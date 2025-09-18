Новини
Полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание, е починал

18 Септември, 2025 09:56

Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест

Полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание, е починал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда пред Народното събрание, е починал.

От ЦСМП съобщиха за NOVA, че са получили сигнал в 07.15 ч., като линейката е била на място в 07.20 ч. Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест. Спешният екип го реанимирал на място и е откаран в "Пирогов". По-късно е починал.

По-рано ПП също съобщиха за инцидента.

"Трагичен инцидент, който показва в действителност състоянието на системите на МВР и МЗ. Рано тази сутрин преди началото на деня на служител на МВР му прилошава. Колегите му полицаи не знаят как да го реанимират. Полицията няма дефилибратори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня. Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават", написаха от ПП.

"Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а - от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!! Това е най - бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници", допълниха от ПП.


  • 1 Последния Софиянец

    21 17 Отговор
    Пред очите ми падна мъртъв.И няма линейка.

    Коментиран от #8, #16, #22, #34

    09:58 18.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    27 5 Отговор
    Почва се!

    Коментиран от #19

    09:58 18.09.2025

  • 3 гост

    50 6 Отговор
    Съболезнования на семейството, но като служиш на престъпници и това се случва.

    09:58 18.09.2025

  • 4 бай Бай

    53 4 Отговор
    А защо са строили толкова много полиция около сградата??

    Коментиран от #5, #14, #37, #59, #60

    09:58 18.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    53 3 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    Пазят Шиши.

    09:59 18.09.2025

  • 6 Анонимен

    39 4 Отговор
    Тия се оказаха по-големи мутри и от мутрите!

    09:59 18.09.2025

  • 7 Джамбaза

    38 6 Отговор
    Наднормено тегло, висок холестерол, липса на движение...
    Причини да искаш.

    Коментиран от #10, #12, #31

    10:00 18.09.2025

  • 8 Къде е Козлодуеца?!

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да каже злобното клишето си :
    ,,Дано се оправи човека!"...

    10:00 18.09.2025

  • 9 Сисия

    27 4 Отговор
    народната любов и новите заплати са виновни !

    10:02 18.09.2025

  • 10 ЯЗЪК!

    24 4 Отговор

    До коментар #7 от "Джамбaза":

    Малко се порадвал човека на 50%-то увеличение на заплатата...

    10:03 18.09.2025

  • 11 много жалко

    17 6 Отговор
    Язък, отиде му голямата заплата. Сега ще има призиви да събираме помощи за клетото семейство.

    10:03 18.09.2025

  • 12 Здрасти

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Джамбaза":

    + нощни смени, цигари, алкохол...

    10:03 18.09.2025

  • 13 ИВАН

    24 7 Отговор
    И полицаите са уж хора, ама явно са го забравили това, щом служат на диавола.

    10:03 18.09.2025

  • 14 Айде де... що, сети се

    50 3 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    Видя ли реакцията на Пеевски? Гнусно, просташко, себелюбиво, отвратително! Реч недостойна и за най- ниското същество! Той наистина вярва, че държавата му принадлежи.Това е мерзко.

    10:04 18.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    12 4 Отговор
    От 120 килограмовите ли е?

    10:08 18.09.2025

  • 18 Карлос Друсар

    15 6 Отговор
    Каква ирония. Пазиш бандитите и взeмеш, че пукнeш от собствената си глупост. Дано по-бъpзо да изгниeш.

    10:10 18.09.2025

  • 19 Сандокан

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Чудесно,един шкембелия по малко.

    Коментиран от #24

    10:10 18.09.2025

  • 20 Чалга Държава, Чалга Правителство,

    20 2 Отговор
    Чалга МВР, Чалга Парламент, чалга Граждани.😁❤️🇧🇬🤣

    Моите съболезнования семейството.

    Жалко за човека.

    10:11 18.09.2025

  • 21 А бе

    5 13 Отговор
    Тези от ПП започнаха да струват прекалено скъпо на всички !

    10:12 18.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Перо

    3 11 Отговор
    От джендърските сборища вече имаме жертви!

    10:13 18.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ВОДНИ ПИСТОЛЕТИ ПЪЛНИ С БЕНЗИН
    .....
    ЛЕКАРСТВО ЗА ДЕПУТАТИ ...
    .....
    БОГ ДА МУ ДАВА УПОКОЙ НА ЗАВАЛИЯТА - ПРОДАЛ СЕ И ТОЙ ЗА ПАНИЧКА ФАСУЛ ЧОРБА

    10:15 18.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 фуере

    16 0 Отговор
    Полицай на 50 г. умира на протест.

    Хем пенсия, хем заплата, хем охрана на същите, които съсипаха системата.

    Няма дефибрилатор, няма медицински екип, няма протокол.

    И пак ще кажат, че „служат на държавата“.

    А държавата — тя вече е в тубите, бидоните и некролозите. Съболезнования на близките му. Никои не се радва на трагедии. Но свините не заслужават да бъдат пазени до смърт.

    10:15 18.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гдг

    0 0 Отговор
    До сега са писали само 27 остри хора

    10:17 18.09.2025

  • 30 усмихнати протестиращи ,

    0 4 Отговор
    повода е кметовете хванати за корупции . пречеене на паркинга . ораторстване . език на омразата . жандармерия следи за избягване на насилие и ескалация и радикализация . За съжаление инцидент . Сигурно от студа . днес е 11 градуса . няма причина обявена . много рядко се случва . в юса чарли беше атакуван от анонимен и непознат . не се вижда и партийно членство към лява формация . в юта всички са мормони . исторически се делят . ккк . юг и север . демокрация . камала затова загуби . 600-800 милиона долара се наливат за кампания . сега предишния за корупция го обвиняват . тук са с новия . преврат няма . стачка .

    10:17 18.09.2025

  • 31 Психо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Джамбaза":

    Ти колко ще живееш

    10:18 18.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пъпка Дебарка

    3 5 Отговор
    Жалко за починалия човек!
    И нека напомня, че това се случва в 99.9% реформираната от г-н ПП-Дамаджанко родна полиция.
    Просто факт, нищо куролационно.
    Изказвам съболезнования на партия ПП, която толкова откровено се е самобичувала по този трагичен повод!
    Литмусът се получи страхотно!

    10:20 18.09.2025

  • 34 таксиджия 🚖

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Реших че е поредната фалшива новина, която разпространяваш. Полицаите пазят мутрите, така че не съчувствам.

    Коментиран от #40

    10:21 18.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Аллоуу, Вие другарчета 🤔 добре ли сте

    0 0 Отговор
    ве, кой почива на 50 години, кой ве алоуу?

    Колегите там нещо, Първа Помощ , resuscitation, нещо алоуу?

    Коментиран от #42

    10:24 18.09.2025

  • 37 Бацо Гацов

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    От обич и загриженост към Пеевски и Борисов. Дано всеки полицай охраняващ тези двамата осъзнаят, че пазейки грабителите на народа ще си докарат сърдечен удар.

    10:29 18.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 За еничари

    1 2 Отговор
    И заптиета не ми е жал!

    10:31 18.09.2025

  • 40 456

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "таксиджия 🚖":

    На полицаите това им е работата- да опазват вътрешният ред.

    10:33 18.09.2025

  • 41 Тома

    3 1 Отговор
    Иначе спрейове с газ и палки имат

    10:35 18.09.2025

  • 42 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Аллоуу, Вие другарчета 🤔 добре ли сте":

    при сърдечни проблеми сутрин не трябва да се става преди 6 часа, по лятното време 7 часа, в МВР нямат ли лекари, не знаят ли медицинските проблеми на хората

    10:35 18.09.2025

  • 43 Всеки полицай

    4 1 Отговор
    Трябва да може да дава първа помощ това трябва да бъде включено в убочението им.

    10:36 18.09.2025

  • 44 Браво

    1 5 Отговор
    Да ходи при Саяна.

    10:37 18.09.2025

  • 45 Хмм

    4 2 Отговор
    на 50 години не трябва ли да е пенсиониран?

    10:38 18.09.2025

  • 46 Първанов

    3 0 Отговор
    Учат ги как се работи с палка, но за оказване на помощ нищо!

    10:39 18.09.2025

  • 47 Пинко

    3 0 Отговор
    Аз съм притеснен за хотела. Кой сега ще го охранява а и дали ще има вода за водопада. Ами ако започнат да падат и дронове кво ша праим а...

    10:42 18.09.2025

  • 48 Тези нещастници от ПП

    2 2 Отговор
    са хем нагли, хем гнусни! няма такава измет.

    10:43 18.09.2025

  • 49 МВР служител

    4 1 Отговор
    Горкият полицай. Сигурно е пил цяла нощ и е станал "рано за работа". Може да е бил пияница от делта гард в полицейска униформа. На полицаите трябва да им се прави ежедневно преглед от служител на МВР болница в районното. Служители на МВР болница да денонощно в районните ако вярваме на работа на гестапото МВР.

    10:47 18.09.2025

  • 50 1488

    5 0 Отговор
    една мутра по малко нема що

    10:47 18.09.2025

  • 51 така де

    2 0 Отговор
    а в някои държави полицаите са без здравословни проблеми ,без дебели кореми и тичат не за здраве а за ИЗПИТ всяка година и който не покрие изискванията и за коремни и стрелби си дава знач1ката на по младите.Задължително е да карат кола мотор или колело.Даже има и конна полиция...СЕГА ЛИ РАЗБРАХТЕ ЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА ПОЛИЦИЯТА ВИ И СЕ НАБИРА ОЩЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ

    10:49 18.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тотално нехайство от Ръководството

    1 0 Отговор
    на МВР, кой е планирал събитието?
    Защо няма Линейка на място?

    В наше време има лекарства специалисти за всичко вее?

    10:49 18.09.2025

  • 54 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    умират докато бранят с гърдите си мафията!

    10:50 18.09.2025

  • 55 Отнесъл го е

    0 0 Отговор
    Гяволът!

    10:51 18.09.2025

  • 56 Лекар

    0 1 Отговор
    полицията беше ваксана насила!

    Коментиран от #58

    10:51 18.09.2025

  • 57 Мдааааа

    0 0 Отговор
    Дайте да им увеличим заплатите със 100% и ще се решат проблемите.

    10:51 18.09.2025

  • 58 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лекар":

    Никой, никого не е притискал там. Има едни около 20% които се набодоха съвсем доброволно, вярвайки, че са по-прогресивната част.

    10:53 18.09.2025

  • 59 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    ИСТИНСКИ ПОЛИЦАЙ! ЗАГИНАЛ ДОКАТО ЗАЩИТАВАЛ МАФИЯТА С ГЪРДИТЕ СИ!

    10:53 18.09.2025

  • 60 книж

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    пазят пеевски

    10:53 18.09.2025

  • 61 бойко българоубиец

    0 0 Отговор
    слугите ми са готови да умрат за мене! муахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:54 18.09.2025

  • 62 Исторически парк

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ИМА НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНАТА ЖАНДАРМЕРИЯ В ЕВРОПА!

    10:54 18.09.2025

