Ивелин Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми подвикна „мишка“ в коридорите на НС

18 Септември, 2025 11:20 2 271 92

Ако един мъж иска да кажа нещо на друг мъж, му го казва в лицето, за да може и той да му отговори. Примерно аз можеше да го нарека "прасе"

Ивелин Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми подвикна „мишка“ в коридорите на НС - 1
Мария Атанасова

При разминаване в коридора на парламента лидерът на ДПС-Ново начало подвикнал "мишка" към лидера на "Величие" Ивелин Михайлов - за това се оплака пред журналисти самият Михайлов.

"Влизайки днес в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза "мишка". Не е нормално това. Ако един мъж иска да кажа нещо на друг мъж, му го казва в лицето, за да може и той да му отговори. Примерно аз можеше да го нарека "прасе". Всеки един може да се нарече по различен начин. Хората си казват различни нежни наименования. Някои се наричат "пиленца", други "патенца", ние може да си казваме "мишка" и "прасе", разказа депутатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами мишка си

    37 72 Отговор
    Кое не е вярно? Измамник и продажник, лъжец и отпадък.

    Коментиран от #19, #21, #75

    11:22 18.09.2025

  • 2 Крум

    78 13 Отговор
    Забии му един в тлъстата гушаи гласа му ше стане по меден

    11:24 18.09.2025

  • 3 Трол

    28 63 Отговор
    Прав е г-н Пеевски. Остана да каже на Коцето, че е копейка, а на Руди - че е предател.

    Коментиран от #20, #86

    11:24 18.09.2025

  • 4 Промяна

    24 53 Отговор
    Айдеи тоя лъжец мошеник се настани в парламента Вън мошеник

    Коментиран от #35, #60

    11:24 18.09.2025

  • 5 Ама свинчока

    68 9 Отговор
    И в НС ли се движи по коридорите с охрана?
    Е как така? Въоръжени лица в парламента?
    Мале, мале!
    Простотията на блеевски е съпоставима с килограмите му!

    11:25 18.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това милиционерско подвикване

    45 7 Отговор
    Си има история. По времето на тоталитаризна и началото на демокрацията така подвикваха зад гърба на хората и се криеха. Ченгеджииски номера.

    11:26 18.09.2025

  • 8 Михайлов

    18 25 Отговор
    А бе не съм мишка ,а цял фараон

    11:27 18.09.2025

  • 9 честен ционист

    22 5 Отговор
    Този от заседанието днес въобще не прилича на Момчето. Даже и модулатор на гласа не са му сложили. Къде е Дидо, какво му направихте? В Дубай ли го отвлякоха?

    11:27 18.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А бе

    17 5 Отговор
    Има една приказка за хърбела и щърбела ,вярна е

    11:28 18.09.2025

  • 12 Е как да му го каже

    36 8 Отговор

    До коментар #6 от "Киро":

    мишката е сама, а свинята с 5-6 човека охрана.

    Коментиран от #39

    11:29 18.09.2025

  • 13 Тоз

    43 0 Отговор
    Парламент е пълен с бох..луци

    11:29 18.09.2025

  • 14 Дориана

    46 6 Отговор
    Пеевски води собствена политика и използва за параван Борисов и цялата му партия , които не могат да се усетят, защото са алчни за власт. Той образно казано ги изяжда от вътре. Борисов е в капан и от Пеевски и от малките партии, партията му ще се срине още по- надолу и никога няма да управлява самостоятелно.Борисов видимо вече е уплашен , отива в историята..

    11:30 18.09.2025

  • 15 денков съм

    26 13 Отговор
    Колегата се е объркал, шиши на мен викаше.

    Коментиран от #44

    11:30 18.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Д-р Фройдев

    40 7 Отговор
    Шишипрас днес е много разгонен, пръска шопарски феромони наляво и надясно🤣

    11:30 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ама не казва! Защо ли?

    11:34 18.09.2025

  • 21 Мдаа

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ами мишка си":

    За Пеевски говориш, нали?!

    Коментиран от #46

    11:34 18.09.2025

  • 22 Някой

    34 8 Отговор
    Пеевски е най невъзпитания депутат, дори Костадин Костадинов не може да му вземе първенството.
    Избиратели вижте за какви ваши представители сте гласували.

    11:35 18.09.2025

  • 23 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    12 11 Отговор
    А нежната патеричка на бойко, Къстадинка Копейкина, се спотайва и чака инструкции, къде да развее рашисткия байряк .

    11:36 18.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Народните представители на ПП/ДБ

    22 4 Отговор
    Облепиха автомобила на борисов да знае че го чака затвора

    Коментиран от #50, #84

    11:37 18.09.2025

  • 26 оня с коня

    6 17 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #30

    11:38 18.09.2025

  • 27 Николай Бареков бивш евродепутат

    25 4 Отговор
    Пеевски в истерия: “Ще има държава с главно Д!“ Като Делян!

    Кралят Шиши - Слънце: Държавата с главно Д като Делян - това съм аз!

    Шшт, тихо, Народе!
    Говори Феномена и бъдещ премиер на Нацията! Около него, вместо санитарите от Курило, са гавази, малко гангстери и тумба депутати с индийски корени за цвят.
    Монологът е поток на съзнанието малко след сутрешната визитация в отделението за “Остри състояния”, от което пациентът е избягал!
    Еманация на опростачената нация от най-корпулентния и овластения в нея! Шиши е простакът на простаците, завършеният продукт на поколението, отгледано по модела на Бойко Борисов и с песните на Слави през последните 25-30 години.

    Транскрипция на монолога:

    (Към Асен Василев) Какво искаш, Асене? Ти ограби митниците!
    Крадец! Абе, я отивай вкъщи по пеньоар, бе! Всички знаем, че ходиш по пеньоар вкъщи, бе.

    (Към Кирил Петков) Айде тичай към Лена на парапета, бе!
    На тия хора им свършиха мотивите. Най-лесно е и ние днес да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили.
    Ти си взел (към Василев) пачки са ти ги носили. Найо (Тицин), приключиха тия, ще си търсиш нова работа! Приключиха! Ти, тези крадци ще ти плащат от краденото. Ще има държава с главно Д. Приключихте.

    (“Д като Делян ли?” Реплика на глас от тълпата)

    Наркоман! Тичай при Лена, бе, наркоман!

    (Към охранителите си) Колеги,

    11:38 18.09.2025

  • 28 крият се

    17 4 Отговор

    До коментар #24 от "Доган му беше сложил халка на зурлата,":

    Страх ги е от "народната любов".

    11:40 18.09.2025

  • 29 проктолог

    17 4 Отговор
    казват ,че когато ги мандрисат на мъжете им изтъняват гласчетата та след Дубай ....може да е обърнал палачинката от другия бряг

    11:40 18.09.2025

  • 30 Само

    15 3 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Свинарника е с кофти ген, но и на това ще му се намери цаката!

    11:41 18.09.2025

  • 31 странджата

    14 3 Отговор
    А ти защо не му наби едно кроше в гадната му уста?!?!

    11:43 18.09.2025

  • 32 Влюбения шекспир

    11 1 Отговор
    А така нежен глас любовен романс. Мишка ?

    11:44 18.09.2025

  • 33 Хаха

    6 11 Отговор
    Плъх по ти отива,
    Всичките един Х@$ ви е правил, крадливи и майкитеси ще предадете за някоя жълтица ...
    Утре другиден ще сте ръка за ръка , не се напъвай

    11:44 18.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Корабът потъва

    6 4 Отговор
    Когато си купил протекция в Америка трудно можеш да се осъзнаеш , че корабът ти потъва. В България никой нищо не може да ти направи ,защото ще го вкараш в ареста и ще му направиш запор, в Америка не има пука за българската нация. Както е казал нардоа -куче влаче ,диря няма ...Но рискуваш да останеш в новата българска история като голям некадърник.

    11:49 18.09.2025

  • 38 Някой

    6 2 Отговор
    Това може да ви звучи смешно, но всъщност е престъпление. Дори по приетата конвенция за защита на човека се изреждат типове насилие, сред които е и обида. Не се води нещо за съд, ако се отговори по същият начин. Един вид ако отвърнеш, не може да се съди.

    11:50 18.09.2025

  • 39 Престъпление

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Е как да му го каже":

    Наистина, Пеевски защо ходи с охрана ,да не би да престъпник?

    Коментиран от #41, #65

    11:50 18.09.2025

  • 40 В началото на лятото когато

    6 6 Отговор
    Възраждане направиха големия протест за запазване на българския лев. Тогава Величие отиде чак в Брюксел да прави панаири да разводнява усилията , вместо да подкрепи протеста на Възраждане за запазване на лева.

    11:51 18.09.2025

  • 41 Феноменът е национално богатство

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Престъпление":

    Той и Папата ходи с охрана.

    Коментиран от #63

    11:52 18.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Флинстоун на парада в Китай

    7 0 Отговор
    Новите тенденции на комуникация в парламента са обиди на зодии от китайския хороскоп.

    11:55 18.09.2025

  • 44 Не се е объркал

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "денков съм":

    На тебе няма защо да ти подвиква каквото и да е било. Ти си безобиден и безполезен.

    11:56 18.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ако този пирамидаджия

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    на снимката е пеевски, за него.

    12:00 18.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 България на ТРИ Прасета

    13 0 Отговор
    По Китайския календар в БГ парламент всяка година в Годината на ПРАСЕТО

    12:01 18.09.2025

  • 49 Езиковед

    15 0 Отговор
    ,,Прасе" някак нежно звучи. По- подходящо в случая е ,,свиня".

    12:01 18.09.2025

  • 50 Няма такива народни представители

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Народните представители на ПП/ДБ":

    Те са депутати и депутатки това са думичките които ги охарактеризират .

    12:02 18.09.2025

  • 51 Карлос Друсар

    10 0 Отговор
    Хаха фараона закопа пpaсето, даже и аз не мога да го кажа толкова добре като него

    12:03 18.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Браво

    9 0 Отговор
    Браво, много точно изказано....евала

    12:04 18.09.2025

  • 54 Майко мила,

    4 0 Отговор
    каква картинка е нашият парламент!

    12:05 18.09.2025

  • 55 Хаха

    6 1 Отговор
    Ивелине, бъди и ти мъж и след това подвикване предизвикай от трибуната на парламента, с два чифта боксови ръкавици безформеното тул.вище на ринга, 1:1, без "гаджетата" му от НСО, да го видим колко струва...
    Няма да ти приеме предизвикателството, но ако се навие и го тръшнеш в нокаут, ще гласувам за теб, докато си кандидат за НС и то само заради смелостта ти!
    Щото от кухи обещания, сглобки и 🐷-та ми писна!

    12:05 18.09.2025

  • 56 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    пеевски е мишка

    Коментиран от #76

    12:07 18.09.2025

  • 57 Анджо

    1 3 Отговор
    Изглежда, че на опозицията трябва да им на значат психолог , защо ли, защото ще ви обясня внимателно. Истерията психологично състояние при жените и вие знаете защо се получава. Опозицията е в такова състояние.

    12:07 18.09.2025

  • 58 Българин

    13 1 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    Коментиран от #73

    12:08 18.09.2025

  • 59 ДО ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ

    9 0 Отговор
    ИВИЛИНЕ ИМАЛИ НАСРЕЩА ТИ ГОЛЯМО ...ОВНО НЕСЕ НАСТЪПВА ЗАОБИКАЛЯСЕ ЗАЩОТО НАСТЪПИШ ЛИГО ПРЪСКА И МИРИШЕ.

    12:08 18.09.2025

  • 60 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    ВЪН ТИ БЕ ГЕРБАДЖИЯ!

    12:08 18.09.2025

  • 61 Феномена

    7 0 Отговор
    ПРАСЕТО ПРАСЕВЪД ДЕБЕЛЯН.

    12:09 18.09.2025

  • 62 Ако това е вярно

    9 0 Отговор
    Показва че прасетата не са толкова силни и велики колкото ги величаят. И те са едни мишки. Суверена не е решил не ги е помел.

    12:10 18.09.2025

  • 63 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Феноменът е национално богатство":

    Да го изберем за папа шопара!

    12:11 18.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ако нямше !

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Престъпление":

    Ако нямше !

    От Какво Да се Пази !

    Нямяше Да ходи !

    С Охрана !

    Но !

    Все пак !

    Някой !

    Трябва да Го Вкара !

    В Затвора !

    Може би !

    Охраната Му !

    12:12 18.09.2025

  • 66 Пеевски се държи недостойно и непрофесио

    7 0 Отговор
    Ако Делян Пеевски, като политик в българския парламент се държи по този начин — тихо прошепва обида ("Мишка!") на друг народен представител, това поведение може да се определи така:
    Недостойно и непрофесионално
    Парламентът е място, където се водят официални, публични и политически дебати, не лични дрязги;
    представителите не говорят от свое име, а от името на народа; се очаква държавническо поведение, дори при остри спорове.
    Подобна тиха, подмолна обида е неуважение към самата институция, а не просто към другия човек.

    12:12 18.09.2025

  • 67 Пеевски показва слабост, не сила!

    6 0 Отговор
    Когато политик прибягва до шепнене на обиди, това най-често говори за:
    липса на аргументи;
    невъзможност да защити позиция открито;
    ❗️психологически опит за пасивна агресия или унижение на другия❗️

    12:14 18.09.2025

  • 68 Делян Пеевски е инфантилен!!

    5 0 Отговор
    Такива прояви не са признак на лидерство, а на инфантилност или културна немощ!!
    Последствия? Почти никакви. И това е проблем.
    В Българската Парламентарна практика етиката често се погазва безнаказано.
    Парламентарната етика изисква УВАЖЕНИЕ, но наказанията (забележка, лишаване от думата, глоба) се прилагат рядко и избирателно.

    12:16 18.09.2025

  • 69 Истината

    5 0 Отговор
    Ако политикът Делян Пеевски нарича Ивелин Михайлов "мишка" шепнешком, той не се държи като държавник, а като ХУЛИГАН с вратовръзка!!!
    Това поведение понижава доверието в Парламента, и обижда не само конкретния човек, а и всички граждани, които очакват представителност, не махленщина.

    12:17 18.09.2025

  • 70 Анджо

    3 0 Отговор
    Тоя не знам как се гледа в огледалото. Пеевски е сбъркал , той си прилича на нещо женско , но не и на мъж. Око е мъжкар не трябва да обръща внимание на простотиите, но става дума за мъжкар. Срам и позор са всичките.

    Коментиран от #74

    12:19 18.09.2025

  • 71 Етичен кодекс и правила

    0 0 Отговор
    Има проекти за Етичен кодекс на народните представители, които включват норми как трябва да се държат депутатите не само в залата на парламента, но и извън нея.
    Проектът предвижда санкции като глоба в размер на едномесечна работна заплата, временно лишаване от участие в комисии или делегации.
    Част от тези предложения са свързани с промени в Правилника на Народното събрание, за да се завишат санкциите за недопустимо поведение (вербална агресия, нарушаване на реда и др.).

    12:19 18.09.2025

  • 72 Ми правилно

    2 4 Отговор
    те е нарекъл!

    Ако знаеш как ние те наричаме, ще разбереш, че Пеевски дори е бил твърде деликатен.

    Коментиран от #79, #80

    12:20 18.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Анджо":

    Твърдението ти е пълно с лични обиди, сексистки внушения и популистки обобщения, без факти и аргументи.
    То не предлага анализ, а емоционално облекчение, което не води до истина или справедливост.
    Ако искаш реална критика към политик, тя трябва да бъде по действия, гласувания, законопроекти, лобизъм, зависимост или поведение в институциите — а не по външен вид и полови стереотипи.

    12:22 18.09.2025

  • 75 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами мишка си":

    А на теб ти липсва елементарно възпитание и първите 7 години!!

    Коментиран от #77

    12:25 18.09.2025

  • 76 Прав си както

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ивелин Михайлов":

    винаги, той е деб-ела мишка, с къса п... шка

    12:26 18.09.2025

  • 77 Ами възпитай се

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мдаа":

    Не сме възпитатели тук. Хем крадливи мишки като този няма да те ползват.

    12:27 18.09.2025

  • 78 Връщай

    0 0 Отговор
    Парите!

    12:28 18.09.2025

  • 79 Защо това изказване е недопустимо:

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ми правилно":

    Нарушава етичния кодекс и парламентарния правилник!
    Депутатите са длъжни да поддържат уважителен тон, дори когато са в спор.
    Такъв език:
    нарушава Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (чл. 160 и сл. – за реда, дисциплината и наказанията);
    накърнява честта и достойнството на парламента като институция;
    попада в дефиницията на вербална агресия и лична обида.

    Коментиран от #82, #90, #92

    12:28 18.09.2025

  • 80 Альооо, Тандафилке

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ми правилно":

    Това е форма на институционализирана агресия
    „Ако знаеш как ние те наричаме...“
    Това звучи като заплаха, подигравка и групово унижение, което:
    показва арогантно чувство за безнаказаност;
    цели морално смазване на отсрещната страна, не политически спор;
    е злоупотреба с позицията и властта на избрано лице.

    12:29 18.09.2025

  • 81 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Интересни и забавни случки се случват в Задунайската Ми губерния. Не съм подозирал, че съществуват такива красиви взаимотношения между животните. Особено между мишките и прасетата. Аз харесвам много и двете популации. Деца, нека се наиграят. Но имам серизно обосновано подозрение, че мишката няма карти!

    12:30 18.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Делян Пеевски не знае къде се намира!!

    2 1 Отговор
    Делян Пеевски разрушава доверието в Народното събрание!!
    Такива думи показват, че част от депутатите като Делян Пеевски не разбират собствената си отговорност и защо са в Парламента!
    Делян Пеевски вместо да води дебат от името на народа, той се държи като уличен провокатор!
    Такива некултурни и невъзпитани депутати като Делян Пеевски отблъскват гражданите и засилват усещането за „маскарад“ в парламента.

    12:32 18.09.2025

  • 84 Ама това

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Народните представители на ПП/ДБ":

    Верно ли е?
    Ега ти кефа!

    12:33 18.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ауууууу

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Господин пеевски, как може едно прасе да бъде господин?Ами освен три тенекии с мас друго няма в него!

    12:35 18.09.2025

  • 87 Прасчо Магнитски

    1 0 Отговор
    Момчето дебело си пада по момчета?!?!

    12:35 18.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Какви депутати бе глупак

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Защо това изказване е недопустимо:":

    Единият пирамидаджия, хванали го от кръга капитал и му направили политически проект, другият мутра. Занимавай те се с нещо полезно, вместо да ви ползват за глупци, докато ви обират.

    12:41 18.09.2025

  • 91 Лелеее лелееееее

    1 0 Отговор
    Какви екземляри са влезли в НС. Ама ние сме си виновни че ги пуснахме там. Храни единия, удари другия, мишки и прасета, тцтцтцтцтцтц

    12:41 18.09.2025

  • 92 Какви депутати бе глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Защо това изказване е недопустимо:":

    Единият пирамидаджия, хванали го от кръга капитал и му направили политически проект, другият мутра. Занимавай те се с нещо полезно, вместо да ви ползват за глупци, докато ви обират.

    12:43 18.09.2025

