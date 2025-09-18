Доц. Борислав Цеков: Вотът на недоверие е нещо хубаво, но когато мотивите му са несериозни, той става водно пистолетче

Нереалистични бяха очакванията, че може някои депутати от управляващата коалиция да подкрепят петия вот на недоверие. Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS доцентът по конституционно право Борислав Цеков, който коментира неуспешния пети вот на недоверие към кабинета "Желязков", цитиран от novini.bg.

"Размяната на реплики по повод днешната смърт на полиция е част от по-големия проблем, който е, че ние като общество сме лишени от сериозна опозиция, която да контролира правителството. В момента ние имаме лумпенизирана опозиция, която пренася езика от улицата в пленарна зала. И управляващи, и опозиция допринасят за повишаването на общественото напрежение, но лумпенизираната опозиция представя език на омразата, а не реални доводи и мотиви. Вотът на недоверие е нещо много хубаво, но когато мотивите му са копи-пейст, несериозни и необосновани, този вот се превръща във водно пистолетче. Опозицията трябва да се спре с уличните акции и лумпенизацията. Опозицията трябва да се върне в пленарна зала и да притиска управляващите с демократични и мотивирани аргументи, защото иначе отиваме към една цялостна профанизация не само на политиката, но и на обществото", добави той.

"Румен Радев е първият президент, който не е балансьор. Той е част от политическата сцена. Това е достатъчен повод да му бъдат отнети правомощията да назначава шефове на службите. Това правомощие е дадено на президента като балансьор и политически неутрален. Радев не е такъв президент", коментира доц. Цеков предложението на управляващите председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да не се назначават от президента.