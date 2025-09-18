Новини
„Топлофикация“ за ремонта в „Дружба 2“: Хората няма да са без парно и топла вода през целия период

18 Септември, 2025 16:56

В настоящия случай става въпрос за около 10 км топлопроводи и съпътстващи съоръжения, които е абсолютно наложително и неотложно да бъдат ремонтирани

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с честите аварии в ж. к. „Дружба – 2“, веднага след края на отоплителния сезон, бяха предприети действия от страна на дружеството за задълбочен технически анализ на мрежата, която преминава през този район, съобщават от „Топлофикация“.

Беше закупена специализирана ултразвукова апаратура и се извърши прецизна диагностика на състоянието на топлопреносната мрежа, която е изключително амортизирана и изградена преди 40 години.

Експертен екип от дружеството установи конкретните компрометирани трасета и тяхната дължина. В настоящия случай става въпрос за около 10 км топлопроводи и съпътстващи съоръжения, които е абсолютно наложително и неотложно да бъдат ремонтирани.

Такъв огромен по мащабите си проект изисква влагането на сериозен ресурс и средства, а самото изпълнение, от технологична и нормативна гледна точка, отнема дълъг период от време. Това не може да се случи без одобрение от Столична община. Параметрите по тези дейности бяха заложени в актуализацията на Бизнес плана, посочват от дружеството.

След като същият беше одобрен и приет от СОС през юли тази година, дружеството положи максимални усилия и направи опит да се справи със собствен ресурс. Обемът на необходимите дейности обаче надхвърля неговия капацитет. Затова в най-кратки срокове стартирахме процедурата по обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители, като крайният срок за подаване на оферти беше на 11 септември.

Съгласно ЗОП процедурите са нормативно регулирани и изискват стриктно спазване на срокове. В тази връзка така предвиденият срок за изпълнение на ремонтните дейности е съкратен до минимум, съгласно нормативните изисквания на българското законодателство. В случай че по обективни причини не може да бъде спазено обявеното начало, то клиентите ще бъдат допълнително уведомени 3 дни предварително за новия срок.

От „Топлофикация“ обръщат внимание, че с ремонта ще се подобрят параметрите на топлоносителя в мрежата на ТР „София Изток“, което ще окаже влияние и на качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки - ж.к. „Младост 4“, кв. „Малинова долина“ и ж.к. „Лозенец“.

Също така ще се намалят значително авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, което предвид финансовото състояние на дружеството, е много важен фактор. Това от своя страна ще допринесе за намаляването на непризнатите разходи по преноса на топлинна енергия от страна на КЕВР.

Даваме си ясна сметка, че стартирането на ремонт през октомври, толкова близо до началото на отоплителния сезон, би могло да създаде сериозни неудобства на нашите абонати, но бихме искали да уверим жителите на „Дружба 2“, че дружеството ще мобилизира всички ресурси и ще направи всичко възможно работата да приключи в максимално кратки срокове, посочват от дружеството.

Много е важно да уточним, че засегнатите абонати няма да бъдат със спряно топлоподаване през целия период на ремонта. За да се минимизират неудобствата за клиентите, ще се работи поетапно, а това от своя страна означава, че някои от сградите ще бъдат с пуснато топлоподаване за началото на отоплителния сезон. В тази връзка ще се монтират спирателни арматури, които ще позволят приключването на строителните дейности в отделните участъци и поетапното предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета.

Предвидено е попадащите в обсега на ремонтните дейност детски градини и училища, да са приоритетни за подмяна и при тях спирането да е максимално кратко.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Тошо докара селяндурите

    2 1 Отговор
    в Дружба 2.
    Трябваше да бачкат в Кремиковци!

    Коментиран от #4

    16:58 18.09.2025

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Кво са 10 километра топлопроводи,едно нищо.Догодина ако е живот и здраве ще се завърши

    16:59 18.09.2025

  • 3 Само питам

    3 0 Отговор
    Разбрах,че топла вода и парно няма да имаме.Ще си плащаме обаче през това време на Топлофикация както преди или ще е съобразно инфлацията у нас?Да залагаме ли апартаментите или направо да ги продаваме?

    17:08 18.09.2025

  • 4 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Тошо докара селяндурите":

    Селяндурите в Дружба 2 са капка в морето от селяндурите докарани от жълтопаветниците след 1989г.

    17:10 18.09.2025

  • 5 Провинция

    0 0 Отговор
    А знаете ли че тука няма ни парно,ни топла вода.

    17:26 18.09.2025

  • 6 Спи

    0 0 Отговор
    народът! Колкото по-зле, толкова по-добре.

    17:29 18.09.2025

