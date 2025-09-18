Атанас Атанасов, БСП: Самата опозиция знаеше, че този вот на недоверие няма как да мине

Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине. Това заяви народният представител от "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, след като и петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен, предават от БТА. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

"Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г. Дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията и цените", коментира Атанасов. Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно в България. Апелирам и опозицията да се съсредоточи именно върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство, каза още депутатът.

Спасиха се парите по Плана за възстановяване и устойчивост – средства, изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. Нека колегите от "Продължаваме промяната - Демократична България" и цялата опозиция да се фокусират върху тези теми, а не да продължават с евтини спектакли, заяви депутатът.

Атанас Атанасов изказа съболезнования на семейството и на близките на загиналия по-рано днес полицай.