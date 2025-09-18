Новини
Доц. Борислав Цеков: Вотът на недоверие е нещо хубаво, но когато мотивите му са несериозни, той става водно пистолетче

18 Септември, 2025 18:16 545 18

"Румен Радев е първият президент, който не е балансьор. Той е част от политическата сцена. Това е достатъчен повод да му бъдат отнети правомощията да назначава шефове на службите", коментира още доц. Цеков

Доц. Борислав Цеков: Вотът на недоверие е нещо хубаво, но когато мотивите му са несериозни, той става водно пистолетче - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нереалистични бяха очакванията, че може някои депутати от управляващата коалиция да подкрепят петия вот на недоверие. Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS доцентът по конституционно право Борислав Цеков, който коментира неуспешния пети вот на недоверие към кабинета "Желязков", цитиран от novini.bg.

"Размяната на реплики по повод днешната смърт на полиция е част от по-големия проблем, който е, че ние като общество сме лишени от сериозна опозиция, която да контролира правителството. В момента ние имаме лумпенизирана опозиция, която пренася езика от улицата в пленарна зала. И управляващи, и опозиция допринасят за повишаването на общественото напрежение, но лумпенизираната опозиция представя език на омразата, а не реални доводи и мотиви. Вотът на недоверие е нещо много хубаво, но когато мотивите му са копи-пейст, несериозни и необосновани, този вот се превръща във водно пистолетче. Опозицията трябва да се спре с уличните акции и лумпенизацията. Опозицията трябва да се върне в пленарна зала и да притиска управляващите с демократични и мотивирани аргументи, защото иначе отиваме към една цялостна профанизация не само на политиката, но и на обществото", добави той.

"Румен Радев е първият президент, който не е балансьор. Той е част от политическата сцена. Това е достатъчен повод да му бъдат отнети правомощията да назначава шефове на службите. Това правомощие е дадено на президента като балансьор и политически неутрален. Радев не е такъв президент", коментира доц. Цеков предложението на управляващите председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да не се назначават от президента.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гражданин

    17 2 Отговор
    Да му се отнеме правото да преподава на студенти защото ги учи как най-лесно се получават пари от мафията !

    Коментиран от #11, #14

    18:25 18.09.2025

  • 3 ДОЙРАН 1918

    8 0 Отговор
    ДНЕС, 18 СЕПТЕМВРИ, ГЕНЕРАЛ ВАЗОВ РАЗМАЗВА ЗАПАДА НА ДОЙРАН! УРА БЪЛГАРИ!

    18:27 18.09.2025

  • 4 Хмм

    7 0 Отговор
    след Слънчев бряг и Русе вотът е несериозен, след опитите на полицията да спаси синчето на колегите с "отрицателните" проби за наркотици, а кръвните са положителни или в Русе, повикали полиция, не регистрирали случая, самият шеф на полицията влиза в бой с младежи, почти деца, вместо да пази обществения ред, не му вземат никакви проби и в това участват и полицаи, и прокуратура, и съд, на всичко отгоре без обвинение за повече от 72 часа е задържан непълнолетен

    18:32 18.09.2025

  • 5 Иван Грозни

    10 2 Отговор
    Тоя много нахранен бе. Продължавай така и скоро професор. Всички гербаджии професори. Водното пистолетче може да стате ТТ ако не са ония предатели дето плюят там и лижат.

    18:40 18.09.2025

  • 6 Срам ни е от такива боклуци

    11 1 Отговор
    Заради такива подлоги като този сме били 5 века под турско

    18:49 18.09.2025

  • 7 Боядисан ,

    5 0 Отговор
    както и косата му ! Едно врабче има повече мозък и достойнство , отколкото такова нищожества и метреса на всяка власт ! И сега "гордо" изтропа някакви си клишета . Отврат !

    18:52 18.09.2025

  • 8 Стига!

    2 1 Отговор
    Стига! Стига, жалък и долен лакей на мадридския комардгия, дето лижеше краката му цели 4 годиин! Престани, мерзавецо! Ти си се пръкнал нощожество и нищожество ще се споминеш! И много внимавай, понякога "водното пистолетче" може да е много опасно, особено отправено към негодници като теб! Ти и срещу Асен Василев да тичаш, няма да го стигнеш бе, ниощжество, дето изливаше по два литра брилянтин на кратуната си ,че да се правиш на по- Ентелегентен!

    18:58 18.09.2025

  • 9 КС трябва пак да се произнесе

    4 0 Отговор
    Не знам вотът каато водно пистолетче ли е, но вие сте като хартиено самолетче!
    Правителството ви е нелегитимно и избрано от нелегитимен парламент.

    19:01 18.09.2025

  • 10 Изпълзя

    3 0 Отговор
    Най после изпълзя от дупката си и този безделник. Навярно Пеевски му подхвърлил днес поредното мазно кокалче.

    19:02 18.09.2025

  • 11 Ще те допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Този никога нищо не е работил в жалкия си животец. Целуваше ръка на царя Симеончо, а сега целува ръцете на двете Мазни и охранени парчета.

    19:07 18.09.2025

  • 12 Кабакрадев

    4 0 Отговор
    Този на сним...ката е ени...чар от най-високо ниво на паде...нието.

    19:10 18.09.2025

  • 13 Верно ли нещастнико

    1 0 Отговор
    Радев не балансира между двете мафии на ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ които ви изкарват да лъжете и манипулирате народа. Този факт показва, че трябва не да му отнемаш, а да му дадеш и повече правомощия.

    19:12 18.09.2025

  • 14 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС,
    А у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!

    Коментиран от #15

    19:13 18.09.2025

  • 15 Типичен лъжец

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Видьо Видев":

    като партията на лъжата и мафията ПП и ДБ.

    19:17 18.09.2025

  • 16 Професор Близашки

    0 0 Отговор
    Много умен тоя доцент бе. Ами нали утре Радев няма да е президент. Аман от прости лизачи

    19:19 18.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някои хора !

    1 0 Отговор
    Някои хора !

    Май не могат !

    Да се Научат !

    Да смятят !

    Тъжно !

    Но Факт !

    19:24 18.09.2025

