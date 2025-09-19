Столичен квартал излезе на протест заради парното

Жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу планираното за следващите 3 месеца спиране на парното и топлата вода в този жилищен район, dariknews.bg.

В сряда, 17 септември, от „Топлофикация-София“ обявиха на интернет страницата си, че от 2 октомври започва ремонт на 10-километрови топлопроводи, който е абсолютно наложителен заради амортизацията на построената преди 40 години мрежа.

Десетки хиляди жители на „Дружба 2“ разполагат с две седмици, за да се подготвят за ремонт, планиран да приключи около новогодишните празници, предаде БНР.

От дружеството обясниха, че топлоподаването няма бъде спряно за всички през целия период, а ще се работи поетапно и с предсрочно възстановяване на услугата в ремонтираните участъци.

Районният кмет Петко Краев получил като разяснение, че ремонтът не може да се отложи за другото лято:

„Аварията е наистина голяма. Ако се отложи, през седмица ще има аварии“, каза той.

В края на септември се очаква да бъде обявен графикът на поетапните ремонтни дейности.