареста, защото е кмет", и скандираха "Мафия" и "Свобода".

Млада майка не пропуска да се включи във всеки един протест. И този път е там, за да заяви подкрепата си. Тя посочи, че не вярва в българското правосъдие, но ще участва в акциите, докато справедливостта възтържествува.

Протестът премина в шествие до пл. "Независимост". Искащите свободата на Коцев бяха предвождани от младежи, които носеха огромен транспарант с надпис: "Свобода за Варна - Свобода за Благо".

Организаторите предварително призоваха участниците в акцията да носят фенерчета.

Целта на демoнстрацията с масово осветяване на сградата на Съдебната палата да се поиска изсветляване на съдебната система. Актът е в знак на недоволство срещу "завладяната съдебна система", която действа по политически повели и се ръководи от сенките, отбелязаха инициаторите на протеста.

Десетки светлини от джобни фенери и телефони озариха площада. Мотористи също в знак на солидарност форсираха машините си.


България
  • 1 Николова , София

    10 12 Отговор
    Свобода за Благомир Коцев ! ..Иначе сме още по завладяна държава ! Препоръчвам на съпругата на Коцев ,да разговаря с посланиците на UK и USA , Франция ,Дания и други спешно ...не се крийте говорете !

    Коментиран от #11, #14, #33

    22:31 17.09.2025

  • 2 Гост

    12 4 Отговор
    Бойко го е оковал във вериги затворен в Тъмницата със желязна маска на лицето.

    22:32 17.09.2025

  • 3 Пич

    13 10 Отговор
    Ония тъпаци от Харвард така си представят правосъдна реформа ! Те казват кой е виновен или кой е невинен , а ако някой не е съгласен - светкат с фенерчета !!! Еий....Е.М. на имиджа на Харвард !!!

    22:34 17.09.2025

  • 4 койдазнай

    5 9 Отговор
    След като за антидържавната дейност на тоя коцев има такива категорични доказателства, всички учатвали в "протеста" незабавно трябва да се озоват в Белене, а самият коцев да получи доживотна присъда без право на замяна!

    22:34 17.09.2025

  • 5 Горски

    9 7 Отговор
    Наглите клептомани от ППДБ така го нахендриха на Коцев че как не е разбрал че тях не ги интересува нищо друго само да мълчи че иначе заминават на сметището и по арестите ТАКА лъжеха и Иванчева от ДБ 🙂 която отиваше за офиса на Христо Иванов че и бяха обещали при техно правителство да е министър. Една моя отдавнашна мечта е Веселина Томова за една седмица да я направят проверяващ в това блато – наречено прокуратура. Както тя често казва – такована им е майката! Направо пандела а не някакви досъдебни производство? Ех, мечта, мечта!

    Коментиран от #15

    22:35 17.09.2025

  • 6 az СВО Победа80

    8 11 Отговор
    Протести в подкрепа на корупцията?!?!

    Докъде я докарахме....

    22:40 17.09.2025

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 10 Отговор
    Там му е мястото в панделката нека лежи

    Коментиран от #8, #29

    22:49 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЪЕДИНЕНИЕТПО прави КОЧИНАТА

    6 3 Отговор
    България на ТРИ ПРАСЕТА

    Коментиран от #10

    22:58 17.09.2025

  • 10 Тихо

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "СЪЕДИНЕНИЕТПО прави КОЧИНАТА":

    Гъци!

    23:00 17.09.2025

  • 11 Другарко Николова,

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Точно вие най-големите cоpосоиди владеете английски език на много ниско ниво. Това ви е наследство от вашите родители, които се подмазваха на СССР с някакъв селски смешен диалект на руски език. Урок номер 1: Великобритания и САЩ се пишат на английски: "the USA" and "the UK". Урок номер 2: В момента САЩ нямат посланик в България, има някаква временна лелка, която се занимава само s визите и не се интересува умишлено от политика. Урок номер 3: И така не разбрах защо не пишеш САЩ и Великобритания на български език.

    23:00 17.09.2025

  • 12 ганев

    3 5 Отговор
    ХОРААА...ДОКОГА ЩЕ ВИ ЛЪЖАТ......ПОИНТЕРЕСУВАЙТЕ СЕ...ЗА ..БАЩА..МУ

    23:02 17.09.2025

  • 13 az СВО Победа80

    5 2 Отговор
    Но Бойко не трябва да лежи! Той е недосегаем. Преди години бяха откраднали поръчковото БМВ на племенника му подарено от него. Произведени само 6 такива в света! Подари къща на мис Бикини за 2,5 млн.евро в Барселона ,2 бутика и поръчково Порше. Има безброй палати в страната и чужбина писани на подставени лица. И за 15 години присвоил 69 милиарда евро. Но той е недосегаем

    Коментиран от #17, #18, #19

    23:03 17.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кънчев

    6 2 Отговор
    Помните мутри ГЕРБ как се събраха да протестират пред сградата където беше задържан мутрата Борисов когато го арестуваха, защо народа да не протестира за кмета който са избрали и който обърка схемите на мафията на мафията на двете прасета Шиши и Лойко.

    Коментиран от #23

    23:05 17.09.2025

  • 17 Помним помним

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа80":

    Беше преди 10 години при втория кабинет на Борисов и тогава любимия ни сайт факти също ни инфирмира

    23:07 17.09.2025

  • 18 Културен Антрополог

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа80":

    На любовницата си Мис МАКСИ Мата Хари -Лиляна Павлова по прякор СВИНЕтка(съкратено от СВИНЯ и ВИНЕТКА) БОЙКО подари 4звезденнхотел в испанската столица Мадрид струващ 39 МИЛИОНА ЕВРО (парите краднати за ремонта на язовир Студена Перник)

    Коментиран от #22

    23:07 17.09.2025

  • 19 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа80":

    Защо завиждате на лидера Борисов!? Откраднаха джипа на племенника му през 2015 година ,чисто нов е закупен по поръчка за 1 млн.670 хил.евро.Подарък мй е от вуйчо му Борисов за рождения му ден.

    Коментиран от #26

    23:11 17.09.2025

  • 20 Е да ама Коцев си е

    3 5 Отговор
    престъпник. Корумпе. Защо протестират???

    23:11 17.09.2025

  • 21 Аз протестирам срещу всички останали

    5 2 Отговор
    Издевателства от последните месеци които това управление причинява на хората. Защо трябва да е разрешено задължителното самотаксуване в супермаркетите. Те да не са държава в държавата. Ами може би са.

    Коментиран от #28

    23:11 17.09.2025

  • 22 Културен Антрополог

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Културен Антрополог":

    БОЙКО подари и ловна пушка" Уинчестър поръчкова за50.000 лева с оптика която Свинетка трепе себеподобни диви прасета и елени от Вертолет на "Авиотряд-28 "в ловен резерват Воден край Разград

    Коментиран от #24

    23:13 17.09.2025

  • 23 Що си измисляш

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Кънчев":

    Кънчееев ! Събраха се пред къщата на Борисов , но не и пред съдебната палата .И се събраха най вече партийните членове . Беше нормално да се съберат , но не си спомням да са протестирали .

    23:17 17.09.2025

  • 24 Даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Културен Антрополог":

    Помня когато писаха вестници и медии придружени със снимки че боко тиквун и свинетка се усамотяват в скъпи резиденции и хотели и казала на мъжа си " медиите пишат че ме хванали че имам любовник", мъжа й попитал " кой е" и отговорила "бойко" и мъжа й махнал с ръка и казал " е той може"

    23:24 17.09.2025

  • 25 Никой

    2 0 Отговор
    ГЕРБ загубиха тотално властта - изтърваха се един вид - да не се върнат никога - сега - можеха - лекичко да изчакат.

    Нито ще имат техен Президент - нито Софийски кмет.

    ГЕРБ е в много лоша загуба - тип - труп. Жалко за тези - дето са симпатизанти.

    23:28 17.09.2025

  • 26 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Имаше снимки когато се издирваше,последен писък на техниката ,всичко по поръчка ...боко махнал с ръка " не ми е за парите но да посягат на моя собственост" ...на плененник подаръци за милиони ,на любовници за милиони евро...няма учудващо само пачките в шкафчетата му джобни 40 броя по 50 хил.евро = 2 млн.евро..никога не отрече за пачки и кюлчета,само го била снимала някаква мата хари като спи " е кво им има на парите и златото ми а и вижте колко сладко спинкам"...народе,народееее

    23:29 17.09.2025

  • 27 А газови пистолети поне

    2 0 Отговор
    Нямат ли тея хора?

    23:30 17.09.2025

  • 28 Нашийник

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аз протестирам срещу всички останали":

    Аз не ходя в такива магазини. Веднъж ми казаха да отида на такава каса, оставих им количката и си излязох. Пазарувах от друг магазин.

    Коментиран от #32

    23:30 17.09.2025

  • 29 Ми то може и на теб мястото да е там

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Ти гледай себе си. Не гледай другите.

    23:31 17.09.2025

  • 30 Може тоя

    2 0 Отговор
    Благомир Коцев, и него да го отровят в ареста с новичок полицаите

    23:32 17.09.2025

  • 31 Промяна

    1 1 Отговор
    ШЕПА ШАРЛАТАНИ СИ ЗАЩИТАВАТ СОБСТВЕНАТА КОРУПЦИЯ СМЯТАТ СЕ ЗА НЕДОСЕГАЕМИ НАЛИ 5 ГОДИНИ СА СИ ТАКИВА

    23:33 17.09.2025

  • 32 Това е временен изход

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нашийник":

    Нашата държава не би трябвало да им позволява да издевателстват над хората. Нали уж щеше да е доброволно. Постепенно поробване. Днес едно утре друго. Докато се усетим и робство пълзяща диктатура.

    23:35 17.09.2025

  • 33 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Нещо не си добре Николова Безобразници Тръгнали да защитават крадците си и да лъжат по сайтовете телевизии ЕЛФИ милионери Превзета ни е държавата но от шарлатаните

    23:35 17.09.2025

