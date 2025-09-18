Новини
Петър Петров: Раздаването на бонуси в АПИ продължава

18 Септември, 2025 13:32 675 7

Общият размер на сумите за година и половина е над 14 млн. лева

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди месец и половина излезе информация, че служители на АПИ са си раздали бонуси в размер на над 2,2 млн. лева. Премиерът Желязков заплаши в края на май месец, че ако няма подобрение в работата на АПИ, щяло да има структурни промени и уволнения.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Петър Петров, съобщи novini.bg.

"Когато излезе тази информация за бонусите, аз изисках от регионалния министър колко на брой са служителите на АПИ, получили бонуси, кои са длъжностите и в кои области за раздадени тези бонуси. В цялата страна пътищата са лоши и беше редно да разберем къде са раздадени тези бонуси. За мен цялата тази работа с бонусите е една огромна корупционна схема. Получих отговор на 9 септември от регионалния министър. Той не ми отговори на въпроса кои длъжности са получили бонуси. Не ми отговори и в кои области са раздадени бонуси. Все пак ми отговори, че за 2024 година 2 113 служители на АПИ са получили бонуси в общ размер на 9 414 207 млн. лева. От 1 януари до 30 юни тази година са заплатени бонуси на 2 113 служители на АПИ в общ размер на 4 689 630 млн. лева. Най-фрапантното е, че раздаването на бонуси в АПИ продължава. Общият размер на сумите за година и половина е над 14 млн. лева", разкри той.

"Това прави АПИ, вместо да ремонтира пътища и да ги поддържа. Това прави АПИ, вместо да проверява изпълняват ли се договорите с фирмите изпълнителки. Това прави АПИ, вместо да раздава пари за ремонти. Отправих ново запитване към регионалния министър кои са тези длъжности, които получават бонуси, защото аз не смятам, че всички бонуси са незаконно раздадени. Има служители на АПИ на ниските нива, които трябва да получат бонуси. Тази порочна практика трябва да спре. Прокуратурата започна проверка на тези бонуси, но все още няма изнесена информация", завърши Петър Петров.


  • 1 AП и ГУШ

    6 0 Отговор
    И какво от това? Ще върнат бонусите ли? Не сте познали ! Ще вземат за нова година още повече!

    13:39 18.09.2025

  • 2 Нацията загива

    6 0 Отговор
    Докато се отпускат помощи за чиновници , но не и за децата , първокласници в тази страна няма да има, а нацията ще се топи. Да направим едно сравнение с Франция Allocation de rentrée scolaire (ARS) — помощта, която дава Франция за разходите на първия учебен ден — ето колко е за 2025:

    Възраст на детето (на 31 декември 2024) Сума на ARS
    6-10 години 423,48 €
    11-14 години 446,85 €
    15-18 години 462,32-462,33 €

    Коментиран от #5

    13:42 18.09.2025

  • 3 Граждани

    6 0 Отговор
    Тези бонуси. Това са вашите пари. Купувате най скъпата и най некачествената храна е Европа. Не си дояждате нормално.

    13:44 18.09.2025

  • 4 ужасен

    6 0 Отговор
    Явно е ,че няма държава .Вместо да са подведени под съдебна отговорност ,и да има вкарани в затвора за кражби и несвършена работа за това ,че има десетки убити , те бонуси си раздават !!

    13:50 18.09.2025

  • 5 Джилязков дали се досеща ?

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нацията загива":

    А на Изборите чиновниците от АПИ под строй гласуват за ГЕРБ и така държавата се върти в омагъосан кръг.През 2023 и 2024 г. общият коефициент на смъртност в България е съответно 15,7‰ и 15,6‰, показват данните. Това означава, че за 2023 г. в страната са починали 100 736 души. Въпреки лекото подобрение спрямо 2018 г. (когато коефициентът е бил 16,2‰), България остава с най-високата смъртност в Европа, където средното ниво за 2023 г. е 10,8‰.

    Коментиран от #7

    13:51 18.09.2025

  • 6 Анонимен

    1 3 Отговор
    За АПИ незнам но кажи за твоите бонуси заслужени ли са пропутинският

    13:53 18.09.2025

  • 7 Ембаро

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Джилязков дали се досеща ?":

    Пич, да, нормално е, България да е с най-високата смъртност. Аз почти не познавам човек да не пуши. Алкохол нон стоп, яко захар, тлъста храна, въглехидрати, пържено… Е няма как. В Европа не е така. В Германия седнеш на заведение и почти никой не пуши, в БГ на всяка маса всичко пуши. Е не става.

    14:09 18.09.2025

Новини по градове:
