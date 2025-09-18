Новини
Атанас Атанасов, БСП: Самата опозиция знаеше, че този вот на недоверие няма как да мине

Атанас Атанасов, БСП: Самата опозиция знаеше, че този вот на недоверие няма як да мине

18 Септември, 2025 17:53 625 26

  • атанас атанасов-
  • вот на недоверие-
  • опозиция-
  • бсп

"Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г. Дневният ред на обществото е друг", коментира депутатът от "БСП- Обединена левица"

Атанас Атанасов, БСП: Самата опозиция знаеше, че този вот на недоверие няма как да мине - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине. Това заяви народният представител от "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, след като и петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен, предават от БТА. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

"Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г. Дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията и цените", коментира Атанасов. Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно в България. Апелирам и опозицията да се съсредоточи именно върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство, каза още депутатът.

Спасиха се парите по Плана за възстановяване и устойчивост – средства, изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. Нека колегите от "Продължаваме промяната - Демократична България" и цялата опозиция да се фокусират върху тези теми, а не да продължават с евтини спектакли, заяви депутатът.

Атанас Атанасов изказа съболезнования на семейството и на близките на загиналия по-рано днес полицай.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 истина е

    20 0 Отговор
    Ама другият път и за субсидии няма да имате фенове !

    17:57 18.09.2025

  • 2 Еврокомунист

    21 1 Отговор
    Давайте му по-често думата на този и винаги статия със снимка, да знаят комунолюбивите дъртаци, за какъв балон гласуват.

    17:57 18.09.2025

  • 3 Тома

    22 0 Отговор
    Е как ще мине след като със славуца крепите под шлифера тиквата и мамута.Но после ще ревете като
    патриотите на агент иван

    17:59 18.09.2025

  • 4 гражданин

    21 1 Отговор
    И идея си нямате каква голяма гнус станахте с ИТН , и за това ще се отечете в канала !!

    18:02 18.09.2025

  • 5 Пропаднали мафиоти сте от БСП, герб итн

    21 1 Отговор
    Крадци и шарлатани са на власт

    18:02 18.09.2025

  • 6 Стенли

    15 0 Отговор
    Наско Наско трябва да се срамувате как излъгахте хората които са гласували за вас и има такъв и иот много е вероятно на следващите избори да гледате парламента отвън

    18:13 18.09.2025

  • 7 пешо

    11 0 Отговор
    как е как в скута на шиши и тиквата

    18:16 18.09.2025

  • 8 гост

    11 0 Отговор
    Така нареченото БСП - ОЛ отново се оляха, оцапаха до ушите и усмърдяха! Но парите не миришат дори да са от Пеевски ! На следващите избори ще ги поздравят с песента "ОБИЧАМ ТЕ ДО ТУК"!

    18:18 18.09.2025

  • 9 Факти

    7 0 Отговор
    Това правителство могат да го свалят само софиянци на площада. Лятото свърши. Време е за действие.

    18:19 18.09.2025

  • 10 един БЪЛГАРИН

    11 0 Отговор
    Призовавам оттук нататък и Пеевски, и Борисов да си свалят охраните и да тръгнат пеша, като всички нас. Да си използват личните автомобили, да могат да гледат хората в очите и да спрат да използват и НСО, и българските полицаи като щит за своето съществуване.

    18:19 18.09.2025

  • 11 Ти недорасъл социалдемократ,

    9 0 Отговор
    какви идеи имаш. Пишеш се социалист, а си дребнобуржоазно Бернщаинче. Всъщност си колоборонт, продал се за пари. И тези дето са гласували за тебе и аверите са лижигъзльовци набае Тошо. Мръсно доносническо семе.

    18:22 18.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    9 0 Отговор
    Дори най-опитния и велик политик не гласува за правителството чийто мандатоносител е, а вие отново се надянахте! Ама пустите му пари, чието най-важно качество е количеството каквили "чудеса" не правят!

    Коментиран от #15

    18:23 18.09.2025

  • 14 Един

    11 0 Отговор
    Някакъв жалък отпаден материал е тоя! Тотално неизвестен, но верен на партията щото го храни!
    ПОМНЕТЕ! Проблема не е в МУТРИТЕ Борисов и Пеевски!
    Проблема е в продажниците ИТН и БСП! ПОМНЕТЕ ГИ тия, за да не ги пускате тия подлизурковци в парламента!

    18:25 18.09.2025

  • 15 ФЕЙК

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Най-великия и опитния е като свети Петър! Като пропяха петлите и той три пъти се отрече от този който го държи за топките!

    18:25 18.09.2025

  • 16 да ама

    8 0 Отговор
    А вие при следващите избори сте в историята!

    18:26 18.09.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Какво да искащ оте едно платено разногледо НИЩО!
    В тяхната партия са събрани всички недъгави - този разноглед, един пелтечещ... а всички останали ментално изкълчени!
    Ето заради такива навремето другарите му са организирали народен съд - време е за нов!

    18:31 18.09.2025

  • 18 ежко

    7 0 Отговор
    Давай,давай, че другите избори няма да помиришите парламент!Изгоряхте със сглобката!

    18:42 18.09.2025

  • 19 Роди се нов Премиер

    2 1 Отговор
    Казва се Пеевски. Той е балансьор. Боко и Наяши са само фигуранти

    18:53 18.09.2025

  • 20 3.14К

    3 0 Отговор
    Касиерката на конрабандиста Кирил Добрев и той ръси глупости, както обикновено.

    18:56 18.09.2025

  • 21 Уса

    3 0 Отговор
    Кърлежа пада сам,когато се надуе и вече не може да се задържи.Тогава или се пуска сам или става лесна плячка за други хищници

    18:57 18.09.2025

  • 22 Ганьооо

    4 0 Отговор
    Наистина ли не виждаш тази мутра от снимката казва всичко

    18:58 18.09.2025

  • 23 Уса

    2 0 Отговор
    Българския народ е приел тактиката да надува кърлежите и който оцелее пръв

    18:58 18.09.2025

  • 24 дядо Петър

    2 0 Отговор
    Вярно Наско, вярно дедовото, ама ако знаеш каква сопа ви чака на изборите, ще ти замръзне усмивката. Заради слугинажа на Борисов и Пеевски, ще ви хвърли самара, дедовото!

    19:11 18.09.2025

  • 25 Кой си ти

    1 0 Отговор
    Един келеш, едни стари муцуни живеещи на гърба на тази изтерзана партия я продадоха на крадците Боко и Шиши и започнаха да плюят тези които не са съгласни тях. Идиотче кажи ти какво допринесе за тази партия, Кирил Добрев издигнат на гърба на баща си, когото хората уважаваха, но опропасти и неговото име, мошеник хванат с куфар пари, всички сте службогонци. Истината е, че сте до тук, в следващите избори ще сте много далеч под чертата и грабете колкото можете, това го умеете.

    19:20 18.09.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САТЪР ЗА КУЧКИТЕ И КЛОУНИТЕ ОТ БСП И ИТН
    ....
    СЛАВИ, ДЖУДЖО И ЧЕРВЕНИТЕ ПАРЦАЛИ ЛЪСНАХА КАТО
    ПЪРВИ ФАШИСТИ

    19:25 18.09.2025

