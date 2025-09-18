Обвиненият от кмета на Огняново хотелиер за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба

В сряда кметът на село Огняново, община Гърмен, публикува пост във Facebook, с който твърди, че станал жертва на побой и заплахи за живота му. Иван Ижбехов разказа, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района. Хотелиерът Валентин Четрафилов обаче поддържа съвсем различна теза за случилото се.
„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?”. Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми”, категоричен е Четрафилов.
Кметът обаче твърди, че са разговаряли по телефона няколко пъти. Той разказа още, че бил нападнат в гръб и не можел да реагира. Ижбехов добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият.
„Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен”, сподели кметът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
08:41 18.09.2025
2 Иван Грозни
08:43 18.09.2025
3 Трол
08:43 18.09.2025
4 мдаа
08:52 18.09.2025
5 Иванчо
Прокур атурата няма да намери данни за извършено престъпление и прекратява преписката.
Тотален разпад на държавата. Явно крадене на държавна собственост (мин.вода) със съдействието на всички държавни органи. Иначе нас обикновените хора ни доят, да си плащаме данъците, за да пълним гушите на неработещата полиция, съд и прокуратура.
Коментиран от #7
08:52 18.09.2025
6 Знаещ
08:55 18.09.2025
7 Българин
До коментар #5 от "Иванчо":Не е вярно че милицията не работи.Когато народа се вдигне ще видите че ненапразно са им вдигнали заплатите а убитите ще са пак от народа.
Коментиран от #8
08:58 18.09.2025
8 Щерев
До коментар #7 от "Българин":Е нали точно за това са въоръжени милиционерите и техните колеги пенсионери ,за да дадат отпор на народа.И военните пенсионери и милиционерите пенсионери са въоръжени за да защитават престъпниците на власт.
09:00 18.09.2025