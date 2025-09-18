Новини
Обвиненият от кмета на Огняново хотелиер за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба

18 Септември, 2025 08:36 617 8

Причината според него е, че не дал пари за събора

В сряда кметът на село Огняново, община Гърмен, публикува пост във Facebook, с който твърди, че станал жертва на побой и заплахи за живота му. Иван Ижбехов разказа, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района. Хотелиерът Валентин Четрафилов обаче поддържа съвсем различна теза за случилото се.

„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?”. Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми”, категоричен е Четрафилов.

Кметът обаче твърди, че са разговаряли по телефона няколко пъти. Той разказа още, че бил нападнат в гръб и не можел да реагира. Ижбехов добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият.

„Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен”, сподели кметът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    "Истината" е "някъде там", забулена в далавери.

    08:41 18.09.2025

  • 2 Иван Грозни

    12 0 Отговор
    Няма съд, няма МВР. Има тикви в изобилие.Днес който има много пари съди и печели делото/фактите не са от значение/.

    08:43 18.09.2025

  • 3 Трол

    2 4 Отговор
    Само закачливо го е щипнал по нослето.

    08:43 18.09.2025

  • 4 мдаа

    4 0 Отговор
    Само като му видиш цамъка на Четрафилов и ти става ясно какъв див селянин е. Но в замъка са потънали милиони, откъде ли ги има Четрафилов? Дали не е само поставено лице на някой, който не иска да си впише замъка в декларацията? Заграбила мутрата минералната вода и за да има за замъка, спрял водата към всички чешми с минерална вода на хората в селото. Така вместо местните да си пълнят от своята минерална вода, купуват от магазина, за да може Четрафилов да си върти бизнеса. За да си позволи той такива своеволия, някой много корпулентен стои зад гърба му. Кой ли ще е той, не мога да се сетя.

    08:52 18.09.2025

  • 5 Иванчо

    4 0 Отговор
    Пеевски ще покрие работата, нали трябва да се пълнят чекмеджетата!
    Прокур атурата няма да намери данни за извършено престъпление и прекратява преписката.
    Тотален разпад на държавата. Явно крадене на държавна собственост (мин.вода) със съдействието на всички държавни органи. Иначе нас обикновените хора ни доят, да си плащаме данъците, за да пълним гушите на неработещата полиция, съд и прокуратура.

    Коментиран от #7

    08:52 18.09.2025

  • 6 Знаещ

    4 0 Отговор
    И в Пловдив така, един транспортен бос близък до двете прасенца, пребива вече няколко човека, но подкупните ченгета и прокуратура го покриват.

    08:55 18.09.2025

  • 7 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иванчо":

    Не е вярно че милицията не работи.Когато народа се вдигне ще видите че ненапразно са им вдигнали заплатите а убитите ще са пак от народа.

    Коментиран от #8

    08:58 18.09.2025

  • 8 Щерев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Е нали точно за това са въоръжени милиционерите и техните колеги пенсионери ,за да дадат отпор на народа.И военните пенсионери и милиционерите пенсионери са въоръжени за да защитават престъпниците на власт.

    09:00 18.09.2025

