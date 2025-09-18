Полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание, е починал

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда пред Народното събрание, е починал.
От ЦСМП съобщиха за NOVA, че са получили сигнал в 07.15 ч., като линейката е била на място в 07.20 ч. Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест. Спешният екип го реанимирал на място и е откаран в "Пирогов". По-късно е починал.
По-рано ПП също съобщиха за инцидента.
"Трагичен инцидент, който показва в действителност състоянието на системите на МВР и МЗ. Рано тази сутрин преди началото на деня на служител на МВР му прилошава. Колегите му полицаи не знаят как да го реанимират. Полицията няма дефилибратори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня. Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават", написаха от ПП.
"Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а - от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!! Това е най - бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници", допълниха от ПП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #16, #22, #34
09:58 18.09.2025
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #19
09:58 18.09.2025
3 гост
09:58 18.09.2025
4 бай Бай
Коментиран от #5, #14, #37, #59, #60
09:58 18.09.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "бай Бай":Пазят Шиши.
09:59 18.09.2025
6 Анонимен
09:59 18.09.2025
7 Джамбaза
Причини да искаш.
Коментиран от #10, #12, #31
10:00 18.09.2025
8 Къде е Козлодуеца?!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да каже злобното клишето си :
,,Дано се оправи човека!"...
10:00 18.09.2025
9 Сисия
10:02 18.09.2025
10 ЯЗЪК!
До коментар #7 от "Джамбaза":Малко се порадвал човека на 50%-то увеличение на заплатата...
10:03 18.09.2025
11 много жалко
10:03 18.09.2025
12 Здрасти
До коментар #7 от "Джамбaза":+ нощни смени, цигари, алкохол...
10:03 18.09.2025
13 ИВАН
10:03 18.09.2025
14 Айде де... що, сети се
До коментар #4 от "бай Бай":Видя ли реакцията на Пеевски? Гнусно, просташко, себелюбиво, отвратително! Реч недостойна и за най- ниското същество! Той наистина вярва, че държавата му принадлежи.Това е мерзко.
10:04 18.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ООрана държава
10:08 18.09.2025
18 Карлос Друсар
10:10 18.09.2025
19 Сандокан
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Чудесно,един шкембелия по малко.
Коментиран от #24
10:10 18.09.2025
20 Чалга Държава, Чалга Правителство,
Моите съболезнования семейството.
Жалко за човека.
10:11 18.09.2025
21 А бе
10:12 18.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Перо
10:13 18.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЛЕКАРСТВО ЗА ДЕПУТАТИ ...
.....
БОГ ДА МУ ДАВА УПОКОЙ НА ЗАВАЛИЯТА - ПРОДАЛ СЕ И ТОЙ ЗА ПАНИЧКА ФАСУЛ ЧОРБА
10:15 18.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 фуере
Хем пенсия, хем заплата, хем охрана на същите, които съсипаха системата.
Няма дефибрилатор, няма медицински екип, няма протокол.
И пак ще кажат, че „служат на държавата“.
А държавата — тя вече е в тубите, бидоните и некролозите. Съболезнования на близките му. Никои не се радва на трагедии. Но свините не заслужават да бъдат пазени до смърт.
10:15 18.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 гдг
10:17 18.09.2025
30 усмихнати протестиращи ,
10:17 18.09.2025
31 Психо
До коментар #7 от "Джамбaза":Ти колко ще живееш
10:18 18.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пъпка Дебарка
И нека напомня, че това се случва в 99.9% реформираната от г-н ПП-Дамаджанко родна полиция.
Просто факт, нищо куролационно.
Изказвам съболезнования на партия ПП, която толкова откровено се е самобичувала по този трагичен повод!
Литмусът се получи страхотно!
10:20 18.09.2025
34 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Реших че е поредната фалшива новина, която разпространяваш. Полицаите пазят мутрите, така че не съчувствам.
Коментиран от #40
10:21 18.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аллоуу, Вие другарчета 🤔 добре ли сте
Колегите там нещо, Първа Помощ , resuscitation, нещо алоуу?
Коментиран от #42
10:24 18.09.2025
37 Бацо Гацов
До коментар #4 от "бай Бай":От обич и загриженост към Пеевски и Борисов. Дано всеки полицай охраняващ тези двамата осъзнаят, че пазейки грабителите на народа ще си докарат сърдечен удар.
10:29 18.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 За еничари
10:31 18.09.2025
40 456
До коментар #34 от "таксиджия 🚖":На полицаите това им е работата- да опазват вътрешният ред.
10:33 18.09.2025
41 Тома
10:35 18.09.2025
42 Хмм
До коментар #36 от "Аллоуу, Вие другарчета 🤔 добре ли сте":при сърдечни проблеми сутрин не трябва да се става преди 6 часа, по лятното време 7 часа, в МВР нямат ли лекари, не знаят ли медицинските проблеми на хората
10:35 18.09.2025
43 Всеки полицай
10:36 18.09.2025
44 Браво
10:37 18.09.2025
45 Хмм
10:38 18.09.2025
46 Първанов
10:39 18.09.2025
47 Пинко
10:42 18.09.2025
48 Тези нещастници от ПП
10:43 18.09.2025
49 МВР служител
10:47 18.09.2025
50 1488
10:47 18.09.2025
51 така де
10:49 18.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тотално нехайство от Ръководството
Защо няма Линейка на място?
В наше време има лекарства специалисти за всичко вее?
10:49 18.09.2025
54 Ивелин Михайлов
10:50 18.09.2025
55 Отнесъл го е
10:51 18.09.2025
56 Лекар
Коментиран от #58
10:51 18.09.2025
57 Мдааааа
10:51 18.09.2025
58 Глупости
До коментар #56 от "Лекар":Никой, никого не е притискал там. Има едни около 20% които се набодоха съвсем доброволно, вярвайки, че са по-прогресивната част.
10:53 18.09.2025
59 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "бай Бай":ИСТИНСКИ ПОЛИЦАЙ! ЗАГИНАЛ ДОКАТО ЗАЩИТАВАЛ МАФИЯТА С ГЪРДИТЕ СИ!
10:53 18.09.2025
60 книж
До коментар #4 от "бай Бай":пазят пеевски
10:53 18.09.2025
61 бойко българоубиец
10:54 18.09.2025
62 Исторически парк
10:54 18.09.2025