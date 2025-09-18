Ивелин Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми подвикна „мишка“ в коридорите на НС

При разминаване в коридора на парламента лидерът на ДПС-Ново начало подвикнал "мишка" към лидера на "Величие" Ивелин Михайлов - за това се оплака пред журналисти самият Михайлов.
"Влизайки днес в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза "мишка". Не е нормално това. Ако един мъж иска да кажа нещо на друг мъж, му го казва в лицето, за да може и той да му отговори. Примерно аз можеше да го нарека "прасе". Всеки един може да се нарече по различен начин. Хората си казват различни нежни наименования. Някои се наричат "пиленца", други "патенца", ние може да си казваме "мишка" и "прасе", разказа депутатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами мишка си
Коментиран от #19, #21, #75
11:22 18.09.2025
2 Крум
11:24 18.09.2025
3 Трол
Коментиран от #20, #86
11:24 18.09.2025
4 Промяна
Коментиран от #35, #60
11:24 18.09.2025
5 Ама свинчока
Е как така? Въоръжени лица в парламента?
Мале, мале!
Простотията на блеевски е съпоставима с килограмите му!
11:25 18.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това милиционерско подвикване
11:26 18.09.2025
8 Михайлов
11:27 18.09.2025
9 честен ционист
11:27 18.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А бе
11:28 18.09.2025
12 Е как да му го каже
До коментар #6 от "Киро":мишката е сама, а свинята с 5-6 човека охрана.
Коментиран от #39
11:29 18.09.2025
13 Тоз
11:29 18.09.2025
14 Дориана
11:30 18.09.2025
15 денков съм
Коментиран от #44
11:30 18.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Д-р Фройдев
11:30 18.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахаха
До коментар #3 от "Трол":Ама не казва! Защо ли?
11:34 18.09.2025
21 Мдаа
До коментар #1 от "Ами мишка си":За Пеевски говориш, нали?!
Коментиран от #46
11:34 18.09.2025
22 Някой
Избиратели вижте за какви ваши представители сте гласували.
11:35 18.09.2025
23 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
11:36 18.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Народните представители на ПП/ДБ
Коментиран от #50, #84
11:37 18.09.2025
26 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #30
11:38 18.09.2025
27 Николай Бареков бивш евродепутат
Кралят Шиши - Слънце: Държавата с главно Д като Делян - това съм аз!
Шшт, тихо, Народе!
Говори Феномена и бъдещ премиер на Нацията! Около него, вместо санитарите от Курило, са гавази, малко гангстери и тумба депутати с индийски корени за цвят.
Монологът е поток на съзнанието малко след сутрешната визитация в отделението за “Остри състояния”, от което пациентът е избягал!
Еманация на опростачената нация от най-корпулентния и овластения в нея! Шиши е простакът на простаците, завършеният продукт на поколението, отгледано по модела на Бойко Борисов и с песните на Слави през последните 25-30 години.
Транскрипция на монолога:
(Към Асен Василев) Какво искаш, Асене? Ти ограби митниците!
Крадец! Абе, я отивай вкъщи по пеньоар, бе! Всички знаем, че ходиш по пеньоар вкъщи, бе.
(Към Кирил Петков) Айде тичай към Лена на парапета, бе!
На тия хора им свършиха мотивите. Най-лесно е и ние днес да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили.
Ти си взел (към Василев) пачки са ти ги носили. Найо (Тицин), приключиха тия, ще си търсиш нова работа! Приключиха! Ти, тези крадци ще ти плащат от краденото. Ще има държава с главно Д. Приключихте.
(“Д като Делян ли?” Реплика на глас от тълпата)
Наркоман! Тичай при Лена, бе, наркоман!
(Към охранителите си) Колеги,
11:38 18.09.2025
28 крият се
До коментар #24 от "Доган му беше сложил халка на зурлата,":Страх ги е от "народната любов".
11:40 18.09.2025
29 проктолог
11:40 18.09.2025
30 Само
До коментар #26 от "оня с коня":Свинарника е с кофти ген, но и на това ще му се намери цаката!
11:41 18.09.2025
31 странджата
11:43 18.09.2025
32 Влюбения шекспир
11:44 18.09.2025
33 Хаха
Всичките един Х@$ ви е правил, крадливи и майкитеси ще предадете за някоя жълтица ...
Утре другиден ще сте ръка за ръка , не се напъвай
11:44 18.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Корабът потъва
11:49 18.09.2025
38 Някой
11:50 18.09.2025
39 Престъпление
До коментар #12 от "Е как да му го каже":Наистина, Пеевски защо ходи с охрана ,да не би да престъпник?
Коментиран от #41, #65
11:50 18.09.2025
40 В началото на лятото когато
11:51 18.09.2025
41 Феноменът е национално богатство
До коментар #39 от "Престъпление":Той и Папата ходи с охрана.
Коментиран от #63
11:52 18.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Флинстоун на парада в Китай
11:55 18.09.2025
44 Не се е объркал
До коментар #15 от "денков съм":На тебе няма защо да ти подвиква каквото и да е било. Ти си безобиден и безполезен.
11:56 18.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ако този пирамидаджия
До коментар #21 от "Мдаа":на снимката е пеевски, за него.
12:00 18.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 България на ТРИ Прасета
12:01 18.09.2025
49 Езиковед
12:01 18.09.2025
50 Няма такива народни представители
До коментар #25 от "Народните представители на ПП/ДБ":Те са депутати и депутатки това са думичките които ги охарактеризират .
12:02 18.09.2025
51 Карлос Друсар
12:03 18.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Браво
12:04 18.09.2025
54 Майко мила,
12:05 18.09.2025
55 Хаха
Няма да ти приеме предизвикателството, но ако се навие и го тръшнеш в нокаут, ще гласувам за теб, докато си кандидат за НС и то само заради смелостта ти!
Щото от кухи обещания, сглобки и 🐷-та ми писна!
12:05 18.09.2025
56 Ивелин Михайлов
Коментиран от #76
12:07 18.09.2025
57 Анджо
12:07 18.09.2025
58 Българин
Коментиран от #73
12:08 18.09.2025
59 ДО ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ
12:08 18.09.2025
60 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "Промяна":ВЪН ТИ БЕ ГЕРБАДЖИЯ!
12:08 18.09.2025
61 Феномена
12:09 18.09.2025
62 Ако това е вярно
12:10 18.09.2025
63 Ами
До коментар #41 от "Феноменът е национално богатство":Да го изберем за папа шопара!
12:11 18.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ако нямше !
До коментар #39 от "Престъпление":Ако нямше !
От Какво Да се Пази !
Нямяше Да ходи !
С Охрана !
Но !
Все пак !
Някой !
Трябва да Го Вкара !
В Затвора !
Може би !
Охраната Му !
12:12 18.09.2025
66 Пеевски се държи недостойно и непрофесио
Недостойно и непрофесионално
Парламентът е място, където се водят официални, публични и политически дебати, не лични дрязги;
представителите не говорят от свое име, а от името на народа; се очаква държавническо поведение, дори при остри спорове.
Подобна тиха, подмолна обида е неуважение към самата институция, а не просто към другия човек.
12:12 18.09.2025
67 Пеевски показва слабост, не сила!
липса на аргументи;
невъзможност да защити позиция открито;
❗️психологически опит за пасивна агресия или унижение на другия❗️
12:14 18.09.2025
68 Делян Пеевски е инфантилен!!
Последствия? Почти никакви. И това е проблем.
В Българската Парламентарна практика етиката често се погазва безнаказано.
Парламентарната етика изисква УВАЖЕНИЕ, но наказанията (забележка, лишаване от думата, глоба) се прилагат рядко и избирателно.
12:16 18.09.2025
69 Истината
Това поведение понижава доверието в Парламента, и обижда не само конкретния човек, а и всички граждани, които очакват представителност, не махленщина.
12:17 18.09.2025
70 Анджо
Коментиран от #74
12:19 18.09.2025
71 Етичен кодекс и правила
Проектът предвижда санкции като глоба в размер на едномесечна работна заплата, временно лишаване от участие в комисии или делегации.
Част от тези предложения са свързани с промени в Правилника на Народното събрание, за да се завишат санкциите за недопустимо поведение (вербална агресия, нарушаване на реда и др.).
12:19 18.09.2025
72 Ми правилно
Ако знаеш как ние те наричаме, ще разбереш, че Пеевски дори е бил твърде деликатен.
Коментиран от #79, #80
12:20 18.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мнение
До коментар #70 от "Анджо":Твърдението ти е пълно с лични обиди, сексистки внушения и популистки обобщения, без факти и аргументи.
То не предлага анализ, а емоционално облекчение, което не води до истина или справедливост.
Ако искаш реална критика към политик, тя трябва да бъде по действия, гласувания, законопроекти, лобизъм, зависимост или поведение в институциите — а не по външен вид и полови стереотипи.
12:22 18.09.2025
75 Мдаа
До коментар #1 от "Ами мишка си":А на теб ти липсва елементарно възпитание и първите 7 години!!
Коментиран от #77
12:25 18.09.2025
76 Прав си както
До коментар #56 от "Ивелин Михайлов":винаги, той е деб-ела мишка, с къса п... шка
12:26 18.09.2025
77 Ами възпитай се
До коментар #75 от "Мдаа":Не сме възпитатели тук. Хем крадливи мишки като този няма да те ползват.
12:27 18.09.2025
78 Връщай
12:28 18.09.2025
79 Защо това изказване е недопустимо:
До коментар #72 от "Ми правилно":Нарушава етичния кодекс и парламентарния правилник!
Депутатите са длъжни да поддържат уважителен тон, дори когато са в спор.
Такъв език:
нарушава Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (чл. 160 и сл. – за реда, дисциплината и наказанията);
накърнява честта и достойнството на парламента като институция;
попада в дефиницията на вербална агресия и лична обида.
Коментиран от #82, #90, #92
12:28 18.09.2025
80 Альооо, Тандафилке
До коментар #72 от "Ми правилно":Това е форма на институционализирана агресия
„Ако знаеш как ние те наричаме...“
Това звучи като заплаха, подигравка и групово унижение, което:
показва арогантно чувство за безнаказаност;
цели морално смазване на отсрещната страна, не политически спор;
е злоупотреба с позицията и властта на избрано лице.
12:29 18.09.2025
81 Путин гол до кръста на пони
12:30 18.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Делян Пеевски не знае къде се намира!!
Такива думи показват, че част от депутатите като Делян Пеевски не разбират собствената си отговорност и защо са в Парламента!
Делян Пеевски вместо да води дебат от името на народа, той се държи като уличен провокатор!
Такива некултурни и невъзпитани депутати като Делян Пеевски отблъскват гражданите и засилват усещането за „маскарад“ в парламента.
12:32 18.09.2025
84 Ама това
До коментар #25 от "Народните представители на ПП/ДБ":Верно ли е?
Ега ти кефа!
12:33 18.09.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ауууууу
До коментар #3 от "Трол":Господин пеевски, как може едно прасе да бъде господин?Ами освен три тенекии с мас друго няма в него!
12:35 18.09.2025
87 Прасчо Магнитски
12:35 18.09.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Какви депутати бе глупак
До коментар #79 от "Защо това изказване е недопустимо:":Единият пирамидаджия, хванали го от кръга капитал и му направили политически проект, другият мутра. Занимавай те се с нещо полезно, вместо да ви ползват за глупци, докато ви обират.
12:41 18.09.2025
91 Лелеее лелееееее
12:41 18.09.2025
92 Какви депутати бе глупак
До коментар #79 от "Защо това изказване е недопустимо:":Единият пирамидаджия, хванали го от кръга капитал и му направили политически проект, другият мутра. Занимавай те се с нещо полезно, вместо да ви ползват за глупци, докато ви обират.
12:43 18.09.2025