Атанас Атанасов, БСП: Самата опозиция знаеше, че този вот на недоверие няма как да мине

Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине. Това заяви народният представител от "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, след като и петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен, предават от БТА. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.
"Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г. Дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията и цените", коментира Атанасов. Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно в България. Апелирам и опозицията да се съсредоточи именно върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство, каза още депутатът.
Спасиха се парите по Плана за възстановяване и устойчивост – средства, изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. Нека колегите от "Продължаваме промяната - Демократична България" и цялата опозиция да се фокусират върху тези теми, а не да продължават с евтини спектакли, заяви депутатът.
Атанас Атанасов изказа съболезнования на семейството и на близките на загиналия по-рано днес полицай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 истина е
17:57 18.09.2025
2 Еврокомунист
17:57 18.09.2025
3 Тома
патриотите на агент иван
17:59 18.09.2025
4 гражданин
18:02 18.09.2025
5 Пропаднали мафиоти сте от БСП, герб итн
18:02 18.09.2025
6 Стенли
18:13 18.09.2025
7 пешо
18:16 18.09.2025
8 гост
18:18 18.09.2025
9 Факти
18:19 18.09.2025
10 един БЪЛГАРИН
18:19 18.09.2025
11 Ти недорасъл социалдемократ,
18:22 18.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 гост
Коментиран от #15
18:23 18.09.2025
14 Един
ПОМНЕТЕ! Проблема не е в МУТРИТЕ Борисов и Пеевски!
Проблема е в продажниците ИТН и БСП! ПОМНЕТЕ ГИ тия, за да не ги пускате тия подлизурковци в парламента!
18:25 18.09.2025
15 ФЕЙК
До коментар #13 от "гост":Най-великия и опитния е като свети Петър! Като пропяха петлите и той три пъти се отрече от този който го държи за топките!
18:25 18.09.2025
16 да ама
18:26 18.09.2025
17 ДрайвингПлежър
В тяхната партия са събрани всички недъгави - този разноглед, един пелтечещ... а всички останали ментално изкълчени!
Ето заради такива навремето другарите му са организирали народен съд - време е за нов!
18:31 18.09.2025
18 ежко
18:42 18.09.2025
19 Роди се нов Премиер
18:53 18.09.2025
20 3.14К
18:56 18.09.2025
21 Уса
18:57 18.09.2025
22 Ганьооо
18:58 18.09.2025
23 Уса
18:58 18.09.2025
24 дядо Петър
19:11 18.09.2025
25 Кой си ти
19:20 18.09.2025
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
СЛАВИ, ДЖУДЖО И ЧЕРВЕНИТЕ ПАРЦАЛИ ЛЪСНАХА КАТО
ПЪРВИ ФАШИСТИ
19:25 18.09.2025